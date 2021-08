Video: Clerc rompió en llanto al hablar de la salud de Guillermo Vilas

"Es doloroso lo que está viviendo Guillermo", le contestó Clerc, entre lágrimas, a Juana Viale en el programa del sábado por la noche

La mesa convocada en torno a la figura de Juana Viale, en Almorzanco con Mirtha Legrand, vivió un momento de profunda trizteza cuando José Luis Clerc se quebró al responder sobre el estado de salud de Guillermo Vilas.

"¿Cómo está Vilas?", le preguntó Juana Viale a Clerc en su programa de Canal 13 en relación al cuadro de deterioro cognitivo que afecta al ganador de 62 títulos ATP. El ex tenista tan solo se limitó a expresar "Ay" y pronto hizo un largo silencio. "¿Está complicado, no?", insistió la conductora y Clerc asintió.

"Me mueve mucho, disculpen. Hice toda mi carrera con él. Es doloroso lo que está viviendo Guillermo", señaló Batata, como se lo conoce en el ambiente tenístico. Y contó cómo fue que se enteró de los problemas de salud que atraviesa Vilas hace ya unos años: "Hace mucho estaba en Roland Garros y me fui a su academia de tenis en Mallorca. Me mandó un Whatsapp y me dijo: ‘Batata, estoy un poco enfermo’".

El vínculo entre ambos

Al pronunciar esas palabras el ex tenista se quebró definitivamente y rompió en llanto. Otra de las invitadas al almuerzo, Teté Coustarot intervino para darle aliento: "Pero qué noble de tu parte, porque fue tu gran rival también, fue muy impresionante todo lo que pasó con ustedes, inclusive había mucha rivalidad, y esto habla de una nobleza que supera todo lo que se disputaban en ese momento y esta emoción es lindísima", agregó la ex modelo.

Una vez que logró recuperarse, Clerc habló de cómo fue su acercamiento con Vilas luego del distante vínculo que tuvieron durante sus carreras profesionales. De hecho, por aquellos tiempos, llegaron a representar juntos a la Argentina en varias ocasiones en la Copa Davis sin siquiera dirigirse la palabra.

"Es muy duro hablar de él. A mí me emociona mucho, él se portó muy bien con un tema personal, familiar y para mí eso borró todo: borró la competencia y los malos momentos", precisó. Luego, continuó: "Yo hice toda mi carrera con él. No digo que gracias a él jugué al tenis, pero él fue mejor que yo y abarcó toda la presión, sobre todo cuando veníamos a jugar a Argentina, y yo era el que lo acompañaba".

"Lo extraño mucho, lo quiero, lo adoro y sufro mucho", dijo Clerc sobre Vilas.

El documental

En octubre del año pasado Netflix estrenó el documental "Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada" que sigue la historia de la leyenda del tenis Guillermo Vilas y su incansable lucha, junto al periodista deportivo Eduardo Puppo, para ser reconocido como número uno del mundo.

El documental de 90 minutos cuenta con testimonios de destacadas personalidades del mundo del tenis a nivel internacional, como: Rafael Nadal, Roger Federer, Gabriela Sabatini y Björn Borg, entre otros.

"Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada" es la historia de Guillermo Vilas, leyenda del tenis, que durante más de 40 años reclamó por la revisión de los rankings para ser reconocido número 1 del mundo.

El documental cuenta con testimonios de destacadas personalidades del mundo del tenis, como Rafael Nadal

Es también la historia de un periodista deportivo, Eduardo Puppo, quien haciendo propia la lucha de Vilas, emprendió una cruzada durante más de 10 años contra una de las más grandes corporaciones deportivas.

El objetivo de esa lucha fue demostrar que efectivamente había sido injustamente desplazado de la cima del tenis mundial. La investigación revisa todos los resultados que conformaron los rankings del tenis masculino mundial entre 1973 y 1978.

Vilas en la actualidad

El ex jugador, de 69 años, vive en Mónaco junto a su familia. Vilas está alejado hace rato de la vida mediática y sus apariciones públicos han disminuido en los últimos años debido a las complicaciones en su estado de salud.

Willy es el tenista argentino más destacado de la historia, con 62 títulos ATP, entre ellos, cuatro Grand Slams (dos Australian Open, un Roland Garros y un US Open), una cifra que ningún compatriota pudo repetir luego.

Gabriela Sabatini también brinda su testimonio en el documental sobre Guillermo Vilas

En junio de 2020, Vilas recibió de parte de la AAT dos nombramientos de por vida en homenaje a su brillante trayectoria: Capitán Honorario de Copa Davis y Embajador Mundial del Tenis Argentino.