Fuertísima denuncia de Tenembaum contra Manes: "Es un tipo que curró gente operándola"

El periodista sorprendió a todos al apuntar sin filtro contra uno de los posibles candidatos de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires

Ernesto Tenembaum sorprendió a todos con una sorpresiva y fuertísima denuncia contra uno de los posibles candidatos de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires.

"Facundo Manes dice ‘quizás sea la batalla de nuestras vidas’, ¿a qué se refiere? Es un tipo que curro gente operándola de la cabeza y para él la batalla de su vida es contra Santilli", apuntó.

Su editorial en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? tuvo críticas a todos los sectores y actores de la política nacional, y como es habitual también habló del coronavirus. Señaló indignado que "es una especulación demagógica impresionante" el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que otorga subsidios a la tarifa de gas en las zonas frías del país.

Muy enojado, Tenembaum también apuntó contra sus propios colegas al afirmar: "Hay un montón de periodistas que están indignados con la medida de restringir los vuelos desde el exterior, pero no es cierto que esto no pasa en todo el mundo". Pidió tener responsabilidad a la hora de comunicar y destacó que otros importantes países del mundo han tomado medidas similares.

Al aire de Radio Con Vos responsabilizó al Gobierno nacional de "ser muy bruto a la hora de tomar medidas" con un estilo de no articular y no pensar en los problemas de las demás personas. Sin embargo, lo defendió al destacar que se trata de "una tragedia natural que si quieren personalizarlo con Larreta o con Alberto háganlo, pero es de la naturaleza".

Ernesto Tenembaum no quiso dejar de referirse a la decisión del Estado de quedarse por el término de un año con el control operativo de la Hidrovía Paraná-Paraguay. "Necesita dragado, mantención, yo no soy anti estatista, pero ojo que no nos quedemos sin hidrovía, si vos te haces cargo de eso tenés que saber cómo manejarlo. Yo he visto cómo funciona este país, tengamos cuidado", expresó.