Rating: Débora Plager se "destapó" con Tinelli pero ShowMatch sigue lejos de Doctor Milagro

Muy emocionado, el conductor se refirió este jueves al "momento difícil" que atraviesa su exesposa, Soledad Aquino, sometida a un trasplante de hígado

El horario estelar de la TV abierta porteña comenzó el jueves con el mano a mano de los noticieros, que ganó Telefe Noticias con pico de 18,3 puntos, mientras que Telenoche llegó a 8,9 puntos.

Luego llegó el turno de ShowMatch y La academia, con el disco y la participación de Mariana Genesio, Lizardo Ponce, Débora Plager, quien se destacó por su baile sensual, y Rodrigo Tapari. El ciclo de Marcelo Tinelli tocó los 11,4 puntos. Doctor Milagro lideró la franja con una marca máxima de 23,5 puntos.

En el mano a mano de Tinelli con La voz argentina, Telefe se impuso con 23 puntos con la gala en la que participaron cantantes de todo el país. Más tarde el certamen de canto llegó a una marca máxima de 26,3 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo se mantuvo entre 5 y 6 puntos.

Rating: las competencias del mediodía y la tarde

Este jueves al se impuso Flor de equipo con un pico de 7,3, con una denuncia por supuesto abuso sexual en el danagtorio GÚemes, el repaso de la gala de La voz argentina y Patricia Sosa en el reportaje intragable. Lo de Mariana trató la salud de Mercedes Ninci y llegó a 4,4.

A la tarde la competencia directa fue muy pareja entre 100 argentinos dicen, que tuvo un pico de 8,5, y Cortá con Lozano con 8,4. Pasadas las 16.00, a la espera de Fuerza de mujer, el magazine pasó a liderar con 8,3.

Fuerza de mujer lideró con una marca máxima de 10 puntos, mientras que Zuleyha llegó a 8,6. El club de las divorciadas obtuvo, con la crisis de Ximena Capristo y Gustavo Conti, una marca máxima de 5,6 y se mantuvo dentro de los 4 puntos.

Débora Plager se "destapó" en La academia

Tras haber vencido en el duelo telefónico a Charlotte Caniggia, regresó Débora Plager a la pista de ShowMatch. "Ya teníamos el discurso de agradecimiento y lo tuvimos que cambiar", reveló la periodista, risueña, sobre el que muchos consideran en batacazo de este primer tramo de La academia. Luego, junto a su compañero, Nicolás Villalba, la panelista de Intratables mostró su propuesta para este cuarto ritmo, la música disco.

El primero de los jurados en dar su devolución fue Ángel De Brito (10). "Hoy hubo un muy buen resultado, y tiene que ver con ponerle ganas y onda. En las anteriores galas no me gustó, pero hoy lo disfruté. Obviamente, Débora no es bailarina, pero hoy fue su mejor gala. El resultado del esfuerzo se ve en la pista. Tiene un gran equipo; Nico bailó como nadie y la dejó lucir. Se vio fluido. Muy lindo. Se merecen la mejor nota".

Luego, llegó el turno de Pampita Ardohain (6). "La coreografía no me convenció del todo, le vi mucha caminata y prefiero tenerla en el lugar, bailando chiquitito. ¡Quería verla bailar! Hoy Débora está más linda que nunca. ¡Se sacó el blazer! Y me gusta que se meta en el personaje. Nico es un excelente compañero. Deberían haber mirado más a la cámara y se perdieron un poquito al final".

"Me gustó este disco glamour. La coreografía estuvo actuada, bien. Débora ya no estaba como sonriente y liviana; la vi sexy, perruna. Veo un gran cambio en eso. Sí veo, como Caro, la simplicidad de la coreografía, pero me gustó. Está evolucionando y Nico está on fire", agregó Jimena Barón (6).

"Hubo conexión, miradas y ella pisó muy fuerte. Se anima y me gusta. Se perdió un poquito, pero estuvo mejor que la vez pasada", cerró Hernán Piquín, el dueño del voto secreto.

Tinelli, conmovido por el estado de salud de Soledad Aquino

Muy emocionado, Marcelo Tinelli se refirió este jueves al "momento difícil" que atraviesa su exesposa, Soledad Aquino, quien fue sometida a un trasplante de hígado y permanece internada en una clínica del barrio portyeño de Palermo.

Rodrigo Tapari interpretó su tema "Levanto mis manos" en ShowMatch y se lo dedicó a El Polaco, tras la reciente muerte de su padre Jorge. "Yo voy a levantar mis manos y dedicarle el programa a mi exmujer, Sole, que está pasando un momento difícil después del trasplante de hígado. Y a mis hijas, que están ahí, luchándola con su mamá", dijo el conductor.

"Más allá de las separaciones, estamos todos juntos... Más allá de las cuestiones de la vida amorosa, como padres, vamos a estar unidos siempre; y lo digo como padre de dos hermosas mujeres como son Mica y Cande", siguió Tinelli.

"Voy a levantar mis manos también, como dice esta canción, y lo voy a hacer por Sole: una mujer luchadora y una guerrera. Quiero agradecerle también a los médicos, que hacen un trabajo maravilloso, desde el momento en que fue operada y antes también. Le mando un beso a toda la gente del Sanatorio de la Trinidad que nos contienen tanto, permanentemente".

Tinelli también pidió a Aquino que "no pierda la fe", ni tampoco la esperanza. "Sole ha compartido hermosos momentos conmigo, y los sigue compartiendo porque seguimos teniendo una gran relación hasta el día de hoy. Me emociona ir, agarrarle la mano y quedarnos un rato mirándonos", dijo entonces.

Y agregó.: "Le agradezco a toda la gran familia ensamblada, a mi ex también, Paula [Robles], que está al lado de Sole, y fundamentalmente a mi mujer, a Guille [Valdes], que va, se emociona y llora con ella. A mis hijos, a los hijos de Guille... En estos momentos difíciles es cuando la gente se ve de verdad".

El conductor agradeció a la audiencia "por tanto amor, el apoyo en las redes, los mensajes, la cadena de oración y la donación de sangre que han hecho". "Esto habla de un inmenso cariño que me emociona. Gracias de todo corazón", cerró.

La exesposa de Marcelo Tinelli lleva más de dos meses internada y fue sometida a comienzos de junio a un trasplante que esperaba desde fines de marzo. Una hemorragia estomacal la llevó a permanecer en terapia intensiva; luego, contrajo coronavirus y, posteriormente, fue trasplantada.