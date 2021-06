Víctor Hugo Morales, contra los medios por los cuestionamientos al Gobierno: "Así no se puede vivir"

Las "desmedidas críticas" al Gobierno hicieron enojar al periodista. "Solo 5 países en todo el planeta no tenían ningún tipo de restricción", dijo

La variante Delta de coronavirus amenaza los progresos que lograron muchísimos países en la lucha contra la pandemia entre ellos, Argentina. Esta mañana, Víctor Hugo Morales se expresó enojadísimo tras escuchar desmedidas críticas en los medios de comunicación contra el Gobierno nacional y afirmó al respecto que "así no se puede vivir, es muy difícil gobernar".

Al aire de La Mañana sostuvo que nuestro país "debe defenderse como otros 115 países lo hacen" y comparó con una nota que leyó en el diario Página 12 que recopilaba los tipos de restricciones que rigen en el mundo. "Solo 5 países en todo el planeta no tenían ningún tipo de restricción mientras que otros 113 tienen restricciones menores para enfrentar al coronavirus", marcó.

Tras leer esta noticia, Víctor Hugo concluyó que "Clarín y la Nación no le cuentan eso a su gente, sino que lo que hacen es volverla loca". Pidió tener en cuenta que se trata de una pandemia mundial y se indignó tras la tapa del diario más leído: "No poder volver al país no es mucho más grave que la muerte, que el contagio, quédate, que vas a hacer".

El periodista de AM 750 señaló que para los principales medios de comunicación "ahora el problema son los varados, los que quedan afuera, cuando estamos en un mundo en donde 113 países tienen restricciones de algún tipo". Aseguró que la llegada de la variante Delta "está enloqueciendo al mundo y Argentina quiere preservarse lo más que se pueda".

Recordó también los insistentes reclamos por la segunda dosis de Sputnik V que se encuentra demorada. "Los disparate que dicen de las segundas dosis, la ignorancia que tienen o no ignorancia, la mala fe, consiguen que el país sea una locura en vez de un puño apretado luchando por argentina", subrayó. Sugirió al Gobierno tener paciencia pero poner un freno a las noticias falsas.

La situación de los varados

Tras la entrada en vigencia de la norma que reduce a 600 el cupo de personas que pueden retornar a la Argentina, el Gobierno sigue dando muestras de dureza ante cualquier consulta que se realiza en torno a la situación de quienes permanecen en el exterior.

"La gente, cuando sale, firma una declaración jurada donde acepta que puede haber una reducción de vuelos. Y que deben hacerse cargo económica y sanitariamente de todas las consecuencias. También, de las características diferentes que pueda tener su regreso al país", remarcó en horas de la mañana Florencia Carignano, titular de la Dirección Nacional de Migraciones.

"Estamos preocupados porque veníamos controlando el aislamiento y en alto grado no se cumple en nuestro país. Alrededor del 40 por ciento no lo llevaba a cabo", agregó.

Añadiéndole picante a la controversia en torno a la decisión oficial de no flexibilizar los ingresos, Carignano incluso les restó gravedad a los pedidos desesperados de quienes necesitan volver al país. "Los que están de vacaciones se van a poder quedar unos días más", dijo. "No es tan grave como sí el ingreso de la variante Delta", añadió.

La poca importancia que le asigna la titular de Migraciones choca de frente con los números del propio Gobierno respecto de cuántos argentinos deben regresar en las próximas semanas: al menos 45.000, siempre según estimaciones oficiales.

Mientras tanto, en las aerolíneas predomina la incertidumbre respecto de cuáles son los servicios que podrán brindar en la primera parte de julio.

Según pudo confirmar iProfesional, sólo un puñado recibió algunas confirmaciones. Empresas de peso como Air France KLM, por citar un caso, aún siguen a la espera de las habilitaciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Una de las pocas firmas que ya definió su cronograma de vuelos es Aerolíneas Argentinas. Desde la estatal indicaron a este medio que, para este cierre de junio, mantendrán el servicio Ezeiza-Madrid del día 30, Miami-Ezeiza en la misma jornada, y ya el 1 de julio completará Aeroparque-Asunción, Asunción-Aeroparque y Ezeiza-Miami.

Ya el 2 de julio, la estatal cubrirá Madrid-Ezeiza, el 3 volará Aeroparque-Lima, Miami-Ezeiza y Ezeiza-Miami. El día 4, precisaron a iProfesional desde la línea de bandera, se prestará el servicio Ezeiza-Bogotá y Lima-Aeroparque.

Para el 5 de julio se mantiene operativo Bogotá-Ezeiza, Miami-Ezeiza y Ezeiza-Miami. El 7 de julio volará Miami-Ezeiza, mientras que ya el 8 se prestarán los servicios Aeroparque-Asunción y Asunción-Aeroparque. El día 9 se llevará a cabo el vuelo Ezeiza-Madrid y, ya el 10, Aeroparque-Lima.

Con relación al día 11, límite de alcance del DNU, la estatal cumplirá con los servicios Ezeiza-Madrid, Lima-Aeroparque, Madrid-Ezeiza y Ezeiza-Miami.

La estatal prestará servicios acotados a Lima, Bogotá, Asunción, Madrid y Miami.

Por su parte, LATAM sólo recibió una autorización de despegue y otra de aterrizaje: 1° de julio, Lima-Ezeiza y el 2 del mismo mes, Ezeiza-Lima. El resto de los servicios que había comercializado la aerolínea se encuentran cancelados.

Lufthansa, en tanto, tiene aprobados los servicios Ezeiza-Frankfurt de los días 3 y 10 de julio, y la ruta Frankfurt-Ezeiza para el 30 de junio y el 7 del mes siguiente.

De las que vienen a las que suspendieron todo

American Airlines, en cambio, recibió autorización para 11 vuelos. Los días 1,2,3,4,5,7,9,10,11 y 12 de julio podrá completar los tramos Ezeiza-Miami-Ezeiza. Es decir, con retornos en la misma jornada. También prestará los servicios Ezeiza-Nueva York-Ezeiza el 11 de julio, con vuelta en el día.

En cuanto a Level, la firma española suspendió sus operaciones entre Buenos Aires y Barcelona al menos hasta el 14 de julio. La aerolínea restablecerá sus servicios una vez que se hayan flexibilizado las actuales restricciones.

Iberia cubrirá Madrid-Ezeiza-Madrid los días 6 y 11 de julio. Avianca volará Bogotá-Ezeiza el 8 de julio, mientras que el 9 completará la ruta Ezeiza-Bogotá.

La española Level suspendió operaciones hasta que expire el nuevo DNU.

Delta Airlines, en cambio, volará el tramo Ezeiza-Atlanta los días 2, 4 y 9 de julio, mientras que realizará el trayecto inverso durante las jornadas del 1° y el 8 de julio.

Resta conocer, aún, que servicios terminará habilitando la ANAC para las aerolíneas Air France KLM, JetSmart, United, Turkish, Sky y Air Europa. Las firmas Air Canada y Alitalia volverían a volar hacia y desde la Argentina recién en noviembre y septiembre, respectivamente.

British Airways reactivaría sus servicios en agosto. En el anteúltimo mes del año, si hay cambios en la política aerocomercial doméstica, también se concretaría el retorno de Gol y Ethiopian Airlines.