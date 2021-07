Francella y Laplace, vacunados con una dosis, con Covid: ¿cuál es la situación de ambos actores?

Tanto Francella, de 66 años, como Laplace, de 78, se aplicaron una dosis de la vacuna contra el Covid-19. Actualmente, los dos se encuentran aislados

A los 66 años y tras haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, Guillermo Francella contrajo el virus y permanece aislado en su hogar, ya que hasta el momento presenta síntomas leves.

El actor estaba en pleno rodaje de "El encargado", una serie de Disney para la plataforma Star Plus en la que interpreta al encargado de un edificio, con la dirección y producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

En el elenco lo acompañan Gabriel "El Puma" Goity, Gastón Cocchiarale, Luis Brandoni, Darío Barassi, Mirta Busnelli, Nico Vázquez, Martín Seefeld, Nicolás Francella y Dani La Chepi, entre otros. Y la producción decidió aislar a los contactos estrechos y hacer una pausa en el rodaje hasta que el protagonista se encuentra bien de salud y pueda retomar sus compromisos laborales.

A pesar de que el último año no fue fácil para los artistas a raíz de la pandemia y se vio obligado a cambiar sus planes, ya que no pudo hacer la versión teatral de "Casados con hijos", junto a Florencia Peña, Marcelo de Bellis y los hermanos Luisana y Darío Lopilato, sus últimos meses fueron intensos a nivel laboral.

A fines de abril se dieron a conocer las primeras fotos de "Granizo", una película de Netflix que lo tiene como actor principal. Con la dirección de Marcos Carnevale, el guión de Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor, la producción de Kuarzo Entertainment y Leyenda Films, Guillermo le da vida a un famoso meteorólogo de televisión que se convierte en el enemigo público número uno cuando falla al prevenir una terrible tormenta de granizo. En consecuencia, decide huir de la gran capital para encontrar refugio en su ciudad natal, lo que derivará en un viaje de redescubrimiento tan absurdo como humano.

El rodaje se realizó en Buenos Aires y en Córdoba junto a Romina Fernandes, Peto Menahem, Laura Fernández, Martín Seefeld, Nicolás Scarpino, Norman Briski, Viviana Saccone, Pompeyo Audivert y Eugenia Guerty, entre otros.

La situación de Victor Laplace

En las últimas horas también se confirmó que Víctor Laplace tiene Covid-19. Tras experimentar algunos síntomas leves, el actor de 78 años se sometió a un hisopado con el que confirmó que había contraído el virus y rápidamente se activó el protocolo en "Rotos de amor", la obra que protagoniza todos los viernes junto a Osvaldo Laport, Roly Serrano y Antonio Grimau en el teatro Chacarerean.

En principio, la producción decidió suspender la función del 23 de julio y si Laplace atraviesa la enfermedad sin mayores inconvenientes, como hasta ahora, podrían volver a las tablas la próxima semana. Mientras tanto, el resto del elenco cumple una cuarentena preventiva y en unos días se realizarán un test para saber si se contagiaron, pero por lo pronto no presentan síntomas.

"Rotos de amor" tuvo varias temporadas en calle Corrientes, pasó por Villa Carlos Paz, donde recibió el Premio Carlos de Oro y recorrió todo el país antes de la pandemia. La obra cuenta con humor historias de amores y desamores, de encuentros y desencuentros de cuatro entrañables personajes, quienes se ven reflejados desde sus dificultades para rearmar su vida luego de distintas rupturas amorosas. Además, reúne una serie de cuadros cómicos, a cargo de estos visitadores médicos, quienes resultan ser unos "perdedores sin remedio".

En su regreso al teatro, Víctor se destacó por estar muy pendiente de los protocolos por el Covid-19. "Me cuidé muchísimo todo el año pasado y lo que va de este. No vino nadie a mi casa… y sin embargo aquí estoy. Hoy me hisopé y di positivo", explicó en diálogo con La Nación y destacó que tiene la primera dosis de la vacuna.

Hace unos días, Grimau reveló que transitó la enfermedad hace siete meses y que estuvo muy complicado. "Estuve mal, según el médico estoy vivo de milagro. Muy mal. Hasta hace seis o siete meses atrás creí que me iba, realmente", dijo en diálogo con Jey Mammon en "Los Mammones". Y profundizó: "En mi terapia descubrí que tenía unas ganas de vivir inmensas. Y eso es lo que me ayudó, creo. Entre la ciencia, la atención de los médicos y todos los que te ayudan a estar de pie. Cuando estaba internado dije: 'Yo no me quiero ir, no me gusta el decorado, ¿por qué me voy a ir?'".