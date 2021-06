"Que no termine nunca el amor que me tienen": así fue el emotivo homenaje a Maradona en la Copa América

Conmebol armó un espectáculo "sin precedentes que celebró y destacó la trayectoria del genio del fútbol mundial", fallecido en noviembre de 2020.

Conmebol homenajeó este lunes a Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020, con un show de video y holograma, en la previa del partido entre Argentina y Chile, en el estadio "Nilton Santos" de Río de Janeiro.

El show incluyó imágenes de la carrera del "diez", además de fuegos artificiales y figuras en holograma, que mostraron a Maradona haciendo "jueguitos" y cambiando por todas las camisetas que utilizó en su carrera profesional.

En una de las primeras imágenes se vio el encuentro de Maradona con Pelé, en el recordado programa "La Noche del 10", y el video del ex futbolista argentino cuando era niño y decía que quería jugar un mundial.

La producción audiovisual que realizó Conmebol en la Copa América es "en reconocimiento a la trayectoria deportiva y legado" de Maradona, quien ha jugado varias Copa América, pero que no logró conseguir ninguna.

Sus goles y gambetas quedarán para la posteridad

"Maradona dejó la vida terrenal, pero sus goles y gambetas quedarán para la posteridad y serán un legado eterno para el fútbol sudamericano, de un jugar incansable que nunca se cansó de CreerEnGrande", indicó la entidad sudamericana.

Entre las imágenes también se escucharon palabras de Maradona con frases como: "Que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen".

Previo al comienzo del partido entre Argentina y Chile, y cuando los jugadores entreban en calor, en el estadio se escuchó el tema "Live is Life", recordado por que fue utilizado por Maradona en un precalentamiento cuando jugaba para el Napoli.

"Su lamentable pérdida terrenal terminó de construir un mito alrededor de su figura y su legado quedará para siempre grabado en la retina de todo aquel que lo haya visto gambetear dentro de un campo de juego. ¡GRACIAS, DIEGO!", agregó Conmebol.

La maldición que siguió a Maradona y Messi

Maradona brilló en la selección pero nunca se destacó en la Copa América

En 1916, cuando se disputó por primera vez lo que en la actualidad se llama Copa América. Fue un torneo inventado por Argentina, en aquella época uno de los países más ricos del mundo.

Si bien los tiempos han cambiado, algo se mantuvo constante. Los argentinos, que organizaron la competición para celebrar el centenario de su independencia y pagaron de su bolsillo el trofeo (adquirido en una joyería de Buenos Aires, plata de ley, 3.000 francos suizos), nunca tuvieron demasiada suerte. Aunque han ganado 14 veces, una menos que Uruguay, ninguno de sus dos grandes astros, Diego Maradona y Lionel Messi, alzó nunca la copa.

Sí levantó una vez el trofeo el tercer mito, Alfredo di Stéfano. Fue en 1947. Pero entonces Di Stéfano sólo tenía 21 años y era eclipsado por otras figuras del River Plate apodado La Máquina, encabezadas por José Manuel Moreno.

El caso es que ni Maradona ni Messi salieron campeones. Lo de Maradona resulta curioso. Le fue mal en la edición de 1979, con una sola victoria, frente a Bolivia, pese a que aquel mismo año había arrasado en el Mundial sub-21 de Japón. Volvió a fracasar en 1987, con la misma selección que un año antes ganó el Mundial de México y jugando en estadios argentinos: Uruguay, que para eso está siempre ahí, le cerró el paso. Y en el tercer intento, en 1989, ocurrió lo mismo. Argentina perdió frente a Uruguay y Brasil. Maradona nunca jugó un gran partido en la Copa América.

El "karma" de Messi

Para Messi, es un trofeo esquivo: perdió tres finales

Por su parte, Leo Messi ha perseguido el trofeo con total tenacidad. Ha disputado 27 encuentros de la Copa América (con pocos goles, nueve) y sólo ha perdido tres. Justamente tres finales. En la primera, 2007, acompañado por Riquelme y Tévez, Argentina fue barrida por Brasil (3-0). En la segunda, 2015, Chile ganó por penaes. En la tercera se repitió el resultado, con Chile vencedor por penaltis.

Con una diferencia: Messi falló su pena máxima, se apartó del grupo durante el resto de la serie y al acabar la final se despidió: "Se terminó para mí la selección", dijo.

"Lo intenté mucho, no es para mí. Me duele más que a ninguno no ser campeón con Argentina. Me voy sin conseguirlo", afirmó en aquella oportunidad.

Pero ahí está de nuevo Leo Messi, que durante el torneo cumplirá 34 años. Quizá es su última oportunidad. Si le salieran muy bien las cosas y marcara más de seis goles no sólo reforzaría su marca como máximo goleador histórico de la selección argentina, sino que superaría a Pelé como máximo goleador de las selecciones sudamericanas. Si además ganara la final, podría por fin decir que le dio a la albiceleste un título.

Si todo eso no ocurriera, no haría más que confirmarse el infortunio de las estrellas argentinas en el torneo nacido en su país.