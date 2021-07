Quién es la argentina que creó la primera destilería de gin y vodka de Neuquén y fue premiada en Londres

Taté Moretti rompió estereotipos y se abrió camino en un universo en el que hasta hace unos años solo se destacaban los hombres

"Soy mamá, siempre quise ser mamá y siempre quise tener los 3 hijos que hoy tengo: Luca, Ciro y Gina", dice orgullosa Taté Moretti a iProfesional. "Ser madre es la mayor de mis recompensas y el mayor desafío". Pero Taté es mucho más que eso. También es Licenciada en Finanzas - estudió en Buenos Aires y se recibió con solo 22 años -; Head Distiller y está al frente de Patagonian Distillery, la primera destilería de la provincia de Neuquén.

Luego de vivir 18 años en Buenos Aires, de trabajar en un banco, y repartir su vida entre obligaciones y las diversiones, tomó la decisión de volver a la Patagonia para fundar y desarrollar el emprendimiento que la colocaría en el centro de la escena. "Con Hernán –su pareja- empezamos a pensar qué teníamos para darles a nuestros hijos y qué nos estaba ‘robando’ Buenos Aires en esa proyección", expresa.

En 2014 decidieron regresar a la Patagonia, "donde nacimos, donde crecimos, era demasiado peso en nuestras espaldas llegar a las 20 y que los chicos se duerman a las 22. Todo el tiempo que nos sobró siendo jóvenes y atrevidos nos faltaba siendo padres. No lo dudamos, buscamos la forma, cargamos un camión de mudanza y nos volvimos".

Taté y su familia dejaron muchas emociones atrás, pero en Neuquén los esperaban muchas ideas para hacer. "Lo primero que analizamos es que naturalmente en esta región, llena de manzanas y peras, prevalecieron las sidreras, luego aparecieron las bodegas y las cervecerías, pero faltaban las destilerías".

Así fueron dándole vida a Patagonian Distillery. "Tuvimos el privilegio de inaugurar una industria nueva en una provincia tan pujante como esta", destaca Moretti.

"Inicialmente fuimos los dos, Hernán y yo, los que empezamos a desarrollar las pruebas de producto, a meternos en este mundo nuevo de los destilados. Y en un momento nos diferenciamos y fuimos asumiendo roles diferentes", narra Taté. "Él siguió con la parte comercial y de imagen, y yo me quedé en el laboratorio, en la búsqueda, en el diseño".

Según cuenta la emprendedora, el proceso de destilación requiere de mucho análisis, son procesos muy metódicos, ensayos, pruebas y errores (y más errores), de aprendizaje continuo. "Destilar es diseñar un producto, crear una fórmula", asegura. "Cuando me quise dar cuenta, estaba metida en el baile, ya no podía parar de pensar, me despertaba con el celular estampado en la cara de haberme quedado dormida leyendo ensayos de destilación y casos de éxito de cualquier lugar del mundo".

Un gin con nombre de mujer

Gina es el gin que Taté diseñó en honor a su hija y es característico por su composición floral, con esta bebida cosechó ya dos premios internacionales en lo que va del año. Se destila en alambique de cobre y sus botánicos componen un perfil aromático único.

"Nació como una idea en mi cabeza de romper una barrera, de mostrar que soy una mujer al frente de un proyecto productivo", cuenta la emprendedora. "Tiene un doble sentido, antes que nada, es nuestra hija de 5 años, neuquina como yo, nació apenas regresamos antes de que la destilería fuera una realidad. Pero también es el Gin que me propuse diseñar, el primero de la destilería, el gin "A" de mi proyecto. Y no podía ser uno más, tenía que ser único, porque lleva el peso del nombre de una mujer. Necesitaba que fuera diferente, quería un gin de flores, quería que al destapar una botella se perciba un perfume, un gin de una impronta tan intensa como dulce, transparente y delicado. Así es Gina: 6 de sus 12 botánicos son flores: pétalos de rosa, de jazmines, manzanilla, flores de azahar, lavanda y flores de sauco", describe la Head Distiller.

Este año la destilería recibió tres reconocimientos muy importantes, todos en Londres: Medalla de Oro para GINA y Mejor Gin Argentino en la categoría "Best Signature Botanical" en el World Gin Awards 2021; Medalla de Plata para Vodka Noctua en los World Vodka Awards 2021; y Medalla de Bronce para GINA en IWSC The International Wine & Spirit Competition 2021.

Al respecto, Moretti dice: "Los premios son uno mimo al esfuerzo, una palmada en el hombro que te anima a seguir por el mismo camino. Participar en certámenes internacionales de este nivel te permite saber un poco más de tus productos. Porque amigos, amigas, entorno que te digan que les encanta lo que hacés siempre hay, pero el hecho está en permitirte ser juzgado por quienes no te conocen y son expertos en la materia, ahí es donde te das cuenta realmente dónde estás parada, desde donde partís y con quien competís. Así y todo, el mejor reconocimiento que podemos tener es contar con fans en lugar de clientes".

Desafíos y aprendizajes de ser emprendedora siendo mujer

En ese proceso de búsqueda Taté descubrió que los principales personajes de estas historias eran hombres. "No por nada la imagen de los destilados siempre estuvo vinculada a lo masculino, etiquetas con barbas, tatuajes de anclas, hombres rudos", sentecia. "Yo no soy eso, soy mujer y tomo whisky desde siempre. Mis destilados tenían que ser representativos de que son hechos por una mujer. Por eso, el primer destilado que hice fue vodka Noctua, cuya insignia es una lechuza con pestañas cuyas alas forman un corazón".

Para la joven, los obstáculos fueron muchos. "Como todo lo que implica innovar, abrir camino conlleva un aprendizaje", menciona. "Es una industria muy delicada la de producir y vender alcohol, hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Para mí, hay una sola forma de hacer las cosas y es hacerlas bien. Entonces nos propusimos eso, iniciar un proceso de habilitaciones que nos costó tiempo y frustraciones. Pero al final del camino siempre está la satisfacción de haberlo logrado. Estamos orgullosos de tener una destilería abierta al público, con la proyección y tranquilidad que nos da haber sorteado todos los obstáculos burocráticos al abrir camino".

Como contrapartida, "¿Quién sería capaz de negar que emprender es hermoso?", se pregunta Taté. "Es liberador, motivador, es hacer que las ideas ocurran, es eterno, no es fácil. Me pregunto siempre ¿cuándo dejás de ser emprendedor? y no tengo respuesta, el pasaje de ser emprendedor a ser empresario es un hilo finito que siempre tiene una pata puesta en cada lado".

"Ser emprendedora es animarse, es concretar una idea, es mostrar de lo que somos capaces", sigue la joven. "Es mucho más que pensar en un negocio, es llevarlo a cabo enfrentando dificultades. Sobre todo, porque cuando una decide emprender no se desliga de otras obligaciones, sino que se suman muchas más. En mi caso tuve que combinar un trabajo en relación de dependencia, con la educación de mis tres hijos y todas las actividades ellos demandan, con un proyecto super ambicioso. Pareciera que el emprendedurismo viene a llenar los tiempos libres, pero es todo lo contrario, no podés parar de pensar, no ocupa espacios vacíos... el emprendedurismo te atraviesa, no tiene horarios".

Finalmente, Taté se refiere a lo que implica emprender en Argetina siendo mujer: "Yo decidí emprender este proyecto en mi tierra, en mi lugar. Hay que saber leer cada escenario y aprovechar las oportunidades, siempre las hay. Creo que emprender es empezar de cero, llevar al frente la bandera de una idea, independientemente del contexto, que puede ser favorable o no, hay que ser creativo. Ser mujer para mí es una fortaleza, no es más difícil por eso, emprender no es para cobardes y en eso este país nos pone a prueba día a día", concluye.