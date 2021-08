¿Habrá tercera dosis? Este es el plan del Gobierno para enfrentar a la variante Delta, según Vizzotti

La ministra de Salud se mostró esperanzada por el futuro y afirmó que se inició "un punto de inflexión y una nueva etapa" ante la pandemia

La ministra de Salud, Carla Vizzotti expresó su esperanza por el futuro en medio de diez semanas consecutivas de descenso de casos de coronavirus en el país y destacó cuáles seran los pasos a seguir ante la amenaza latente de la la variante Delta. En ese sentido, la funcionaria habló de terceras dosis y de "vacunaciones periódicas" en sectores de riesgo para enfrentar lo que viene en esta pandemia iniciada en marzo de 2020.

"Hay diferentes escenarios. Hay países que aplicaron vacunas que tenían una eficacia más baja -estuvo muy bien porque si no hubieran tenido un escenario peor- y ahora tienen la necesidad mucho más rápida que Argentina de pensar en algún refuerzo para complementar la inmunidad de esa vacuna que tiene un 50% de eficacia", dijo la ministra de Salud nacional en diálogo con C5N.

En ese sentido, Vizzotti entendió que "esos escenarios son particulares y diferentes al de Argentina" e informó que las vacunas para este tipo de virus respiratorios "no solo no generan inmunidad para prevenir 100% la infección, sino que tampoco tienen una duración tan larga en el tiempo" y puso como ejemplo lo que sucede con la vacuna antigripal que se aplica todos los años.

"Pensar en vacunaciones periódicas es algo que estuvo en la agenda siempre, sobre en las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones o las personas que tienen menos robusto su sistema inmune. Entonces, a una población estratégica seguramente haga falta un refuerzo y eso no es porque las vacunas no sirvan o no sean buenas, sino porque es la lógica en relaciones a las enfermedades respiratorias y las vacunas", señaló la titular de la cartera sanitaria.

Al respecto, Vizzotti afirmó: "Es algo que estamos evaluando después de esta etapa de vacunación de adolescente priorizados, de adolescentes en general y de segundas dosis. Esta semana que viene hay un comisión de inmunización donde se va a tratar el (tema) del refuerzo".

Se inició "un punto de inflexión y una nueva etapa" ante la pandemia

Asimismo, Vizzotti reafirmó que las aperturas sostenidas y progresivas en materia sanitaria que se pusieron en marcha con el último DNU 494/2021 no significan "que se terminó la pandemia" sino que implican "un punto de inflexión y una nueva etapa", a la que se pudo arribar por el avance de la campaña de vacunación y tras "10 semanas de descensos de casos y 8 semanas de descenso de internaciones en terapia y muertes".

La funcionaria insistió en "el cambio de escenario" de la Argentina ante la pandemia, remarcó que las flexibilizaciones se deben a un factor "meramente sanitario" y, para eso, volvió a describir resultados del plan vacunatorio, como las "casi 42 millones de dosis recibidas, con más de 34 millones de dosis aplicadas, con 26 (millones de) primeras dosis y 8 millones y medio de segundas dosis".

"Casi el 60% de la población inició el esquema (de vacunación, lo que implica haber recibido la primera dosis), y en mayores de 18 eso está superando el 80%, y cuando uno lo ve en mayores de 50 está superando el 90%", repasó Vizzotti a modo de balance, para luego plantear que el objetivo del Ejecutivo para finales de este mes es "llegar al 60 por ciento de los mayores de 50 años con dos dosis".

"Nosotros esperamos que vamos a superar eso (llegar al 60% de los mayores de 50 vacunados con dos dosis), tenemos la expectativa de superarlo, porque con el esquema completo a fin de agosto es un escenario en el que las internaciones (en terapia intensiva) y las muertes tienen que disminuir", remarcó la titular de la cartera de Salud.

Acerca de ese objetivo en particular, consultada sobre la cantidad de personas que deberían ser inmunizadas en lo que resta de agosto para poder alcanzarlo, Vizzotti puntualizó que "faltan 2,3 millones de personas", y luego se mostró confiada en que se podrá llegar a la meta en base al ritmo que adquirió la vacunación ("de 8 millones, casi 9, de dosis por semana").

Y en relación al suministro de vacunas, sobre todo de las segundas dosis, la ministra detalló que en este mes la Argentina apelará a diversas fuentes de abastecimiento, como "la llegada de la vacuna Sputnik segundo componente, la combinación de vacunas Sputnik y AstraZeneca, con Moderna, el completar el esquema (de vacunación) de Moderna, y seguir completando con Sinopharm".

"Agosto va a ser el (mes) de las segundas dosis", reiteró y luego, ante una consulta puntual sobre la actualidad de la relación con Moscú tras la difusión del reclamo por el retraso en los envíos de vacuna Sputnik, subrayó que "el vínculo fue y es muy bueno" y en ese sentido recalcó que aparte de "recibir dosis del segundo componente desde la Federación Rusa" el Ejecutivo confía "en contar con la producción de las vacunas en (el laboratorio) Richmond".

"Están en el tramo final de la liberación, del control de calidad", detalló sobre ese punto, y añadió que los acuerdos con Rusia implican la continuidad "de la recepción de la vacuna a granel" como asimismo el trabajo en conjunto en "estudios de intercambiabilidad de vacunas".

En cuanto a la variante Delta, Vizzotti destacó como "un factor clave" que "en este momento en la Argentina esa variante no es predominante" cuando en "un número muy importante de países ya la tienen", lo que puntualizó como "un logro que no estamos poniendo en valor lo suficiente, con el esfuerzo y las medidas que se tomaron desde fines de junio".

"Hemos tenido alrededor de 100 aislamientos y hasta ahora tenemos viajeros, convivientes y contactos de esos convivientes con muy pocas personas. Tenemos la variante Manaos, la variante Andina y la variante del Reino Unido, sin predominancia de la variante Delta de India", agregó para explicar las causas que permitieron retrasar el impacto de esa cepa más contagiosa y más letal.

En otro tramo de la entrevista, Vizzotti respondió a la posibilidad de que vuelva el público a los estadios de fútbol con aforos reducidos, y sobre ese punto se limitó a decir que el Ejecutivo espera "que sea relativamente pronto" pero que el tema se "volverá a analizar en el mes de septiembre", en función de los indicadores epidemiológicos que haya en ese momento.