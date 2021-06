Ranking: cuáles son los países de América Latina con más inversión extranjera directa

La contracción de la actividad económica y la formación de capital fijo que sucedió en 2020 ha hecho que la región registrara una desinversión general

Las empresas chilenas invirtieron en el exterior us$ 11.600 millones durante el año pasado. Este incremento se explica, en parte, por un alza en los préstamos intracompañía otorgados a empresas afiliadas de us$ 2.300 millones.

De esta manera, Chile lideró las emisiones latinoamericanas de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2020, de acuerdo a lo que informó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Las empresas chilenas invirtieron us$ 11.600 millones en el exterior, un valor que representa un alza interanual de 24,8%.

Después de Chile se ubicaron las emisiones de compañías de México (us$ 6.500 millones), Colombia (us$ 2.000 millones), Argentina (us$ 1.200 millones) y Perú (us$ 500 millones).

Sin embargo, estos cuatro países presentaron caídas interanuales en el indicador mencionado: México (-40,6%), Colombia (-38,9%), Argentina (-19,8%) y Perú (-46,5%).

En conjunto, la inversión en el exterior de las empresas multinacionales de América Latina y el Caribe se colapsó en 2020, y registró una desinversión general de us$ 3.500 millones. Esto sucedió como consecuencia de la profunda contracción en la actividad económica y la formación de capital fijo, según publicó el sitio América Economía.

El colapso se debió principalmente a salidas en gran medida negativas de empresas brasileñas (US$ -26.000 millones), que siguieron recaudando fondos a través de sus filiales en naciones del exterior.

Por su parte, el aumento de las emisiones de inversión chilena encuentra su fundamento, en cierta medida, en el aumento de los préstamos intracompañía otorgados a empresas afiliadas de us$ 2.300 millones, el volumen más alto desde 2015. En general, Chile, Colombia y México generaron casi todas las inversiones en el exterior de América Latina.

Además, las empresas multinacionales de América Latina comunicaron menos proyectos de inversiones nuevas (greenfield) durante el 2020, con un valor agregado que bajó 57%, a us$ 7.900 millones, debido a la reducción de gastos de todos los principales inversores externos: México (-71%), Colombia (-65%), Brasil (-39%) y Chile (-37%).

El mayor negocio de salida de la región en 2020 fue la adquisición de Multibank (Panamá) por el Banco de Bogotá (Colombia), que se cerró en us$ 434 millones.

Qué pasó con la inversión de países extranjeros en América Latina

En sentido contrario, en 2020, los flujos de IED hacia América Latina se desplomaron 45%, a us$ 88.000 millones, el descenso más pronunciado entre las regiones en desarrollo.

Chile fue el país con más inversión extranjera directa en 2020

La región tiene la tasa de mortalidad por Covid-19 más alta del mundo hasta la fecha, y las economías de los países han enfrentado un colapso en la demanda de exportaciones, una caída en los precios de las materias primas y la desaparición del turismo.

Para los exportadores de minerales y metales, la caída de la IED se vio amortiguada en parte por la recuperación relativamente rápida de los términos de intercambio de las materias primas durante la segunda mitad del año.

Las entradas en las industrias de hidrocarburos, hotelería y manufactura se vieron gravemente afectadas, algo que se dio también en otras regiones del mundo.

La inversión internacional en sectores relevantes para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sufrió importantes retrocesos, especialmente en el gasto en infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones.

¿Qué pasará al final de este año?

Según el sitio citado, en 2021 se espera que la IED de la región permanezca estancada, dado que está acorralada por muchos riesgos y tiende a la baja; entre esos riesgos se incluyen incertidumbres económicas y políticas. De todas maneras, la recuperación será diferente en cada país y en cada industria en particular.