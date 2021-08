"El spot es una parodia, pero la reunión existió": la explicación de Randazzo por su polémica pieza de campaña

En las últimas horas se viralizó el spot de campaña de Florencio Randazzo, en el que aparece una imitadora de la ex presidenta Cristina Kirchner en una recreación de una conversación que habría tenido lugar en aquel momento -antes de las PASO de 2015-.

El precandidato a diputado nacional de Vamos con Vos por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, afirmó que la reunión con la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "existió" pero no es más que "una parodia".

En relación a aquel encuentro, el precanditado asguró que aquella charla se dio en un tono "muy respetuoso" y que, al finalizar, la ex mandataria lo "llamó tres veces para que lo piense".

En el spot de Randazzo se recrea una conversación entre él y Cristina Fernández de Kirchner

En diálogo con TN y ante la pregunta acerca del diálogo -si realmente había sido en esos términos-, Randazzó contesto: "No... Es una parodia, un spot de campaña. Lo que sí es importante es que la reunión sí existió y mi posición fue la de sostener la palabra, aún a costa de no ser gobernador". Y agregó: "Estaba convencido que debía cumplir con la palabra".

Sobre lo que sucedió durante el cuentro que mantuvo con la entonces Presidenta, Randazzo indicó: "Lo único que pretendía era participar en las PASO, pero como no era conveniente, se propuso ser gobernador". En este sentido, continuó: "No me arrepiento de las cosas que creo".

A diferencia de lo que se puede ver en el spot difundido, Florencio Randazzo afirmó que "fue una conversación respetuosa. Estaba convencido de lo que tenía que hacer y tenía que decir que no. Nos dijimos chau y luego me llamó tres veces diciendo que lo piense".

En relación a la importancia de la palabra que menciona en el spot y durante la entrevista, señaló: "Los políticos han perdido sintonía con la sociedad producto de que dicen una cosa y hacen otra. Yo soy distinto en eso. Yo cumplo".

En #VamosConVos sabemos que la única forma de salir del estancamiento es con trabajo y crecimiento en todos los sectores, por eso conformamos un espacio plural donde se refleja cada PyME, campo e industria.La Argentina necesita cambios profundos y vinimos para eso. pic.twitter.com/WSTmDjNvSM — Florencio Randazzo (@RandazzoF) July 24, 2021

De cara a las próximas elecciones, Randazzo afirmó que están "armando una alianza que tiene como objetivo plantear cuáles son los principales problemas que tiene la Argentina y cuáles son los caminos de solución".

El spot de campaña de Randazzo

La pieza fue creada por el Ramiro Agulla, quien también había estado a cargo de la creación de las campañas más recordadas en las últimas décadas de la Argentina, como el "Vamos Menem", "Dicen que soy aburrido" de De La Rua" y "La llama que llama".

En el spor que hizo para Randazzo se recreó -a través de una imitadora- la conversación que CFK mantuvo con el entonces ministro del Interior en la previa a las elecciones de presidenciales del 2015, la cual significó una ruputra en la relación entre ambos.