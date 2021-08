Video | El insólito e incómodo reto de Cristina a Alberto: "Es horrible"

Cristina Fernández de Kirchner interrumpió a Alberto Fernández en pleno discurso en el plenario con los precandidatos del Frente de Todos

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner retó nuevamente al presidente Alberto Fernández. En esta oportunidad fue para reclamarle que no tome agua de una botella porque "es horrible". Al igual que las veces anteriores, la ex presidenta lo hizo en público, en el marco del plenario con los precandidatos del Frente de Todos.

Fue un breve pero llamativo episodio que se produjo justo cuando Alberto Fernández encaraba su discurso con críticas a su antecesor Mauricio Macri y las gestiones de su gobierno. fue en ese momento cuando Cristina Kirchner interrumpió al Jefe de Estado y, en voz alta, le dijo: "No tomes de la botella".

"No tomes de ahí", le dijo la actual Vicepresidenta cuando Alberto Fernández tomó la botella y se preparó para abrirla. "Sí, me lo trajeron recién", le contestó el primer mandatario, pero la Vicepresidenta insistió y reforzó su mensaje con lenguaje gestual.

"No tomes de la botella", volvió a decir Cristina Kirchner y el Presidente apeló al sentido del humor para superar el momento: "Me reta, me reta", a lo que la Vicepresidenta le contestó: "Qué horrible".

Fue un curioso momento en medio de la exposición de Alberto Fernández en el plenario que el Frente de Todos realizó en el Estadio Único de La Plata para reforzar su estrategia de campaña hacia las próximas elecciones.

Cuál fue el mensaje a los precandidatos

Pocos minutos antes, Cristina Kirchner se encargó en enviarle un claro mensaje a los postulantes del oficialismo y les advirtió que "el bienestar también se construye con decisiones políticas antipáticas para los grandes y poderosos de adentro y de afuera".

Cristina Fernández de Kirchner "retó" al Presidente en pleno acto

"Todos recordamos, lo hacía hoy Sergio (Massa), el Fondo de Sustentabilidad de Garantías que permitió la extensión del beneficio previsional a millones de hombres y mujeres. ¿Pero qué hubo que hacer primero? Recuperar las AFJP. Mamita, la que se armó. Porque cada argentino tiene que saber que para recuperar la vida que quiere y que queremos, tenemos que tener sentados en la Casa Rosada y en cada una de las Cámaras del poder legislativo a hombres y mujeres que estén dispuestos a soportar las más grandes presiones y ataques", dijo Cristina Kirchner.

La actual Vicepresidenta destacó que el objetivo debe ser el de promover un "modelo de desarrollo, de crecimiento productivo, de creer en el trabajo como el principal ordenador, de saber también que nuestra economía necesita imperiosamente de la demanda agregada, del salario, del consumo para crecer y que esto requiere no un período sino muchos período de gobierno".

"Si de algo se enorgullecía Néstor Kirchner y quien les habla es que siempre que estuvimos sentados allí (en la Casa Rosada) lo hicimos en representación de los intereses de las grandes mayorías nacionales, como también hoy lo hace Alberto en nombre del Frente de Todos", resaltó.

Cristina Kirchner aseguró que los gobiernos kirchneristas representaron "los años felices de la Argentina" tras la crisis de 2001, pero advirtió que "el bienestar también se construye con decisiones políticas que no siempre son simpáticas". "Es más, casi son antipáticas para los grandes y poderosos de adentro y de afuera", completó.