"Es un experto en reclamos y en tratar de mostrar que el Estado no sirve": Parrilli arremetió contra Belocopitt

El empresario de la salud mantuvo un fuerte cruce con el senador oficialista durante un plenario de comisiones. "Podemos discutirlo dónde quiera", le dijo

El senador oficialista por Neuquén Oscar Parrilli y el presidente de la Unión Argentina de Salud, Claudio Belocopitt, mantuvieron un dure cruce este martes, mientras se discutían dos proyectos que intentan ponerle limites a las tasas de recargo por mora que aplican desde los servicios públicos hasta las entidades de medicina prepaga y las escuelas privadas.

"Es un experto en reclamos y en tratar de mostrar que el Estado no sirve", le dijo el legislador del Frente de Todos al empresario, con lo que se desató el enfrentamiento.

Previamente, el dueño de Swiss Medical había dicho durante su exposición que "el sistema privado de salud está viviendo por estos momentos una de las crisis más profundas, está peleando su sustentabilidad, tiene problemas gigantes", con lo cual el impacto de esta iniciativa sería "un tema menor".

Además, señaló que la ley de medicina prepaga dice que "un usuario puede tener hasta tres cuotas de atraso en el sistema" y "la sanción que tendría sería percibir una tasa subsidiada".

Belocopitt pronosticó que "si creamos mecanismos que faciliten la especulación vamos a aumentar la morosidad, vamos a aumentar costos adentro del sistema, y esos costos los vamos a tener que distribuir".

"El moroso va a pagar una tasa más barata que el que está en regla. ¿Dónde se ha visto que el moroso pueda pagar algo más barato que el que está en regla?", cuestionó.

"Si estamos tan preocupados en bajar toda esta carga, pues bien, hagamos la misma propuesta a la AFIP, a las tasas municipales, a las deudas provinciales". "Si no lo hacemos correcto, vamos a terminar perjudicando a la gran mayoría", agregó.

Belocopitt señaló que el sistema privado de salud está viviendo una de las crisis más profundas

La respuesta de Parrilli

Parrilli, autor de los proyectos, expresó que "nadie duda de que hay una crisis en el sistema de salud a partir de la pandemia, pero fundamentalmente creo que fue en el 2020, por lo que ha sido las no prestaciones por mucho tiempo".

"Reconozco en el señor que habló es un experto en reclamos y en pedirle al Estado y en tratar de demostrar siempre que el Estado no sirve, no anda, no funciona, y que lo dejen a ellos hacer las cosas libremente, que la sociedad va a andar mucho mejor", dijo el legislador frente a las críticas que Belocopitt había dicho contra los proyectos presentados por el senador neuquino.

Y ejemplificó que durante el gobierno de Mauricio Macri "también decían que no tenía que haber regulaciones, y se dejó libre la entrada y salida de divisas, se dejó libre la tasa de intereses, se dejó libre todo. Y concluyó en una fuga de capitales fenomenal, como nunca antes vista, de 86 mil millones de dólares", además de "una deuda que estamos pagando todos los argentinos, y no sé si algún día podremos pagarla".

A la plata no la fugaron "los usuarios de las tarjetas de crédito, no la sacaron los usuarios de los servicios públicos. La sacaron las empresas, los bancos, las financieras, todas las empresas que ganaron sumas fenomenales de dinero todos estos años", apuntó Parrilli.

"Yo creo que no es cierto que esto va a afectar, todo lo contrario, lo que va a hacer es proteger el derecho de los usuarios que no tienen protección. Las empresas siempre tienen la posibilidad de recurrir al Estado", completó.

El senador oficialista por Neuquén Oscar Parrilli fue el autor de los proyectos

No soy un reclamador al Estado

Belocopitt no se cayó y le contestó al legislador: "No soy un reclamador al Estado, ni mucho menos, reclamo lo que creo que es un derecho".

"En cuanto a los datos que usted habla sobre la deuda y demás, que creo que está haciendo una referencia a mí en lo personal, ya se encargaron de publicarlo algunos portales, podemos discutirlo donde quiera", le dijo, en referencia a una publicación de El cohete a la luna, portal de Horacio Verbitsky, que lo menciona entre los responsables de la fuga de capitales.

Y le reclamó: "Debería sentir orgullo de un empresario que ha creado la cantidad de puestos de trabajo que me ha tocado crear a mí desde que estoy en Argentina".

"No soy una persona que descree de la participación del Estado, lo que sí le digo que en materia de salud privada los que optan por la medicina prepaga, votan a la medicina prepaga, porque la tendrían gratis en el Estado, pero consideran que la medicina prepaga lo hace mejor", agregó.

Parrilli cerró: "No hice ninguna alusión personal a él, desconozco lo que él dice, no tengo nada personal contra él, a quien además no conozco".