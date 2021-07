5 lecciones y 1 crítica que dejó Jeff Bezos en sus 27 años en Amazon

Este lunes terminó la era Bezos en Amazon, la empresa que lo convirtió en la persona más rica del mundo, con una fortuna de casi u$s200.000 millones

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, dejó finalmente este lunes su puesto de CEO en el gigante de e-commerce y pasará a ser sustituido por Andy Jassy.

De ahora en adelante Bezos será el presidente ejecutivo del consejo de la multinacional.

Esto marca el fin de la era de Jeff Bezos al frente de Amazon, la empresa que fundó en 1994 primero como una especie de librería online y que ahora es un gigante del comercio electrónico valorado en 1,7 billones de dólares.

Es la misma empresa que lo convirtió en la persona más rica del mundo, con una fortuna de casi 200.000 millones de dólares.

A lo largo de sus casi 27 años como CEO, el empresario compartió muchos consejos y lecciones aprendidas en entrevistas y en sus cartas anuales a los accionistas de Amazon.

A continuación, te damos algunos de sus consejos sobre el éxito pero no solo eso, también hay una autocrítica que dejó.

1- El riesgo que asumió al lanzar Amazon

El próximo objetivo de Jeff Bezos es viajar el espacio ahora con su empresa Blue Origin

"Cuando pensás en las cosas de las que te arrepentirás cuando tengas 80 años, casi siempre son las cosas que no hiciste. Son actos de omisión. Muy rara vez te vas a arrepentir de algo que hiciste y que fracasó y no funcionó o lo que sea", dijo Bezos en una entrevista de 2018.

Esto lo ayudó a moldear su vida, incluso antes de empezar con Amazon. Cuando tenía apenas 30 años, Bezos tenía un trabajo en Wall en un fondo de inversión, pero vio la promesa en el futuro de la economía de internet y tuvo la idea de construir un portal en el que comprar libros online.

Fue así como Bezos se trasladó al otro lado del país para fundar Amazon en Seattle en el verano de 1994. El sitio web se puso en marcha un año después, el 16 de julio de 1995.

"No pensé que me arrepentiría de haberlo intentado y de haber fracasado. Y sospechaba que siempre me perseguiría la decisión de no intentarlo", dijo Bezos en aquella ocasión.

2- Tomar decisiones es importante. Y si es rápido mejor

La clave para mantener un negocio innovador es tomar "decisiones de alta calidad y alta velocidad", según el millonario.

En su carta de 2015 a los accionistas de Amazon, escribió sobre la importancia de la velocidad y la "agilidad" para hacer de Amazon "una gran empresa que también es una máquina de inventar". Aunque admite que algunas decisiones son "irreversibles o casi irreversibles", la mayoría -según su punto de vista- no lo son.

"La mayoría de las decisiones... son cambiables, reversibles, son puertas que permiten volver por el mismo camino".

En su opinión, las personas o las empresas que pasan demasiado tiempo deliberando sobre decisiones reversibles corren el riesgo de ser objeto de "lentitud, aversión al riesgo irreflexivo, no experimentar lo suficiente y, en consecuencia, nunca ser relevantes".

3- La importancia de la vocación

En un foro sobre liderazgo a emprendedores, dijo que "podés tener un trabajo, o tener una carrera, o tener una vocación. Y si de alguna manera podés descubrir cómo tener una vocación, te ha tocado el premio gordo, porque ese es el gran negocio".

En otras palabras, encontrar una forma de hacer carrera con tu pasión es la idea que tiene Bezos del verdadero éxito. Y cree que todo el mundo tiene una pasión.

"No elegís tus pasiones, tus pasiones te eligen a vosi", dijo en ese momento.

Después de 27 años, Jeff Bezos dejó la conducción de Amazon

4- Debe haber momentos de no hacer nada

En su carta de 2018 a los accionistas de Amazon, incluyó una sección titulada "Intuición, curiosidad y el poder de vagabundear". En esa sección, el CEO de Amazon escribió sobre la importancia de reservar tiempo para explorar su curiosidad con el fin de llegar a soluciones nuevas e innovadoras sin un objetivo detrás.

Bezos cree que una buena dosis de ineficiencia o de no hacer nada es necesaria para tener éxito. "El divagar es un contrapeso esencial a la eficiencia", dijo. "Hay que emplear ambos", aseguró.

5- Tener éxito es simple para Bezos: aportar más de lo que consumes

Bezos recalca su visión del éxito, que parece bastante simple: las empresas sostenibles crean más de lo que consumen.

"Si querés tener éxito en los negocios (en la vida, en realidad), tenés que crear más de lo que consumís. Tu objetivo debe ser crear valor para todas las personas con las que interactuás. Cualquier negocio que no cree valor para aquellos con los que se relaciona, aunque parezca exitoso en la superficie, no está hecho para este mundo. Está en vías de extinción".

Un ejemplo positivo de esto es Amazon Prime, el servicio de suscripción estrella de la compañía. Por menos de 40 euros al año, sus más de 200 millones de miembros obtienen entrega rápida e ilimitada en todas las compras que cumplan los requisitos, además de acceso a otros servicios como Prime Video y Amazon Music. Está claro que Amazon podría cobrar más por Prime, pero una de las razones por las que decide no hacerlo es para mantener contentos a sus clientes.

Una crítica: no haber atendido más a sus trabajadores

También en la última carta Bezos dejó unas palabras sobre la que había sido una de las grandes polémicas que había tenido que enfrentar en los últimos meses: la presión sobre los trabajadores de Amazon.

Una revelación reciente alega que los trabajadores se veían obligados a orinar en botellas mientras estaban trabajando porque no tenían tiempo para ir al baño.

Bezos sí abordó algo de esto en la carta, afirmando que "creo que tenemos que hacer un mejor trabajo para nuestros empleados".