Los números de la Eurocopa del 60° aniversario: un negocio valuado en 1.000 millones de euros

En su 60° aniversario, el torneo de selecciones europeas que trajo consigo la vuelta al público, genera ingresos inéditos y premios sin igual

El particular formato de la Eurocopa 2020, que lleva ese nombre a pesar de haberse postergado un año, es un éxito comercial. La idea, a partir de tratarse del 60° aniversario de la primera edición del torneo, fue no designar un país anfitrión, sino jugar el torneo por toda Europa. 11 países, 11 ciudades, 11 sedes diferentes y un resultado económico sin precedentes: ingresos por más de €1.000.000.000.

A pesar de la situación de la pandemia, el formato ha resultado tan exitoso en términos de publicidad, marketing, aforo de público y ventas de derechos de televisión, que ya ha generado ingresos al menos un 25% superiores a los de la edición de 2016, que se llevó a cabo en Francia y recaudó poco más de €845.000.000.

Buena parte de esos ingresos son destinados a premios para los equipos participantes, por lo que todas las federaciones que lograron clasificarse se han mostrado más que interesadas en hacer un buen torneo. En total, la UEFA dará €371.000.000 en premios que se repartirán entre las 24 selecciones que juegan.

Cada una de ellas se llevará una suma de €10.000.000 y todo lo demás serán ganancias en torno a los resultados deportivos. Cada equipo debe afrontar tres partidos por fase de grupos: por cada uno que gane se lleva €1.000.000 y por cada empate €750.000.

De cada una de las seis zonas de cuatro equipos, se clasifican los dos primeros y los cuatro mejores terceros entre todos los grupos. Todos esos que accedan a octavos de final añadirán €1.500.000. Los que logren alcanzar los cuartos de final sumarán otros €2.500.000, mientras que aquellos que estén entre los cuatro mejores embolsarán €5.000.000 más.

En la final habrá €10.000.000 esperando al campeón y €7.000.000 al subcampeón. En consecuencia, aquel equipo que gane el torneo, si además logra imponerse en todos los partidos de la fase de grupos, como por ejemplo hasta ahora lo ha hecho Italia, podrá llegar a sumar un asombroso total de €35.000.000.

El regreso del público a los estadios en partidos de selecciones

La Euro 2020 significó además el regreso de los espectadores a los estadios en cada una de las sedes. No todas las ciudades permiten el mismo porcentaje de público en los estadios. De hecho, por el momento, solo Budapest, en Hungría, dio permiso para que la cancha se ocupe en un 100% de su capacidad. Sin embargo, se espera que para las semifinales y la final que se jugarán en Londres, Inglaterra, en el mítico estadio de Wembley, se habilite también una ocupación total.

La capacidad permitida hasta el momento en cada estadio:

Estadio Olímpico de Roma, Italia: se permite hasta un 33% de la capacidad total del estadio. 24 mil de 72 mil totales.

Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán: puede llenarse hasta un 50% de la capacidad total. 34 mil de 68 mil.

Estadio Krestovski de San Petersburgo, Rusia: se permite el 50% de aforo. 30 mil personas de 60 mil butacas.

Estadio Parken de Copenhague, Dinamarca: sólo puede ingresar un 30% de la capacidad total. 12.600 espectadores de 42.300.

Johan Cruyff Arena de Amsterdam, Países Bajos: también puede ingresar un 30% de la capacidad. 18 mil de 54 mil.

Arena Nacional de Bucarest, Rumania: también está abierto a un 30% de su capacidad. 18 mil de 54 mil.

Wembley en Londres, Inglaterra: en la fase de grupos permite un 22% de la capacidad total. 20 mil espectadores de 90 mil posibles.

Hampdem Park de Glasgow, Escocia: permite un 30% del aforo total. 17 mil de 51 mil.

La Cartuja de Sevilla, España: permite poco menos del 40% de la capacidad total. 22 mil 700 personas de un total de 58 mil ubicaciones.

Allianz Arena de Múnich, Alemania: permite tan sólo el 20% del público posible. 15 mil de 75 mil.

Férenc Púskas de Budapest, Hungría: es el único que hasta el momento permite un aforo total y posee una capacidad para casi 68 mil personas.

Desde ya, los dos encuentros que hasta ahora han arrojado mejores números desde la recaudación son los que la Selección de Hungría jugó como local. Entre las entradas vendidas en la derrota 3 a 0 frente a Portugal y en el empate 0 a 0 ante Francia, se estima un total de más de €16.000.000 de ingresos.

El gesto de CR7 le hizo perder a Coca Cola u$s 4.000.000.000

El escándalo con los patrocinadores

No se conoce el número exacto, pero se calcula que casi un 60% de los ingresos de la Eurocopa, es decir unos €600.000.000 corresponden a publicidad. En consecuencia, en la UEFA el escándalo de las bebidas que protagonizó Cristiano Ronaldo al quitar de la vista en una conferencia de prensa dos botellas de Coca Cola e incitar a tomar agua, no cayó para nada bien.

Además, casi inmediatamente después, Paul Pogba, figura de Francia, hizo lo mismo con una botella de Heineken. El jugador del Manchester United es una de las caras principales de Pepsi, por lo que no iba a meterse con la gaseosa cola, pero sí fue por la bebida alcohólica.

El gesto de CR7 le hizo perder a Coca Cola u$s 4.000.000.000. El mercado bursátil abrió aquel día a las 15 y cada acción de la multinacional costaba u$s 56,10. Media hora después, tras la conferencia del portugués, cada acción pasó a costar u$s 55,22. Esto significó una caída del 1,6% para la compañía que pasó de valer u$s 242.000.0000.000 a u$s 238.000.000.000.

Pese a que hubo imágenes posteriores como la del DT de Rusia, Stanislav Cherchésov, que bebió la gaseosa en medio de la rueda de prensa o la de la figura de Ucrania, Andriy Yarmolenko, quien contó que es habitual consumidor tanto de la gaseosa como de la cerveza y hasta instó a las marcas a contactarlo, la UEFA solicitó encarecidamente mediante un comunicado que se terminen este tipo de episodios con los patrocinadores.