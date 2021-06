El tanguero que vivía en la calle y gracias a un video viral firmó un contrato con Sony y lanzó su disco

Alejandro Reyna tiene la voz gruesa y un ritmo canyengue al hablar. Se diría que está hecho para el tango y su vida así lo demuestra. A los 16 años ya cantaba junto a orquestas y llegó a ser la voz del sexteto de Virgilio Expósito.

Ironías del destino. Luego de trabajar más de 30 años en un frigorífico "para parar la olla", en 2019 sufrió un infarto y cuando salió del hospital, había perdido el empleo. No pudo alquilar más y de un día para el otro, quedó en la calle.

Y desde el piso que tocó en su desgracia, un video anónimo de alguien que lo vió cantar en una pizzería, cambió su suerte.

De pronto, hace apenas un año, el video de ese hombre desaliñado, desesperado, entonando con pasión y dolor "La última curda" tuvo más de seis millones de visitas en las redes. Llegó a Colombia, a Alemania, a Japón y a los Estados Unidos.

Y sucedió la magia de todo cuento de hadas. Tomy Mottola, marido de Thalía y alto directivo de Sony Music, vio el video y llamó a su par en Argentina. "Ubicá a ese tipo y hacéle un contrato", fue la orden.

En pocas semanas, Alejandro Reyna pasó de dormir primero en una camioneta abandonada y luego en una pizzería cerrada por la pandemia, a firmar un contrato con una de las discográficas más grandes del mundo. Algo que ni siquiera tangueros de renombre habían logrado en sus vidas.

"En realidad fueron dos videos -cuenta Alejandro-. El primero lo filmó un policía de la Ciudad que hacía su ronda nocturna por la zona de Mataderos. Me propuso filmarme pidiendo ayuda. Yo me negaba, porque estaba a la espera de que me llamaran para un trabajo en otro frigorífico. Pero al vivir en la calle, andaba mal vestido y con la barba de varios días, y no me tomaron. Estaba al límite de la desesperación y por tomar la peor de las decisiones -confiesa- Entonces acepté. Canté como pude sentado en la camioneta y el muchacho lo subió a sus redes. Al día siguiente vino a buscarme el dueño de un restaurante donde yo cantaba antes de la pandemia, y me dijo que, aunque tenía el local cerrado y no estaba trabajando bien, me ofrecía quedarme en la pizzería, que por el momento solo atendía para delivery. Y fue en ese local, donde alguien a quien no conozco, hizo el otro video sin que yo me diera cuenta", explica.

Del Barro al Asfalto

"Lo que más duele de vivir en la calle es que, gente que te conoce de toda la vida, de pronto da vuelta la cara y ni te saluda. Porque yo no me fui del barrio. Me quedé en Mataderos, a pocas cuadras de donde había vivido y trabajado toda la vida". También duelen la vergüenza y la soledad.

"Me separé hace mucho, y me fui a alquilar. Tenía una pareja, pero al perder el trabajo le dije que por un tiempo no nos íbamos a ver. Mi ex mujer y mis hijos también se enteraron que yo estaba en la calle por los medios, cuando mi historia se hizo viral", repasa Alejandro.

Sin embargo, rescata la solidaridad de personas que sin conocerlo lo ayudaron, y en especial del mundo tanguero. "Yo había sido uno de ellos: con (Roberto) Rufino, (Miguel) Montero, (Alfredo) Belusi, y el "Polaco" Goyeneche aprendí a cantar", afirma. "Y tangueros como Ricardo Marin y Carlos Paiva me dieron una gran mano, me compraron un celular, porque yo había perdido todo, hasta los muebles del departamento que alquilaba", recuerda.

Hoy, gracias al contrato con Sony, pudo volver a tener un techo, y hace tres semanas lanzó su primer disco: "Del Barro al Asfalto", un título que describe muy bien su trayectoria.

El álbum tiene un repertorio clásico de fines de la década del 40 y del 50, donde Alejandro interpreta, con su peculiar estilo, tangos memorables: Como dos extraños, De puro curda, Naranjo en flor, Cafetín de Buenos Aires, son algunas de las piezas que lo componen.

Es un disco que refleja su propia vida, y la esperanza de que se puede salir del pozo. Hoy Alejandro está lleno de proyectos. Por un lado quiere, junto a otros tangueros, levantar una escultura de Roberto Goyeneche en el bar "La Escuela" de Saavedra, que El Polaco solía frecuentar.

Por otra parte, está embarcado en una gran tarea de concientización social junto a la Red Solidaria: dando charlas y cantando en paradores para personas en situación de calle, y grabando videos donde cuenta su historia y derriba prejuicios, como que las personas están en la calle por sus adicciones o su vagancia. "Caer en la calle es algo que a cualquiera nos puede suceder, pero es un lugar del que se puede salir", afirma el hombre que pudo pasar del Barro al Asfalto.