Roger Waters rechazó una oferta millonaria de Mark Zuckerberg y tildó de idiota al fundador de Facebook

Roger Waters asistió a un foro para apoyar a Julian Assange y luchar por su liberación. Sin embargo, acabó hablando de uno de los momentos más íntimos e incómodos que vivió junto a Mark Zuckerberg.

De acuerdo al relato del músico, el fundador de Facebook le ofreció una gran cantidad de dinero para que compusiera una versión de Another Brick in the Wall para un video promocional de la red social Instagram, también propiedad de Zuckerberg.

"Vete a la mierda", le respondió Roger Waters, quien a su vez se mostró muy crítico con las redes sociales Facebook e Instagram. A su criterio, ambas plataformas forman parte de la censura mundial que hace que historias como la de Assange no lleguen a todos los rincones del planeta.

El cantante se refirió al fundador de Facebook como una de las peores personas del mundo, ya que a su criterio tiene como objetivo "tomar el control de todo".

A su vez, habló de manera despectiva acerca del origen de esta red social. "Pero piensas, ¿cómo lo hizo este pequeño capullo que empezó diciendo: 'Es bonita, le daremos un cuatro de cinco. Es fea. ¿Le daremos un uno?'. ¿Cómo consiguió algún tipo de poder? Y, sin embargo, aquí está, uno de los idiotas más poderosos del mundo".

Cabe mencionar que Roger Waters se ha convertido en uno de los músicos más activistas de la actualidad. Asimismo, participa en una plataforma de apoyo al pueblo palestino junto a Rage Against the Machine, Dua Lipa o The Weeknd.

Facebook y las filtraciones de datos

Los datos personales de unos 500 millones de usuarios de Facebook en 106 países fueron filtrados de forma gratuita por un usuario en un foro de piratería, revelaron medios estadounidenses, mientras que la red social aclaró que se trata de un problema que fue resuelto en 2019.

Según el diario digital Business Insider, los datos expuestos, que incluyen números de teléfono, identificación de Facebook, nombres, ubicaciones, correos electrónicos, entre otros, corresponden, entre otros, a más de 32 millones de usuarios en Estados Unidos, 11 millones en el Reino Unido y 6 millones en la India. La publicación dijo haber revisado los datos filtrados como números de teléfono y direcciones de correo electrónico.

"Una base de datos de ese tamaño que contenga información privada, como números de teléfono de muchos de los usuarios de Facebook, sin duda conduciría a que malos actores se aprovechen de los datos para realizar ataques de ingeniería social (o) intentos de piratería", aseguró a ese medio Alon Gal, director de tecnología de la firma de inteligencia de delitos cibernéticos Hudson Rock.

En Twitter, Gal apuntó que los registros fueron filtrados de "forma gratuita" e indicó que eso significa que si alguien tiene una cuenta de Facebook, "es muy probable que el número de teléfono utilizado para la cuenta se filtró".

"Todavía no he visto que Facebook reconozca esta absoluta negligencia con sus datos", apuntó. La portavoz de Facebook, Liz Bourgeois, señaló en Twitter que "trata de datos antiguos de los que ya se informó en 2019". "Encontramos y solucionamos este problema en agosto de 2019", zanjó.

Facebook se ha visto implicada en el pasado en otros escándalos relativos a su gestión de la privacidad, siendo el más sonado de ellos el de la consultora británica Cambridge Analytica, que utilizó una aplicación para recopilar millones de datos de internautas de la plataforma sin su consentimiento con fines políticos.

Impactos millonarios

Un juez federal de los Estados Unidos otorgó la aprobación final a un pago de 650 millones de dólares por parte de Facebook para resolver un conflicto de privacidad entre el gigante de las redes sociales y 1.6 millones de usuarios del estado de Illinois.

La decisión se emitió a fines de febrero, según documentos que obtuvo la agencia AFP el domingo. Un abogado de Chicago, Jay Edelson, demandó a Facebook en 2015, alegando que la red social recopilaba ilegalmente datos biométricos para identificar rostros, violando una ley de privacidad de Illinois de 2008.

A finales de enero de 2020, Facebook aceptó pagar 550 millones de dólares después de que no consiguiera que se desestimara la demanda, presentada como acción colectiva en 2018. Pero en julio de 2020 el juez del caso, James Donato, dictaminó que la cantidad era insuficiente.

Durante el juicio, se probó que Facebook estaba violando la ley de Illinois al almacenar datos biométricos -escaneos digitales de los rostros de las personas, a través de su función de etiquetado facial- sin el consentimiento de los usuarios.

En 2019, Facebook propuso que la función de reconocimiento facial fuera solo opcional. Para Donato, el fallo es "trascendental" y representa una "importante victoria para los consumidores en el controvertido ámbito de la privacidad digital".

"Es uno de los mayores acuerdos jamás alcanzados por una violación de la privacidad", comentó, señalando que los demandantes recibirán al menos 345 dólares cada uno en concepto de indemnización.

Cuáles son las páginas y apps que guardan más información

El uso de los datos cambia de acuerdo a la compañía de la que se trate. De todos modos, es importante saber que lo más frecuente es que apunten a la publicidad segmentada, tal como indica el sitio Digital Policy Law.

1. Facebook

Según un informe publicado por el citado sitio y realizado por Clario Tech, el primer puesto se lo lleva Facebook, una red social que necesita los datos de los usuarios para recomendar amigos, informar sobre cumpleaños y hacer sugerencias de grupos, por ejemplo. El aspecto más importante para el que necesitan los datos de sus usuarios es la recomendación de publicidad personalizada. Sí, esos anuncios que aparecen luego de que buscaste un producto o viaje.

¿Cuántos datos recopila? De todos los datos que una empresa puede recopilar legalmente sobre ti, Facebook recopila el 70,59%.

Facebook es una de las apps que recopila más información sobre los usuarios

2. Instagram

Instagram es la segunda app en el listado de las que más información recopilan. También propiedad de los de Mark Zuckerberg, esta página recaba el 58,82% de todos los datos disponibles, como los pasatiempos, la altura, el peso y la orientación sexual. Al igual quesucede con Facebook, el uso de los datos tiene que ver con las publicidades y la recomendación de cuentas.

3. Tinder

El tercer puesto se lo lleva Tinder, esta popular app de citas que se utiliza en todo el mundo. Esta herramienta recopila el 55,88% de los datos disponibles de los usuarios con el objetivo de ayudarlos a encontrar una pareja. Tinder accede a la edad, la orientación sexual, la altura, los intereses, si la persona tiene mascotas, e incluso puede acceder a datos bancarios para venderle la versión premium, Tinder Plus.

Tinder puede almacenar los mensajes que se le envían a las posibles citas, envía publicidad segmentada con anuncios y productos y rastrea cómo el usuario emplea las diferentes redes sociales.

Tinder es una de las apps de citas más populares en el mundo

4. Grindr

Grindr es otra de las apps de citas, pero tiene una peculiaridad: es solo para personas homosexuales. Esta compañía recopila casi la misma cantidad de información que Tinder, con un 52,94% almacenada.

5. Spotify

El gigante de la música en streaming ocupa el quinto puesto en este ranking. Se queda con un tercio de los datos de los usuarios -35.29%-, y aprovecha los perfiles de redes sociales para comprender los intereses y pasatiempos. De esta manera, puede aprovechar al máximo su algoritmo y personalizar lo más posible las sugerencias y recomendaciones.

Algo similar sucede con Netflix, que rastrea con ayuda del sofisticado algoritmo el tipo de títulos de los que disfruta el usuario y hace recomendaciones.

Spotify recopila un poco más de un tercio de los datos de los usuarios

6. Nike y Depop

Nike y Depop son dos de las compañías que se ubican en el sexto puesto de este ranking. Se trata de dos páginas que recopilan el nombre, email, domicilio, y otros datos para facilitar las compras online.

Luego, se encuentra Amazon, que solamente recopila el 23,53% de los datos a los que podría acceder. El minorista online más grande del mundo junta datos como el nombre, email, domicilio y datos bancarios, aunque lo que sí rastrea es como el usuario utiliza la plataforma. Para hacerlo, supervisa artículos que compra, productos que visita o que reseña, valoraciones que deja, entre otros puntos clave, y ayuda a promocionar nuevos productos que coincidan con los intereses del consumidor.

El informe concluye que el 93% de las empresas almacenan la dirección de correo electrónico para mantenerse en contacto contigo o para futuras campañas de marketing.