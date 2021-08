México, Argentina y Bolivia podrían recibir 37.000.000 de dosis de Sputnik V destinadas a Brasil

Meses después de haber firmado el contrato para la entrega de los fármacos, el regulador del país sudamericano sigue con declaraciones contradictorias

En medio de la incertidumbre sobre la vacunación con Sputnik V en Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de ese país asegura que no ha puesto ningún tipo de restricciones adicionales para la importación del medicamento ruso.

El regulador sanitario respondió de esa manera al anuncio del Consorcio Nordeste —que agrupa a nueve estados brasileños— sobre la suspensión del contrato con el Fondo Ruso de Inversiones Directas (RDIF) sobre el suministro del fármaco debido a nuevas limitaciones.

En concreto, el gobernador de Piauí, Wellington Dias, ha destacado que el país tiene vacunas disponibles, pero que estas no se pueden aplicar por la decisión de Anvisa.

Tras una reunión con los desarrolladores de la Sputnik V, el alto funcionario calificó la situación de lamentable y, además, advirtió que los medicamentos pueden acabar desperdiciados.

Según Dias, de confirmarse el rechazo de la compra de las dosis, el RDIF ha decidido enviarlas a otros países de la región. En particular, a México, Argentina y Bolivia.

Ante la falta de una confirmación oficial, los medios de los otros países latinoamericanos han celebrado la noticia. En los periódicos han aparecido titulares como "México gana la lotería" y "37 millones de vacunas serían enviadas a México".

En opinión del analista internacional Javier Martínez, son "incomprensibles los cambios y bandazos del Gobierno de Brasil con respecto a un contrato que se firmó por parte de Brasil con el Instituto Gamaleya y el Fondo Soberano de Rusia en marzo de 2021".

"Han puesto toda serie de trabas desde aquel momento para esas 37 millones de dosis, que por cierto ya el millón de dosis se tendría que empezar a distribuir entre los nueve estados del noreste, que son los más pobres y los más castigados por la pandemia", manifestó el experto.

Además, Martínez considera que "lo que es incomprensible es que las razones que arguyen no son razones. En esta ruptura unilateral de este contrato no hay condiciones distintas a cuando se firmó. Por lo tanto, que la Anvisa diga que no hay problema pero que [las dosis] no están en el plan nacional de inmunización y que falta licencia para importar, estas mismas condiciones estaban cuando se firmó".

"Y por parte de los otros estados, en este caso México, Bolivia y Argentina, contentos de poder recibir dosis para poder inmunizar a su población", resumió el analista.

Argentina no es el único país que aguarda la llegada de las vacunas Sputnik V, provenientes de la Federación Rusa. Son muchas las naciones de Latinoamérica que esperan que llegue la inoculación para continuar con los planes de vacunación comenzados.

Hasta el momento, los países que cerraron acuerdos con la nación gobernada por Vladimir Putin son los siguientes: Argentina, México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Guyana. En cada uno de ellos hubo incumplimientos como consecuencia de los problemas de producción del primer y segundo componente de la Sputnik V.

A nivel local, el principal inconveniente se centra en la falta de las segundas dosis, motivo por el cual ya hay 6,8 millones de personas que están esperando saber si recibirán o no su segundo componente y si podrán, de esta manera, completar el esquema de vacunación. Dentro de ese número, unos 2,3 millones ya superaron los 100 días entre la primera y segunda aplicación, por lo que se puede afirmar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente al virus y, sobre todo, a las nuevas variantes que circulan en el país.

Qué solución adoptó cada país

En Bolivia, el gobierno de Luis Arce tuvo problemas con la llegada de la Sputnik V. A fines del 2020, el mandatario boliviano firmó un convenio para recibir 5.200.000 dosis amediados de 2021. Sin embargo, sólo recibieron 1.235.000.

Las demoras en la entrega de la vacuna Sputnik V afectan a todos los países con los que Rusia hizo convenios

De la misma manera que sucede en la Argentina, son miles las personas que esperan para recibir las segundas dosis y poder completar sus esquemas de vacunación.

En medio de esta situación, el país analiza combinar vacunas para intentar otorgar una solución a la preocupación actualidad sanitaria.

En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador firmó un contrato con Rusia por 24 millones de vacunas Sputnik V para que llegaran a fines de mayo. Según los datos oficiales, a finales de junio solo habían arribado unas 2,7 millones de unidades.

Cabe mencionar que México avanzó con su plan de vacunación porque también hizo alianzas con otros proveedores. Hasta hace pocos días, había recibido 25.791.500 dosis de AstraZeneca, 24.201.815 de Pfizer, 16.000.000 de Sinovac, 5.681.140 de Cansino y 1.350.000 de Johnson&Johnson.

México está un poco más cubierto, dado que hizo convenios con varios laboratorios

Otra de las naciones afectadas por esta problemática es Guatemala. Allí, los incumplimientos de Rusia llegaron a una situación tan severa que el presidente Alejandro Giammattei anunció la cancelación de la compra de ocho millones de dosis a Rusia por la falta de entregas de los lotes.

Guatemala le pagó 79,6 millones de dólares al Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) por ocho millones de dosis de Sputnik V. Sin embargo, hasta el momento sólo recibió 550.000 dosis - en cinco envíos - lo que generó el enojo gubernamental del país centroamericano.

Por su parte, Paraguay compró un millón de dosis de la vacuna rusa. No obstante, hasta este momento sólo le llegaron 380.000, todas del primer componente, que ya fueron aplicadas hace meses. En los primeros días de agosto cerca de 40 mil personas tendrían que aplicarse las segundas dosis, aunque no hay vistas de que eso vaya a suceder, dado que no se han entregado más vacunas desde Rusia.