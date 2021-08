Adiós a las leyes y hola a un emprendimiento en plena pandemia: la historia de las creadoras de Heloise

Se conocieron en un intercambio en el exterior y se dieron cuenta de que ambas eran apasionadas por la moda: así desarrollaron su marca en plena pandemia

Sabrina Fontana y Luz Mallaviabarrena se conocieron en un mundo totalmente diferente al que ahora se desarrollan. Viajaron a Estados Unidos, mientras hacían su carrera de derecho, para hacer un intercambio en la Universidad de Yale. Con base a apenas dos horas de Nueva York, pasaron sus fines de semana en la capital mundial de la moda, la ciudad que no duerme. Y ellas tampoco dejaron dormir su sueño, el de incursionar en el mundo de la moda.

Años después, con una pandemia que obligó a los habitantes del mundo a quedarse en sus casas para preservar su salud, Luz y Sabrina decidieron poner en marcha sus ideas y hacer del sueño una realidad.

1. ¿Cómo surgió este emprendimiento, cuál fue el disparador que las llevó a pensarlo?

Este emprendimiento surgió de la necesidad que teníamos las dos de incursionar en el mundo de la moda. Nosotras nos conocimos cuando estábamos estudiando derecho y viajamos a Estados Unidos a hacer un intercambio en Yale. En la semana vivíamos en un pueblito que se llama New Haven, donde está la universidad y los fines de semana nos escapábamos a New York. Ahí nos dimos cuenta de que, además de super interesarnos el derecho, las dos éramos apasionadas por la moda. Y así comenzamos a fantasear con la idea de tener nuestra marca, que no se concretó hasta el año pasado, cuando estábamos en plena cuarentena.

Luz y Sabrina crearon su marca de pijamas en plena pandemia

2. ¿Cómo lograron adaptarse a la pandemia?

Si bien la pandemia obviamente significó que muchas veces tuviéramos que tener mucha paciencia, atrasar lanzamientos de productos o que la logística de los envíos no funcionara a la perfección, para nosotras fue un disparador. Estar tanto tiempo en casa, frenar con la rutina en la que nos encontrábamos cuando empezó todo, nos hizo pensar que estábamos viviendo un poco en automático y así fue como decidimos arriesgarnos y apostar por nuestra marca.

3. ¿Cómo complementan el emprendimiento con su trabajo?

En un primer momento fue un caos. Los trabajos como abogadas de las dos se intensificaron mucho durante la pandemia, así que básicamente sumamos horas de trabajo. Entre los huecos que nos quedaban corríamos a ver telas, talleres, a reunirnos con proveedores. Hoy en día, estamos en camino a que esta sea nuestra principal actividad. A medida que la marca va creciendo, nos requiere mucho más tiempo, así que de a poco estamos soltando nuestra actividad como abogadas para estar 100% con nuestro emprendimiento.

4. ¿Cuál es su público objetivo o a quiénes quieren atraer?

Nuestro público son principalmente mujeres que buscan prendas atemporales y de buena calidad, que quieren sentirse cómodas pero sin perder la elegancia y femineidad.

5. ¿Qué proyectos tienen para los próximos meses?

Hace poco empezamos a tener muchas consultas para llevar la marca al interior del país y también a algunos países de Latinoamérica. Así que nuestra meta para estos meses que vienen es poder concretar eso. Otro proyecto o meta que tenemos es lograr una mayor sostenibilidad en la confección. Actualmente es un gran desafío porque nos cuesta encontrar géneros sostenibles que puedan ser un buen reemplazo de los géneros que venimos utilizando, pero estamos en la búsqueda constante, así que esperamos pronto lograrlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Heloise ✨ Pijamas & Homewear (@heloise.bsas)

6. ¿Apuntan a ampliar ese público objetivo a otros grupos de personas?

Si, actualmente estamos lanzando una cápsula de pijamas para chicos. Las dos somos muy inquietas y eso hace que todo el tiempo estemos en la búsqueda de cosas nuevas.

7. ¿Cómo se ven de acá a algunos años o dónde sueñan llegar con este emprendimiento?

Soñamos con que nuestra marca se consolide, seguir creciendo en las plataformas digitales pero también poder tener más presencia en el interior del país y en el extranjero. Nos encantaría que nuestra marca llegue a todos lados.