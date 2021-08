Rating: ¿Cuáles fueron los programas más afectados por el fútbol y los Juegos Olímpicos?

El horario estelar de la TV abierta porteña fue afectado por el deporte: en la TV por cable se emitió un partido de los octavos de final de la Copa Argentina y las competencias finales de varias disciplinas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, algunas de las cuales también se transmitieron por la TV Pública.

En el mano a mano de los noticieros se impuso Telefe Noticias con un pico de 13,1 puntos, mientras que Telenoche llegó a una marca máxima de 6,7 en una noche donde el Superclásico se llevó toda la audiencia.

Luego llegó el turno de Los 8 escalones del millón, que de la mano de Guido Kazcka obtuvo picos de 10,7, con un participante que acumula 2 millones de pesos. Doctor Milagro ganó la franja con picos de 18,8 puntos.

La competencia directa entre La voz argentina y ShowMatch fue para Telefe con picos de 20,8 puntos versus la marca máxima de 10,1 puntos del certamen de eltrece. En la pista de La academia presentaron su performance de caño Karina la Princesita y Noelia Marzol, quienes reemplazaron a Débora Plager y Rocío Marengo.

En TyC Sports, el partido de la Copa Argentina obtuvo una marca máxima de 29 puntos. Luego, en la misma señal, Gonzalo Bonadeo llegó a marcar 6 puntos, sólo por detrás Telefe y eltrece. Y cuando la TV Pública comenzó su ciclo sobre los Juegos Olímpicos, la suma de esta señal con Bonadeo llegó a los 10 puntos, superando a Marcelo Tinelli.

Rating: las competencias del mediodía y la tarde

Sin Florencia Peña, ausente por un cuadro de stress, al mediodía lideró Flor de equipo con picos de 5,9 con el repaso de La voz argentina y el reportaje intragable a Romina Richi. LAM llegó a una marca máxima de 4,7 con el repaso de La academia.

A la tarde lideró Dulce ambición, que en su nuevo horario llegó a 9.1, seguido de El club de las divorciadas, con una marca máxima de 3,9 puntos; Super Super obtuvo pico de 3 puntos; y A la tarde llegó a los 2,7 puntos.

Una participante de La voz argentina emocionó al jurado cuando quedó eliminada

En La voz argentina, la etapa de las batallas exhibe desde el compañerismo hasta la rivalidad más extrema, desde la armonía hasta la individualidad. Sin embargo, hubo un momento en el programa del miércoles que se transformó por la emoción.

Johana Vera y Magdalena Cullen acababan de terminar de cantar "Zamba de amor en vuelo", de Tamara Castro, y en sus cruces de miradas se vio orgullo mutuo. Cada una estaba feliz por ella misma, pero también por su compañera.

A su turno, cada jurado dio su opinión, destacando la emoción que les había provocado la interpretación y sin poder decantarse por alguna de las dos. "Es imposible, lo hicieron espectacular", resumieron Mau y Ricky.

Entonces, llegó el momento en que La Sole tuvo que elegir a una o a otra: "Las siento buena gente a las dos, y para mí eso es re importante. Por el hecho de que las dos amen nuestra música, siento que al quedarme con una sola me pierdo de alguien que defiende nuestras raíces. Me siento muy orgullosa de que estén en mi equipo, pero tengo que tomar una decisión. Lo que voy a decir me va a dar mucho dolor. Me voy a quedar con Johana Vera".

En ese momento, se escuchó un grito de alegría, pero no de Johana, sino de su compañera Magdalena. La reacción emocionó a Lali Espósito que pidió la palabra con la voz quebrada: "Esto es una competencia, un show, y detrás hay sueños y deseos. Ella los tiene, pero su don de gente y su compañerismo pueden más. Eso hay que aplaudirlo porque hay que ser así, estar conectados con eso".

"Estoy feliz por Johani. Me encantaría seguir porque yo me quiero dedicar al folklore y estuve aprendiendo un montón, pero estuvo bueno lo que duró. La pasé muy bien, gracias". Un puñado de palabras alcanzaron para que tanto Mau y Ricky como Ricardo Montaner apretaran el botón que le dio a la adolescente la oportunidad de continuar.

"La verdad -le dijeron los hermanos- es que cantas increíble, tocas increíble y eres una ‘artistaza’, pero lo que más te hace una ‘artistaza’ es tu corazón, y queremos tener ese corazón en nuestro equipo. Más allá de tu talento enorme, para nosotros va a ser un privilegio aprender de ese corazón, que es todavía más grande". Las palabras alcanzaron para que se quede con los Montaner y sume grandes chances de llegar a la final.