Se termina la conciliación obligatoria y Sanidad anuncia paros de cuatro horas por turno

El sindicato de Sanidad anunció que el próximo viernes harán paros de cuatro horas por turno y el sector empresarial decidió protestar reprogramando turnos

En plena pandemia, el gremio de Sanidad anunció que realizará este viernes paros de cuatro horas por turno. Por su parte, desde el sector empresarial han tomado la decisión de protestar a través de la reprogramación de turnos no urgentes en clínicas, sanatorios y hospitales privados.

Ambos sectores decidieron protestar activamente el viernes, dado que es el día en que vence la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo en el conflicto por las paritarias 2021 del personal de Sanidad, gremio conducido por Carlos West Ocampo y Héctor Daer. Entonces, los trabajadores podrán tomar la decisión de disponer las medidas que consideren convenientes.

Hay una audiencia oficial programada para el jueves de esta semana, en la que estarán presentes sindicalistas y empresarios, pero los prestadores marcaron fervientemente su postura: "No podemos garantizar la pretendida actualización de los salarios de alrededor del 45% porque las obras sociales y las empresas de medicina prepaga no trasladan los recursos suficientes para poder afrontar ese porcentaje".

A través de un comunicado y según trascendió, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) advirtió acerca de la reprogramación de los turnos no urgentes en caso de que no se llegara a un acuerdo con el sindicato por las paritarias. A su vez, la entidad afirmó que, "como empleadores de más de 320 mil personas en todo el país, asumimos nuestra responsabilidad de generar los recursos necesarios para pagar salarios y poder prestar servicio normalmente, pero, sin embargo, esos recursos no los generamos libremente en el sistema de salud en el que interactuamos ya que no somos formadores de precios".

Desde FAPS aseguraron: "nuestros ingresos, que, en definitiva, son los recursos de los trabajadores, están estipulados por los aranceles que definen los financiadores (obras sociales, empresas de medicina prepaga, PAMI)" . A su vez, la agrupación dijo que "si los financiadores no actualizan los aranceles que pagan, nuestros ingresos pierden día a día frente a los costos en alza".

La movilización

En plena conciliación obligatoria y con un paro anunciado para este viernes, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) redobló este martes la presión por su reclamo salarial y se movilizó al Congreso de la Nación y al Ministerio de Trabajo.

El gremio mantiene un extenso conflicto paritario con las clínicas y sanatorios privados, que aducen afrontar una situación financiera crítica, y señalan que no pueden pagar el reclamo del sindicato si no les dejan aumentar las cuotas a sus usuarios y el cobro de las prestaciones.

En ese marco, afiliados al sindicato de enfermeras y camilleros coparon las calles del centro porteño con marchas que tuvieron sus epicentros en el parlamento y la sede de la cartera laboral.

También se llevaron a cabo manifestaciones con banderas y bombos frente a sanatorios y hospitales para amplificar el reclamo: "Acá nadie afloja", fue la consigna expresada en las protestas.

Aún rige la conciliación que dictó el Ministerio, la cual vencerá este jueves, por lo que el sindicato llamó a un paro de cuatro horas por turnos para el día siguiente.

"En 3 días termina la Conciliación Obligatoria y los empresarios se siguen negando a recomponer nuestro salario. Hoy estamos frente al Congreso para decir que no vamos a aceptar más prórrogas, ni excusas. No vamos a retroceder. El viernes PARAMOS", escribió Daer en Twitter.

La semana pasada, cuando se iba a llevar adelante la audiencia de la Paritaria 2021 del gremio, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad la suspendió porque estaba elaborando instrumentos que permitan solucionar los problemas de financiamiento del Sistema de Salud que impactan en forma directa sobre las economías de las Clínicas privadas, Sanatorios y el resto de los empleadores.

La decisión del Gobierno de suspender esa audiencia y abocarse a solucionar los problemas financieros de las prestadoras cayó mal en el gremio, ya que implicaba que el conflicto iba a extenderse.