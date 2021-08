Emprendieron con 55 años y les dijeron que sus productos no servían: hoy venden millones

No conseguían empleo por la edad, la Argentina estaba destrozada y sus productos eran rechazados por sus potenciales compradores

"Llamé a los clientes y les dije o me traes la plata que me debes mañana o desaparece la compañía". Alfonso y Ricardo tenían 55 años en el 2000 y se quedaron sin trabajo. Comenzaron a fabricar masilla para roca de sello y cuando iban a ofrecerlas les decían: "Llevate esta porque que no la quiero".

No conseguían empleo por la edad, la Argentina estaba destrozada y sus productos eran rechazados y hasta insultados por sus potenciales compradores. ¿Cómo hicieron para crear una empresa con (120 empleados), una planta industrial de (7.000 metros) que cada día de vende más?. ¿Cómo superaron el rechazo y la frustración y se animaron a arrancar de cero sin desanimarse? ¿Cuál fue la clave del éxito de dos socios que emprendieron casi sin conocerse? Esta es la historia de una epopeya, es la historia de Alfonso, Ricardo y Anclaflex.

Anclaflex es una empresa que se dedica a fabricar masilla para placas de yeso, revestimientos plásticos, productos para la construcción en seco, pinturas y micropisos cementicios. Actualmente producen 2,5 millones de kilos por mes en su fábrica actual de 3.500 metros cuadrados donde emplean a más de 120 personas.

Cuentan con un centro de formación que ya ha capacitado a 9.800 profesionales. Son una de las 3 marcas más conocidas del rubro, pero cuando comenzaron, hace 20 años, no los conocía nadie y tuvieron que atravesar una de las crisis más graves del país y de sus vidas.

Comienzos

Alfonso Bonfilio era director delegado del grupo multinacional Tex en Argentina y Ricardo Flores era el gerente de producción de Fademac, una fábrica de pisos vinílicos, y en el 2000 se encontraron ambos sin trabajo.

"Era director pero no tenía plata, ni una casa en un country ni nada. Imaginate tener un currículum espectacular, estar en la punta del triángulo pero tener cero posibilidades de conseguir trabajo", recuerda Alfonso. A los 55 años, y con una carrera a cuestas, tuvieron que enfrentar una situación que nunca habían imaginado: empezar de cero.

"Mi vida en el 2000 era pensar que yo me iba a jubilar en la empresa donde había trabajado 34 años", cuenta Ricardo. Durante meses buscaron reinsertarse en el mercado laboral pero el contexto era muy desfavorable; todos los días cerraban empresas y más gente se quedaba en la calle. Su única opción era generar su propio empleo aunque fuera el peor momento para hacerlo. "Empezamos haciendo algo para poder sobrevivir y pagar la obra social" explica Ricardo. A pesar de su experiencia tuvieron que arrancar desde abajo. "En 6 meses pasé de ser el ejecutivo número uno de una multinacional a vender masilla por la calle", cuenta Alfonso.

Emprender para sobrevivir

A pesar de no tener un vínculo y conocerse solo de compartir algunas reuniones, la necesidad los juntó y pensaron que sería una buena idea intentar algo juntos. Tras varios encuentros decidieron que uno de los primeros productos que podían comenzar a fabricar teniendo en cuenta el mínimo capital disponible era la masilla para roca de yeso. "es un producto que sirve para unir una placa con otra", explica Ricardo. Al proyecto se le sumó un tercer socio, que aportó algo de dinero, y Emiliano, hijo de Alfonso que tenía 19 años.

"Para arrancar alquilamos un local de 30 metros que era una ex carnicería. El primer proveedor que nos vino a ver no tenía donde sentarse. Se terminó usando una lata de asiento", recuerda Alfonso. En ese primer lugar pudieron hacer sus primeros ensayos, contaban con un solo empleado, Miguel Lucero, quien aún continúa en la empresa, "no había nada, estábamos probando a ver si salía. Eran productos nuevos", recuerda.

Durante 6 meses buscaron la fórmula que realmente funcionara, probando desde la X1 a la X22. "En ese momento, el 50% de la masilla que ingresaba a la Argentina era importada, y lo que hicimos fue hacer una de muy buena calidad, muy parecida a la americana, la más aceptada en el mercado", recuerdan sus fundadores.

No conseguían empleo por la edad y crearon una empresa a partir de un buen producto

Colocarse en el mercado

Tenían el producto pero todavía les quedaba el desafío de lograr que la aceptaran los clientes. Alfonso contaba con una amplia cartera de clientes heredados de su antiguo empleo, pero la realidad fue más dura de lo que creyeron. Al no tener una marca conocida, no lograban vender la cantidad de baldes deseada. Durante semanas las ventas estuvieron casi estancadas y necesitaban un cliente importante que les permitiera apuntalar la empresa.

Apuntaron al proveedor más grande, pero este, al desconocer el producto y para evitar problemas, exigió como condición, que su instalador hiciera una prueba "el instalador estaba en la calle Florida, en el subsuelo de un banco haciendo un cielo raso. Nos fuimos los dos caminando con balde de 30 kg por la calle Florida para que nos aprobaran la masilla", cuentan.

Necesitaban demostrar que su producto era de la misma calidad que los importados, y dependían de una opinión externa. "Cuando llegamos lo primero que nos dijo fue 'esa basura no la quiero', sin ni siquiera probarla, el tipo estaba acostumbrado a trabajar marca", explica Ricardo. Para ellos esa era su única esperanza y el rechazo fue un golpe muy duro.

No contaban con un Plan B. Los socios volvieron a su modesta fábrica con un fracaso a cuestas, pero en vez de bajar los brazos pensaron una estrategia para convencer al instalador. Ellos contaban con un packaging muy precario, apenas decía X22 escrito a mano.

Aprovecharon esto a su favor "decidimos decirle que tenía razón y llevarle lo mismo pero en otro envase. Estábamos convencidos de que el producto era el mejor del mercado, pero le dijimos que habíamos hecho una serie de cambios según su solicitud", confiesan. Con una estrategia de marketing sencilla, lograron obtener una segunda oportunidad. "El tipo la probó, miró y estuvo un rato. Y al final dijo que era la masilla que él necesitaba", cuenta Alfonso. Cerrar ese trato fue el primer éxito de la compañía y les permitió vender por primera vez un volumen importante.

Grandes amigos

Alfonso y Ricardo se hicieron socios casi sin conocerse pero 17 años después se convirtieron en grandes amigos. "Nos vamos de vacaciones juntos 2 o 3 veces por año", cuenta Alfonso. Haberse cruzado permitió que ambos salieran adelante y es lo que hizo que Anclaflex creciera. "Me sorprende cuando hace estrategias de venta porque ve las cosas de otra manera, tiene otro punto de vista" explica Ricardo. Ambos forman un equipo y se complementan. Cuentan que muchas veces tienen discusiones, pero que Emiliano hace las veces de mediador, y a pesar de ser el hijo de Alfonso, Ricardo lo ve casi como un hijo también. "Trabajar con mi viejo afianzó la relación, hoy somos como amigos y yo aprendo mucho de él", cuenta Emiliano.

Crisis

La primera mudanza la hicieron a Morón a un local de 360 mts, la empresa recién empezaba a dar sus frutos, pero justo en ese momento de crecimiento sucede la crisis del 2002. "Los clientes dejan de pagar y quienes pagaban lo hacían con cheques larguísimos. Se hacía imposible pagarle a los proveedores", cuenta Nelida Giardini, Jefa de Tesorería.

Desde el 2001 habían comenzado a vender a crédito por lo que todo su capital de trabajo estaba en la calle pero no podían cobrarlo. Parecía que todos sus sueños se derrumbaban; si la situación no se revertía estaban a punto de quebrar. La única forma de salvar la empresa dependía de Alfonso "Llamé a los 70 u 80 clientes que teníamos en ese momento y les dije que me tenían que pagar porque sino desaparecía la empresa", recuerda. Gracias al sinceramiento que tuvo Alfonso con sus clientes, logró que más del 80% le pagaran y con esa plata pudieron abonarle a los proveedores.

Ingenio Pyme

Una característica que hizo posible la existencia de Anclaflex fue el ingenio. Cuando comenzaron, los socios no contaban con el capital necesario para comprar la maquinaria necesaria para fabricar sus productos, pero gracias a la mentalidad y dedicación de Ricardo y Emiliano, lograron equipar la empresa "los dos se iban a lugares insólitos y se traían máquinas que hacían galletitas y hacía años estaban tiradas en algún chatarrero, y a pesar de mis dudas, lograban que funcionaran. Durante 5 años eso nos daba de comer", confiesa Alfonso.

Aprovechar la oportunidad

Cuando comenzaron, su principal competencia era el producto fabricado afuera que mientras existía el 1 a 1 tenía un precio difícil de superar, pero ellos sabían que el modelo económico estaba por caerse y que podía ser un buen momento para apostar a la industria nacional. "con la pesificación, todos aquellos que compraran importado iban a tener que buscar nacional, y una parte iba a venir para nosotros", explican los socios. Gracias a aguantar los años de crisis caminando por la cornisa, llegaron a tener una oportunidad muy grande.

Tal como habían previsto, las ventas comenzaron a aumentar, y con ellas, la necesidad de ampliarse. Pero para ello, necesitaban conseguir un crédito. "Nosotros empezamos a crecer muy rápido y teníamos que tomar una decisión complicada. Explicarle a nuestras familias que necesitábamos hipotecar nuestras casas para usar de garantía y conseguir un galpón nuevo", recuerda Alfonso. La jugada era muy arriesgada ya que podían quedarse en la calle, pero tenían mucha confianza de que el resultado iba a ser muy bueno.

Una encrucijada

En 5 años se mudaron 5 veces y habían logrado un volumen de producción que daba estabilidad y tranquilidad, pero al poco tiempo tuvieron que atravesar otro cimbronazo. "Un gran supermercado de la construcción nos compraba el 50% de la producción. En un momento nos llamó y nos pidió bajar el precio, no les importaba tanto la calidad", recuerda Ricardo.

La situación los ponía ante una encrucijada ya que las nuevas condiciones los ponía en una situación desfavorable, pero de no aceptarlas perdían la mitad de sus ventas. "Fue muy difícil pero decidimos rechazarlas. De un día para el otro nos quedamos en una situación límite", explica Ricardo. En vez de quedarse con una mirada negativa, buscaron revertir la situación y salir adelante. "Para suplir ese 50% teníamos que conseguir 20 nuevos clientes. Nos decidimos a conseguir nuevos distribuidores y ampliar nuestra red", recuerdan. Fue tan agresiva su nueva estrategia de ventas que en 7 meses habían recuperado el volumen de ventas que habían perdido.

Multinacional versus Pyme

Gracias a su experiencia, hoy tanto Ricardo como Alfonso pueden ver las diferencias de lo que es trabajar en una multinacional y en una Pyme. "En una multinacional la última decisión se toma en otro país y cuando esa decisión se puede aplicar ya pasó mucho tiempo, y la solución quizás ya no es útil. Ser dueño de una Pyme te da mucha más cintura. Podés cambiar de dirección sobre la marcha, gracias a eso podés sobrevivir y progresar", explica Ricardo y agrega "lo que si copiamos de la multinacional son las condiciones laborales de los empleados: comedor gratuito, bonos a fin de año, etc".

Seguir innovando

Una vez que habían logrado colocar Anclaflex en el mercado, los socios necesitaban consolidar la marca y para hacerlo necesitaban agregar nuevos productos. "Vimos que el revestimiento plástico era un producto que en el mundo se usaba mucho y en Argentina nada. Se trabajó en el laboratorio y cuando ya teníamos la calidad que buscábamos salimos a venderlo. Nunca pensamos que iba a ser tan exitoso", explica Alfonso. Gracias a la búsqueda por la innovación, lograron encontrar un producto que los hizo destacar entre la competencia, y hoy son referentes en el país.

A pesar de que Anclaflex es una empresa grande y exitosa, mantiene desde su nacimiento la esencia familiar. Aún conservan en el plantel de operarios a Miguel Lucero, quién fuera su primer empleado, y al igual que sus fundadores, hizo todo lo posible para que la empresa funcionara y llegó a quererla como su segunda casa. "Él no nos decía nada, pero a veces no tenía plata para viajar y se quedaba a dormir en la fábrica. Nos demostró ser de fierro", destaca Ricardo. Ambos socios no se olvidan de todos los sacrificios que Miguel hizo en sus inicios y se sienten orgullosos de contar con una persona de su calidad humana en su empresa.

Futuro

Emiliano Bonfiglio, hijo de Alfonso, es el Gerente General de Anclaflex y tiene a su cargo la transformación: "Nuestro objetivo es ubicarnos como referentes en revestimientos dentro del mercado local", explica. Para ello compraron 2 hectáreas en el Polo industrial Rodríguez donde construyeron una fábrica de 7.000 metros cuadrados con capacidad para fabricar 6 millones de kilos por mes. También están en un proceso de crecimiento organizacional completando muchos puestos que tenían pendientes como gerencias y jefaturas "queremos que a corto plazo estemos armados como una gran empresa", cuenta Emiliano.

Dicen que no hay edad para volver a empezar, la historia de Anclafex lo confirma.