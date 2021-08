Santiago Cafiero sobre el cumpleaños de Elisa Carrió: "Estamos esperando sus disculpas, las de Negri y de Larreta"

"Estamos esperando las disculpas de todos de esos dirigentes, que hicieron una fiesta con mariachis incluidos", remarcó Cafiero

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió a la denuncia por el multitudinario festejo de cumpleaños de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en plena cuarentena.

"Estamos esperando sus disculpas, las de Mario Negri y las de Horacio Rodríguez Larreta", lanzó en declaraciones radiales.

Las palabras llegan luego de la difusión de las fotos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, durante el aislamiento estricto. En este sentido, Cafiero remarcó que el presidente Alberto Fernández reconoció el "descuido" y "pidió disculpas".

"Cuando se tomó registro de que la situación era incorrecta y había habido un descuido, el Presidente pidió disculpas y siguió avanzando con la agenda que le importa a la gente. Al Presidente se le exigió muchísimo y no está mal, pero Elisa Carrió hizo un cumpleaños cuando no estaba permitido y todavía no hay ninguna disculpa ni de ella, ni de Negri ni de Larreta", consideró el jefe de ministros en diálogo con Radio 10.

"Estamos esperando las disculpas de todos de esos dirigentes, que hicieron una fiesta con mariachis incluidos", remarcó Cafiero.

Un día después de que trascendiera la denuncia contra Carrió por festejar su cumpleaños con más de 70 de invitados en diciembre de 2020, la líder de la Coalición Cívica consideró que "no se puede comparar" dicha celebración con la organizada por Yañez en Olivos en julio del mismo año, cuando regían restricciones más duras.

Carrió dijo que se sintió "herida" por la denuncia y confesó: "Fue la primera vez en mi vida que tuve la sensación de querer irme del país. No quiero vivir en la mentira que se vive en este país, me han dañado mucho pero ayer lloré y yo no lloro, porque había cumplido con todo".

Cafiero: "La reactivación ya se está dando, es un hecho"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo este sábado que "la reactivación ya se está dando, es un hecho y ahora falta que llegue a todos los argentinos" y afirmó que el Gobierno nacional busca "relanzar la gestión pospandemia".

"Estamos en el camino correcto. La reactivación ya se está dando, es un hecho, falta que le llegue a todos los argentinos. Pero estamos recuperando la vida que queremos. Los salarios se van a recuperar. Vamos a bajar la pobreza y levantarnos de una vez y para siempre", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a Radio 10.

En ese marco, Cafiero señaló que -tras la reunión de Gabinete de el viernes encabezada por el presidente Alberto Fernández- el objetivo es "relanzar la gestión de la pospandemia" y contó que el mandatario pidió a los funcionarios que "trabajen el doble en la segunda mitad del mandato para recuperar el tiempo pedido por la pandemia".

Asimismo, destacó el "compromiso militante" de los candidatos del Frente de Todos (FdT) de cara a las PASO del 12 de setiembre y dijo que no "son fruto de eslogan preparados en una agencia de publicidad".