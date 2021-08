"Yo lo noté entregado", la dura definición de un testigo que vio a Maradona el día antes de su muerte

Es el masajista que atendía a Maradona y lo vio el día previo a la muerte del astro en noviembre pasado. Duro testimonio de un testigo clave

Nicolás Taffarel, el masajista que atendía a Diego Maradona, dijo que lo vio "entregado" y "desmejorado" el día antes de su muerte. Esta declaración se suma a la de una de las enfermeras que, días antes de su muerte, reveló que el astro argentino tenía la pierna hinchada.

"El 24 entré a la casa, no se quería levantar y el de seguridad me dice que pase porque siempre me atendía. Entre a la habitación golpee la puerta y le pregunte si quería que lo afeite o bañe y me dijo textual: 'No ya esta Taffita cualquier cosa te llamo'", esas fueron sus ultimas palabras y las recuerdo todos los días. Yo lo note entregado y con la voz entre cortada", recordó al declarar como testigo ante los fiscales de San Isidro.

"Nunca lo había visto en una situación así. Eso fue lo ultimo, después me entere por la televisión que había fallecido", agregó.

Según dijo, ¨las cosas no iban" respecto al tratamiento médico que recibía Maradona en su casa de Tigre, donde estaba internado de forma domiciliaria luego de una operación de un hematoma subdural. Según Taffarel, cuando Maradona salió de la clínica el 11 de noviembre, "estaba edematizado".

"Me acuerdo de su pierna derecha explotada de liquido en la clínica. En la casa se redujo un poco pero seguía hinchado y ahí es cuando pregunto por que no le daban mas los diuréticos y le aviso a Luque y el me dijo que eso lo manejaban los médicos de la obra social, que el únicamente iba a tener que ir a sacarle los puntos porque era cirujano", contó.

El kinesiólogo de Diego dijo que lo vio "entregado" y contó quién le daba alcohol y marihuana

Las adicciones del 10

Respecto al consumo de alcohol y drogas, el kinesiólogo aseguró que "lo sabían todos, con Luque siempre hablaba cuando Diego tomaba mucho. Tomaba a la mañana cuando se despertaba. El peor período de ingesta fue cuando estaba Charly, fue terrible".

Luego, los fiscales le preguntaron sobre uno de los chats que fueron incorporados en el expediente, en el cual decía que "el ten (por el diez) esta con mucho edema, tiene mucho edema en las piernas", y el kinesiólogo respondió que "cuando salió de la Clínica Olivos tenía su pierna derecha explotada de liquido".

"En la casa se redujo un poco, pero seguía hinchado y ahí es cuando pregunto por qué no le daban más los diuréticos y le aviso a Luque y él me dijo que eso lo manejaban los médicos de la obra social", dijo.

Respecto a la hinchazón que padecía Maradona también declaró Tamara Débora Mansilla (38), quien brindó testimonio ante los fiscales.

La enfermera que actualmente trabaja en el Hospital Militar y en un hogar del Gobierno porteño y cuidó a Maradona en una sola oportunidad, dijo que el propio ex astro de fútbol le dijo la frase "mirá cómo tengo la pierna", en referencia a sus edemas.

Mansilla le dijo a los fiscales que en esa oportunidad no le suministró medicación porque en su horario no estaba indicado pero que sí lo ayudó a "acostarse en su dormitorio" y que en esas circunstancias notó que "Diego tenía el pie hinchado".

"Él mismo se daba cuenta de eso porque también me lo mostró en el momento en que se acostó, me dijo exactamente 'mira cómo tengo la pierna'. Estaba visiblemente hinchada", recordó la testigo.

Mansilla explicó que lo asentó en una planilla y avisó sobre la hinchazón a la enfermera que la relevó, Dahiana Gisela Madrid, que es una de los siete imputados, también en el grupo de WhatsApp llamado "Tigre" donde se reportaban las novedades y a Mariano Perroni, el coordinador de enfermería también imputado.

Cuando le preguntaron si sabía de quién había sido la decisión de que ella no volviera y la razón, respondió: "No, a mí me aviso Mariano (Perroni), nunca me explicaron el por qué, pero yo estaba de acuerdo".

"Yo no quería volver porque era una persona que rechazaba la atención, no dejaba que lo acompañe al baño, tampoco quería que lo agarre", narró Mansilla, quien agregó que Maradona le decía: "No me toques que me fastidio".

La testigo reconoció que intercambió algunos mensajes con la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las principales acusadas, porque Diego pedía lo que llamaba "la pastilla de las 12", pero que como había cambiado el esquema de medicación no le tocaba.

Otro enfermero que declaró en la fiscalía fue Aldo Nelson Arnez Zenteno (57), de nacionalidad boliviana, quien trabaja en los hospitales neuropsiquiátricos Moyano de Capital Federal y Estévez de Lomas de Zamora, y cuidó a Maradona durante cuatro guardias los fines de semana y un feriado.

Sobre la indicación que le dieron sobre el paciente, contó: "Lo único que me dijeron es que tenía una medicación y control por abstinencia".

Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria que se investiga.

La autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".

Tras las conclusiones de una junta médica, siete profesionales de la salud quedaron imputados por "homicidio simple con dolo eventual", figura penal que prevé de 8 a 25 años de prisión y que fue elegida por los fiscales tras una investigación en la que concluyeron que el equipo médico de Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente", y que sabía que el "10" podía morirse y no hizo nada para evitarlo.