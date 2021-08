La Cancillería informó que ya no quedan ciudadanos argentinos en Afganistán

Pudieron abordar sus vuelos rumbo a diferentes países de la región y de Europa. Fueron asistidos por la embajada argentina en Pakistán

Los argentinos que se encontraban en Kabul, Afganistán, abordaron sus vuelos rumbo a diferentes países de la región y de Europa en "buenas condiciones anímicas y físicas", luego de que los talibanes tomaran la ciudad, informó la Cancillería.

"La Cancillería argentina informa que ya no quedan ciudadanos argentinos en la ciudad de Kabul, Afganistán, ya que todos, en buenas condiciones anímicas y físicas, han podido abordar sus vuelos rumbo a diferentes países de la región y de Europa", indicó el Palacio San Martín en un comunicado de prensa.

Según informó la cartera que conduce Felipe Solá, "en todo momento, desde que se iniciaron los hechos, los ciudadanos argentinos mantuvieron permanente contacto con la representación argentina en Pakistán, a cargo del embajador Leopoldo Sahores".

"De esta manera, la Cancillería argentina sigue atenta y muy de cerca la situación en Afganistán y su desarrollo", destacó.

El comunicado precisa que, luego de un "intenso trabajo" de la Cancillería en coordinación con la embajada argentina en Pakistán –que lleva los temas bilaterales de la Argentina con Afganistán- "la pareja de compatriotas que trabaja para una ONG europea partió rumbo a Uzbekistán, y su destino final es Alemania".

En tanto, se informó que "está partiendo en estos momentos desde el aeropuerto de Kabul el argentino que es funcionario de la ONU, rumbo a Kasajistán".

El martes, en un trabajo conjunto y articulado con Itamaraty, sede de la Cancillería del Brasil, el piloto argentino que trabaja para una ONG partió junto a su familia brasileña también rumbo a Uzbekistán, se recordó en el comunicado.

Interrogantes

Las mujeres afganas, cualquiera sea su edad, se torturan estos días con el cruel interrogante que se les plantea ante la irrupción del grupo Talibán en el poder.

Ellas han sido blanco de ataques por denunciar los ataques de los talibanes o simplemente por ocupar puestos de autoridad.

Desde el comienzo de 2021, las muertes de civiles han aumentado en casi un 50 por ciento con más mujeres y niños muertos y heridos en Afganistán que en los primeros seis meses de cualquier año desde que comenzaron los registros en 2009, informó la ONU en julio.

En este contexto, la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, RAWA) publicó un listado con las 29 prohibiciones que deben cumplir tras el avance talibán. Se trata de la organización político-social más antigua de mujeres afganas. Tal como explican, "luchan por la paz, la libertad, la democracia y los derechos de las mujeres en un Afganistán devastado por el fundamentalismo desde 1977.

A continuación, las 29 restricciones hacia las mujeres por parte de los talibanes:

Ahora no podrán salir de su casa sin un acompañante masculino

1- Completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares, que igualmente se aplica a profesoras, ingenieras y demás profesionales. Solo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales en Kabul.

2- Completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de casa a no ser que sea acompañadas de su mahram (parentesco cercano masculino como padre, hermano o marido).

3- Prohibición a las mujeres de cerrar tratos con comerciantes masculinos.

4- Prohibición a las mujeres de ser tratadas por doctores masculinos.

5- Prohibición a las mujeres de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa (los talibanes han convertido las escuelas para chicas en seminarios religiosos).

6- Requerimiento para las mujeres para llevar un largo velo (burqa), que las cubre de la cabeza a los pies.

7- Azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas talibán o contra las mujeres que no vayan acompañadas de su mahram.

8- Azotes en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos.

9- Lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio (un gran número de amantes son lapidados hasta la muerte bajo esta regla).

10- Prohibición del uso de cosméticos (a muchas mujeres con las uñas pintadas les han sido amputados los dedos).

11- Prohibición a las mujeres de hablar o estrechar las manos a varones que no sean mahram.

12- Prohibición a las mujeres de reír en voz alta (ningún extraño debe oír la voz de una mujer).

13- Prohibición a las mujeres de llevar zapatos con tacones que pueden producir sonido al caminar (un varón no puede oír los pasos de una mujer).

14- Prohibición a las mujeres de montar en taxi sin su mahram.

15- Prohibición a las mujeres de tener presencia en la radio, la televisión o reuniones públicas de cualquier tipo.

16- Prohibición a las mujeres de practicar deportes o entrar en cualquier centro o club deportivo.

17- Prohibición a las mujeres de montar en bicicleta o motocicletas, aunque sea con sus mahrams.

Desde el comienzo de 2021, las muertes de civiles han aumentado en casi un 50 por ciento

18- Prohibición a las mujeres de llevar indumentarias de colores vistosos. En términos de los talibanes, se trata de "colores sexualmente atractivos".

19- Prohibición a las mujeres de reunirse con motivo de festividades con propósitos recreativos.

20- Prohibición a las mujeres de lavar ropa en los ríos o plazas públicas.

21- Modificación de toda la nomenclatura de calles y plazas que incluyan la palabra "mujer." Por ejemplo, el "Jardín de las Mujeres" se llama ahora "Jardín de la Primavera".

22- Prohibición a las mujeres de asomarse a los balcones.

23- Opacidad obligatoria de todas las ventanas para que las mujeres no puedan ser vistas desde fuera de sus hogares.

24- Prohibición a los sastres de tomar medidas a las mujeres y coser ropa femenina.

25- Prohibición del acceso de las mujeres a los baños públicos.

26- Prohibición a las mujeres y a los hombres de viajar en el mismo autobús. Los autobuses se dividen ahora en "solo hombres" o "solo mujeres".

27- Prohibición de pantalones acampanados, aunque se lleven bajo el burqa.

28- Prohibición de fotografiar o filmar a mujeres.

29- Prohibición de imágenes de mujeres impresas en revistas y libros, o colgadas en los muros de casas y tiendas.