Rating: Tinelli apuesta por la emoción, pero su audiencia sigue igual

El conductor de ShowMatch dedicó parte de su ciclo a la despedida a Raffaella Carrá y el cumpleaños de su pareja Guillermina Valdés

El horario estelar de la TV abierta porteña comenzó el lunes con el mano a mano de los noticieros. Telefe Noticias ganó con pico de 14 puntos y Telenoche llegó a 7 puntos. Luego llegó el turno de La Academia que la sentencia, el duelo y la eliminación de Cucho Parisi, y tocó los 11,1 puntos. Doctor Milagro lideró la franja con una marca máxima de 22,7 puntos.

En el mano a mano de Marcelo Tinelli, quien volvió a apostar por la emoción con la despedida a Raffaella Carrá y el cumpleaños de su pareja Guillermina Valdés, con La voz argentina, Telefe se impuso con 24 puntos con la gala. Más tarde el certamen de canto llegó a una marca máxima de 25,2 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo se mantuvo entre 4 y 5 puntos.

Rating: la última semana de Mariana Fabbiani

Este lunes lideró Flor de equipo con pico de 5.4, con la cobertura de la búsqueda de la niña sanluiseña desaparecida Guadalupe, un repaso de la gala de La voz argentina con Miguel Ángel Cherutti y en la cocina Gladys "la bomba tucumana".

Lo de Mariana, que inició su última semana al aire, llegó a 4,3. Por la tarde, lideró Fuerza de mujer con un pico de 9,9, mientras que Zuleyha se impuso en la franja con 8,1 y El club de las divorciadas llegó a los 5 puntos.

Marcelo Tinelli despidió a Raffaella Carrá

El lunes se conoció que murió Raffaella Carrá. La artista e ícono de la música y la televisión italiana murió a los 78 años, y en la Argentina la noticia tuvo un impacto especial. Marcelo Tinelli se refirió a esa pérdida.

En una noche de duelo y eliminación, el conductor se tomó un minuto para recordar a Carrá, y expresó: "Ha fallecido una de las grandes cantantes mundiales. Todos hemos cantado sus canciones, más grandes o más chicos. Hoy se ha ido Raffaella Carrá. Ha sido una noticia muy fuerte para todos los que amamos las canciones, es una grossa de Italia. La música pierde a una de sus grandes intérpretes, y Raffaella ha sido una de las más grandes. Este programa, en el que tantas veces hemos bailado y cantado sus temas, va dedicado a ella. Nuestro aplauso para una grande que hoy se ha ido".

En el final del programa del lunes, el conductor se tomó otro minuto pero esta vez para enviarle un saludo muy especial a su pareja, Guillermina Valdés. La modelo cumplió años, y Tinelli le dijo a través de la pantalla: "Has tenido un día hermoso, y que lo sigas teniendo. La amo profundamente, que sea feliz y que sea una mujer maravillosa como lo es".

La voz argentina: polémica entre los jurados por una participante

Los padres de Antonella Domínguez anotaron a su hija en una escuela de música cuando tenía ocho años: "Me daba vergüenza, pero a la hora de cantar me transformaba". Así comenzó un camino que desembocó el lunes en La voz argentina.

"Iba a la iglesia desde muy chiquita y cantaba en las peñas cristianas", contó la participante nacida en Neuquén. "En el jardín, me subía arriba de las mesas para bailar y cantar. Las maestras siempre me retaban. Hasta el día de hoy me recuerdan por eso".

Su interpretación de "Amor completo", de Mon Laferte, generó un nuevo conflicto; esta vez, entre el jurado. La brillante interpretación de Antonella sedujo a La Sole y a Lali Espósito, que se disputaron su tutela.

Sin embargo, mientras las dos cantantes se deshacían en elogios, la concursante alabó a la familia Montaner y hasta cantó con el patriarca de la familia. Esto provocó el enojo (fingido) de las jurados, que se levantaron de sus sillas y se fueron a charlar con la madre y el amigo de la chica, que estaban debajo del escenario, junto a Marley.

Cuando volvieron, Antonella ensayó una disculpa, pero -esta vez- quienes se enojaron fueron los Montaner. Así, Mau, Ricky y Ricardo se trasladaron hasta el lugar elegido por Marley.

La artista se decantó por Lali, y pasó feliz a la siguiente instancia, dejando en su camino un recuerdo también para su padre ausente: "Me hubiese gustado que estuviera mi papá, pero está muy mal de salud. Tiene más de 60 años y pasamos una situación muy difícil por el tema de la Covid-19; estuvo dos meses en coma, en terapia intensiva con todos los cuidados. Para cuidarlo preferimos que no venga, pero es el que me acompañó desde toda la vida".