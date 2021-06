Luego de varios meses de mantenerlo en secreto, Putin reveló con qué vacuna se aplicó

Luego de mantenerlo en secreto durante varios meses, el presidente ruso Vladímir Putin reveló este miércoles que se vacunó contra el coronavirus con el fármaco Sputnik V.

"En cuanto a mí, cuando lo hice [...] teníamos dos [vacunas] en circulación civil: EpiVacCorona y Sputnik V. Las dos son buenas. [...] Partí del hecho de que necesito estar protegido el mayor tiempo posible y tomé la decisión de vacunarme con Sputnik V", dijo el presidente ruso durante "Línea directa", el evento televisivo anual en el que responde a las preguntas de los ciudadanos.

El jefe de Estado ruso recibió la primera dosis de la vacuna el 23 de marzo y el 14 de abril anunció que le habían administrado la segunda inyección. En aquel entonces Putin no reveló el nombre del fármaco con el que le habían vacunado.

"Me pidieron realmente que no hablara sobre qué vacuna recibiría, para no crear ningún tipo de ventaja competitiva de un fármaco sobre otro", señaló el mandatario.

"Pero veo que realmente hay muchas preguntas al respecto", continuó Putin explicando por qué hoy decidió hacer público cuál fue el antídoto ruso que eligió.

El presidente ruso sostuvo también que "no es tan importante" que los líderes políticos filmen en video cómo se vacunan.

"Espero que la mayoría de los ciudadanos del país entiendan que, si dije que me había vacunado, es que fue así. A este nivel, me parece que la gente no se involucra en triquiñuelas", indicó.

Sputnik V en Twitter publicó las declaraciones del Presidente: "Mi intención era obtener protección durante el mayor tiempo posible, por lo que tomé la decisión de vacunarme con Sputnik V. Después de 20 días, el análisis de sangre mostró un alto nivel de protección".

