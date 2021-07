Tras anunciar su candidatura, Vidal habló sobre Martín Tetaz como posible acompañante: esto dijo

Luego del acto, la exgobernadora de la Provincia se refirió a la posibilidad de que Tetaz sea el número dos de la lista de Juntos por el Cambio

Este sábado se llevó adelante el acto de lanzamiento de María Eugenia Vidal como precandidata a diputada por Juntos por el Cambio.

Una de las incógnitas que queda pendiente es saber si el economista Martín Tetaz finalmente la acompañará en la lista como el representante del radicalismo.

Luego del acto, al ser consultada sobre la posibilidad de que Tetaz sea el número dos de la lista de Juntos por el Cambio, Vidal respondió: "Es una persona muy valiosa, que me encantaría que fuera parte de Juntos por el Cambio, pero es una decisión que le corresponde a él y nos la comunicara cuando corresponda".

El economista habló el viernes sobre su posible candidatura en la ciudad de Buenos Aires. "Es una decisión personal difícil que tengo que tomar con mi familia", dijo

Tetaz explicó que durante la semana conversó con Martín Lousteau, quien lo incentivó para incursionar en la política.

"Me contó el fervor que había dentro del radicalismo, el entusiasmo que había generado el lanzamiento de Manes en la provincia de Buenos Aires, y replicarlo en la Ciudad. Me invitó a participar. No me dijo en ese momento en qué lugar", explicó.

Vidal, candidata a diputada por la Ciudad

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal lanzó hoy su candidatura a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que quiere una banca en el Congreso para "defender a los argentinos de los atropellos y abusos de poder", así como también definió al kirchnerismo como "más relato que respuestas".

"Juntos por el Cambio puede ser un lugar amplio y diverso. Tenemos toda la convicción para seguir defendiendo a la gente. Acá estamos, juntos y unidos, con las mismas convicciones y valores que nos trajeron hasta acá, pero también con nuevos aprendizajes", sostuvo la referente del PRO.

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal lanzó hoy su candidatura a diputada nacional

Durante un acto en el barrio porteño de Palermo, la postulante a diputada nacional afirmó que aceptó la candidatura para "defender a los argentinos de los atropellos y abusos de poder".

"Tengo y quiero estar para defender a los argentinos de los atropellos y abusos de poder, de la improvisación. También quiero ir al Congreso para construir de nuevo la palabra futuro", indicó.

Y, al cuestionar al Frente de Todos, definió al kirchnerismo como "más relato que respuestas".

En su discurso, Vidal destacó la figura del ex presidente Mauricio Macri: "Empezó este camino de Estado que hoy es la Ciudad y es el Estado que queremos para toda la Argentina".

"En esta elección se juega el futuro de los argentinos. Quiero ser diputada para levantar la voz cuando avancen sobre nuestras libertades, nuestra democracia, nuestra Constitución, nuestros valores", remarcó la ex gobernadora, que agregó: "Nunca especulé ni saqué ventajas".

La referente del PRO también explicó por qué decidió jugar en la Ciudad: "No compito en la Provincia de Buenos Aires porque quiero que otros crezcan. A los bonaerenses les digo que mi compromiso y mi respeto no cambió ni va a cambiar nunca por nada. Cuando esta elección termine, van a tener muchos más dirigentes defendiéndolos, además de mí".

La candidatura para "defender a los argentinos de los atropellos y abusos de poder"

Junto a Vidal estuvieron presentes la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el senador nacional Martín Lousteau; y el titular de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro; entre otros dirigentes del oficialismo de la Ciudad.

El acto también fue una foto de la unidad de Juntos por el Cambio en la Ciudad, luego de los chispazos que obligaron a la ex ministra de Seguridad a declinar su intención de competir en las elecciones legislativas.