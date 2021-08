Rodríguez Larreta contra Trotta tras el conflicto por la presencialidad: "Suerte que no le hicimos caso"

El jefe de gobierno porteño opinó sobre el relajamiento de las restricciones por parte del gobierno nacional en medio de la campaña electoral

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participó anoche junto con Diego Santilli en el canal LN+ y ambos se refirieron al debate en torno a la presencialidad, que trajo grandes desacuerdos con el gobierno nacional.

Acérrimos defensor del regreso a las aulas, Santilli y Larreta opinaron sobre las declaraciones del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien sostenía que las aulas eran un importante foco de contagio y, en torno a esto, el alcalde porteño lanzó: "Suerte que no le hicimos caso".

Conflicto por la presencialidad

Larreta recordó el conflicto en marzo de este año, que terminó en la Corte Suprema de Justicia. "Las declaraciones del ministro en el mes de marzo nos tildaba de cualquier cosa a nosotros. Pasaron cuatro meses y los resultados están a la vista. Significa que se verificó lo que nosotros decíamos, que las aulas no son un lugar más riesgoso o más contagioso que estar en el resto de la ciudad. La realidad nos dio la razón, los chicos estuvieron en las aulas acá y en la provincia no".

Además, el jefe de gobierno reflexionó anoche sobre la flexibilización de las restricciones y el regreso del público a los estadios a tres días de las elecciones primarias. "No es casualidad", expresó. Y continuó: "Tampoco eso va a cambiar la elección, la gente está tomando decisiones, está harta de no poder salir a la calle, de que los chicos no hayan podido ir a la escuela".

El Gobierno anunció que el 9 de septiembre volverá el público a los partidos del fútbol argentino. Se realizará una prueba piloto en la cancha de River, aprovechando el partido por la eliminatoria rumbo al Mundial Qatar 2022 entre la Argentina y Bolivia. Se autorizó un aforo del 30%. "Es un evento que amerita la excepcionalidad", explicaron los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Deportes, Matías Lammens.

El cumpleaños de Carrió

El jefe de Gobierno porteño habló también sobre la polémica por el festejo de cumpleaños de Elisa Carrió con 70 invitados en Exaltación de la Cruz. Uno de los asistentes fue el propio Larreta, quien apuntó al Frente de Todos por compararlo con la fiesta en Olivos de Fabiola Yañez.

"Ellos quieren meter a todos en la misma bolsa, nos igualan entonces lo que hicieron ellos no tiene nada de malo. Una cosa es un evento afuera en diciembre donde ese mismo día se publicaron las fotos, nadie quiso ocultar nada", expresó el jefe de Gobierno porteño cuando le consultaron por su asistencia al evento de Carrió.

"No somos todos iguales, nosotros tuvimos un problema de un día, el día de la vacunación, ese día Rodríguez Larreta, Fernán Quiros, y yo pusimos la cara y pedimos disculpas. Nunca más pasó, cuando vos reconocés tus errores y pedís disculpas sinceras, se trata de eso", agregó Santilli.

Por otro lado, también opinaron sobre los cuestionamientos de varios epidemiólogos a que hay vacunas contra el Covid-19 que aún no se aplicaron. "En Ciudad tenemos casi el 99% de las vacunas que llegaron ya aplicadas, vacuna que entra, vacuna que se aplica", dijo Larreta, mientras que Santilli añadió: "En provincia no es igual, hay vecinas que me decían que aún no tienen la primera dosis. En PBA cuando hablan las autoridades sanitarias dicen que no pasa lo mismo de lo que se dice a lo que sucede".