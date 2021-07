En default: acreedores demandan en Nueva York a esta provincia por no pagar

La demanda fue llevada adelante por Dennis Hranitzky, el abogado del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que había embargado la Fragata Libertad

La Rioja, una de las provincias del país que aún está en default, fue demandada por acreedores en Nueva York por incumplimiento continuo de las obligaciones de los Bonos.

Según sus acreedores, la provincia "no muestra voluntad de acordar una solución, pese a tener superávit y un creciente nivel de ingresos".

La demanda fue hecha por Beauregarde Holdings LLP, Beauregarde Holdings II LLP, Sandglass Opportunity Fund LP, Sandglass Petrus Opportunity Fund LP y Sandglass Select Fund LP, titulares de los Bonos al 9,75% con vencimiento en 2025 emitidos por La Rioja, a través de su abogado Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que había embargado la Fragata Libertad.

La moción, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, inició el proceso de obtener sentencias de pago formales contra la provincia. En conjunto, los recurrentes representan al 49,7% de la deuda regida por las leyes de Nueva York.

Sin vistas a que haya pago de intereses

De acuerdo a información brindada por los fondos, La Rioja había admitido, en vistas formales, que omitió pagar los intereses debidos en concepto de los Bonos en agosto de 2020 y febrero de 2021, y está previsto que omita el pago de los intereses que debe abonar el próximo mes.

"La moción de sentencia sumaria se basa sobre los hechos irrefutados contra los cuales la Provincia no tiene defensas válidas", señalan en un comunicado.

A pesar de su reconocimiento del impago, omitieron contactar constructivamente con los representantes de los bonistas para negociar una reestructuración consensuada de la deuda.

"Durante el litigio por impago de la Provincia, otras nueve provincias argentinas han alcanzado acuerdos de reestructuración de la deuda con bonistas internacionales mediante negociaciones de buena fe. Lo recurrentes, aunque están preparados para colaborar con la Provincia para alcanzar una solución consensuada de su incumplimiento, han adoptado esta última medida para hacer valer los recursos legales que les asisten en derecho", dicen en el comunicado.

A más de un año en default, se viene acuerdo Kicillof-acreedores

"Los bonos de la Provincia de Buenos Aires estuvieron muy demandados otra vez. Definitivamente parece que un acuerdo está al caer". Así resumió el comentario diario de un importante broker a sus clientes mientras que los títulos de Axel Kicillof subían hasta 3,5% e incrementan la idea (ya instalada) de que finalmente hay acuerdo con los acreedores y se levantará el default en el cual está la PBA desde mayo del año pasado. Según supo este medio, los detalles entre la Provincia y los acreedores "están saldados" y sólo estaban en proceso de revisión por parte de los abogados de ambos lados.

Sucede que la próxima fecha límite para la reestructuración de la deuda se acerca rápidamente: este viernes 23 caducan los acuerdos de confidencialidad (conocidos en inglés como non-disclosure agreement o NDA) entre la administración Kicillof y los bonistas. Esto se hace precisamente para poder negociar sin intervenciones y poder presentar -de un lado y del otro- distintas ofertas para unificar criterios.

En Nueva York hablan de que es inminente el acuerdo entre Kicillof y los bonistas.

Aspectos económicos del acuerdo

Uno de los últimos cortocircuitos tenía que ver con los denominados "ESG" o "Environmental, social and corporate governance". Sucede que los acreedores quieren incluir pagos contingentes bajo eventuales requerimientos de cumplimientos de hitos ambientales (ESG). Kicillof pegó el grito en el cielo porque, dijo, eso impide a la Provincia tener certidumbre sobre los pagos de deuda. "Ese tema está aparentemente resuelto", dijo una fuente con llegada a las conversaciones.

Según diversas versiones, no oficiales, "los aspectos económicos de la oferta están cerrados y teóricamente entran todos los acreedores". Los bonistas, que están agrupados, estuvieron presionando también en los tribunales de Nueva York. El Steering Committee of the Ad Hoc Group of Buenos Aires Bondholders inició litigios en la Gran Manzana y con el tiempo, se sumaron demandas por un total de u$s1.600 millones según los últimos registros. Están asesorados por el estudio de abogados White & Case que también trabajó con los bonistas en el canje de la Argentina.

Ahora lo que se esperan son novedades para el viernes, cuando vencen los acuerdos de confidencialidad. Una opción que se baraja es que haya una extensión de los acuerdos para finalizar algún aspecto legal que haya quedado. Pero sería por unos pocos días y se confirmaría la "fumata blanca".

¿A qué tasa saldrían los nuevos bonos de Kicillof? El rumor en Nueva York es que saldría con un rendimiento de entre el 10% y 12%, considerando que los cupones ascienden a máximos de 6,25%. Incluso para algunos brokers, los hipotéticos nuevos bonos que surgirían del canje de la Provincia tendrían upside porque además de tener liquidez (la PBA es el mayor emisión de deuda subsoberana de la Argentina) tiene cupones más apetecibles de los que convalidó Guzmán (que son step up con un máximo de 5% para los títulos al 2038).

El gobierno de Kicillof busca reestructurar más de u$s7.000 millones en bonos caídos en default.

Rendimientos tentadores para bonistas

La relación de la PBA y los acreedores, después de más de 1 año de negociaciones, no es sencilla. "La provincia de Buenos Aires parece cada vez más aislada mientras el ministro Martín Guzmán hace grandes esfuerzos para evitar el incumplimiento y normalizar las relaciones con los acreedores y todas las demás provincias, excepto La Rioja, ya han reestructurado (o mantenido al día) su deuda en eurobonos", dice el último informe de Amherst Pierpont Securities, una casa de Bolsa estadounidense.

Advierte en un reporte de estos días que "las presiones legales también están aumentando a medida que los tenedores de bonos se sienten cada vez más frustrados por la actitud intransigente del gobierno de Kicillof" y que "los tenedores de bonos buscan influencia del FMI".

En Wall Street afirman que la reciente consolidación de precios sugiere un "pseudo limbo" a la espera de un gran avance en esta última fase de las negociaciones. De hecho, la perspectiva de una resolución final ha proporcionado un ancla en los precios a pesar de la debilidad que muestra la deuda emitida por Guzmán.

La última oferta indicativa de la provincia sugiere un valor de recupero de 46 dólares frente a una alta tasa de descuento del 18% frente a la contraoferta de 52,7 dólares. "El compromiso sugiere un punto medio quizás más cercano a u$s50 con perspectivas de algunos puntos al alza sobre los precios actuales y un cupón promedio ligeramente más alto cerca del 6%", alerta la casa de Bolsa neoyorquina.

Según fuentes allegadas a las negociaciones, a precios de hoy, los nuevos bonos de la PBA saldrían a valores más cercanos de u$s52 con potencial de upside.

La provincia de Buenos Aires está punto de ponerle fin a una reestructuración de deuda por u$s7.148 millones, cifra que se extiende hasta rondar los u$s7.700 millones si se suman los intereses. Desde el 24 de abril del año pasado viene negociando con los acreedores sin llegar a un acuerdo y presentar 19 extensiones de la oferta para llegar a buen puerto. Pareciera que está cerca de terminar la larga espera.