Tras ser acusado de acoso sexual, renunció el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo: sus disculpas

Cuomo será reemplazado por la vicegobernadora Kathy Hochul, de 62 años, quien se convertirá en la primera mujer gobernadora del estado de Nueva York

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció su renuncia en medio de la presión para dejar su cargo luego de las denuncias de acoso sexual en su contra de varias mujeres.

El tres veces gobernador de Nueva York, en el cargo desde 2011, dijo que su decisión se hará efectiva en dos semanas, un día después de que la Legislatura de Nueva York empezara a discutir si lo destituía mediante un proceso de juicio político.

La semana pasada, la fiscal general de Nueva York presentó los resultados de una investigación que concluyó que Cuomo acosó sexualmente a 11 mujeres.

Por su parte, Cuomo, de 63 años, volvió a defender su inocencia, pero admitió haber sido "demasiado confianzudo" con algunas personas y pidió perdón a mujeres a las que dijo que ofendió "verdaderamente".

"Creo que, dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a ser gobierno", dijo Cuomo.

"Mi dimisión será efectiva en 14 días", precisó, informó la agencia de noticias AFP.

"Asumo toda la responsabilidad por mis acciones (...). En mi mente nunca he cruzado una línea con nadie, pero no me di cuenta de cómo se han redibujado las líneas. Hay cambios generacionales y culturales que simplemente no aprecié completamente y no debería haber excusas", declaró.

"A las 11 mujeres a las que ofendí de verdad, me disculpo profundamente", agregó, admitiendo que ha "patinado" con gestos que consideraba "amistosos", como abrazos y besos, y reivindicando que hay "una diferencia entre la conducta inapropiada que se alega y el acoso sexual que se concluye".

La investigación de la fiscal general halló que Cuomo dio besos no consentidos y manoseó los senos y la cola de varias mujeres a las que además hacía comentarios sobre su aspecto físico y su vida sexual.

La semana pasada, una de sus exasistentes se convirtió en la primera mujer en presentar una denuncia formal y pública en su contra por acoso ante la policía. Varias otras mujeres lo habían acusado antes, pero en declaraciones a medios.

