VIDEO| Las dramáticas imágenes del caos en el aeropuerto de Kabul mientras una multitud de afganos intentan huir del Talibán

Escenas de pánico se han vivido en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán, mientras una multitud de residentes desesperados intentan huir tras el regreso al poder en la capital afgana del Talibán.

Algunos testigos que al menos 3 civiles han muerto este lunes en medio del caos en el aeropuerto, cuya seguridad ha quedado en manos de tropas estadounidenses.

Según informó BBC Mundo, la mayoría de los vuelos comerciales han sido suspendidos, dejando varadas a cientos de personas.

EE.UU. y otros países corren contra el tiempo para evacuar a su personal.

El domingo, el Talibán declaró su victoria después del colapso del gobierno del presidente Ashraf Ghani, quien abandonó el país.

El retorno de los talibanes marca el fin de casi 20 años de intervención extranjera liderada por Estados Unidos.

Miles de personas desesperadas por huir de Afganistán desataron el caos este lunes en el aeropuerto de Kabul, intentando abordar vuelos de repatriación en el primer día del país bajo el control de los talibanes, donde además se ha informado de que se podrían haber producido al menos tres muertos por tiroteos.

La marea de gente comenzó a llegar desde anoche al aeropuerto internacional Hamid Karzai, en la capital afgana, con muchos de ellos sin ni siquiera documentos de viaje o visado, dejando imágenes angustiantes, después de que los talibanes entraran en la ciudad culminando su victoria final tras dos décadas de guerra.

La mayoría son personas comunes que se apresuraron al aeropuerto llevados por la idea de que Estados Unidos, que está evacuando a su personal en el país, va a sacar a los afganos, dijo a Efe un funcionario del aeropuerto, que pidió el anonimato. De momento ni la fuerzas de seguridad afganas ni los combatientes talibanes han asumido la seguridad del aeropuerto, aseguró.

La turba ha dejado decenas de personas golpeadas, entre ellos niños, que se lanzan unas sobres otras para llegar a la pista, donde permanecen algunos aviones programados para una limitada evacuación de extranjeros, detalló.

This is the situation in Kabul airport! pic.twitter.com/f3kqAxJgCr — Baber Khan Sahel (@BaberkhanSahel) August 16, 2021

En este momento, todos los vuelos desde el aeropuerto internacional Hamid Karzai están temporalmente suspendidos, informó en un comunicado la autoridad de Aviación Civil de Afganistán. "No se acerquen al aeropuerto hasta que se reanuden los vuelos", añadió.

Videos difundidos en las redes sociales muestran a cientos de personas empujándose y trepando sobre otros para subir a un avión, y en otros se escuchan incluso disparos en las cercanías.

En la captura de pantalla de un video, que publica el canal local Tolo en Twitter, se ven tres cuerpos en el suelo, y el mensaje de que son "víctimas presuntamente de disparos en el aeropuerto internacional de Kabul esta mañana", sin mayor confirmación, aunque también se especula que pudieran morir en una estampida.

A primera hora de la mañana de hoy, hora local, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que había "completado" el proceso para transportar al aeropuerto a los aproximadamente 4.000 empleados de su embajada en Kabul.

Asimismo, la embajada estadounidense reiteró hoy su alerta para las personas que esperan ser repatriadas, para que no se acerquen al aeropuerto debido a la frágil seguridad de la zona, y que permanezcan resguardados en sus lugares hasta que les avisen.

El Departamento de Estado informó en un comunicado de que está trabajando para asegurar el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai y permitir la salida segura del personal estadounidense y sus aliados a través de vuelos civiles y militares.

Please retweet it, all world must know about the current situation of Afghanistan. Watch this video. pic.twitter.com/fCIkaegWA3 — Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 16, 2021