¿Cuba podría ser como Holanda? Este es el pronóstico de Lula si se pone fin al bloqueo

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva reclamó que el mandatario estadounidense, Joe Biden, "ponga fin al bloqueo" contra Cuba. Además consideró que si la isla caribeña no sufriera tales restricciones, "podría ser Holanda".

"¿Qué pasa en Cuba que es tan especial para que se hable tanto? Hubo una manifestación. Incluso vi al presidente de Cuba en la manifestación hablando con la gente. Cuba ya sufrió 60 años de bloqueo económico de Estados Unidos y, aún más con la pandemia, es inhumano", afirmó Lula da Silva desde sus redes sociales.

SOBRE CUBA1 - O que está acontecendo em Cuba de tão especial pra falarem tanto?! Houve uma passeata. Inclusive vi o presidente de Cuba na passeata, conversando com as pessoas. Cuba já sofre 60 anos de bloqueio econômico dos EUA, ainda mais com a pandemia, é desumano. — Lula (@LulaOficial) July 13, 2021