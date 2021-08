Cristina Pérez: "Si tienen que apelar al goce sexual, quizás no tienen mucho más que ofrecer"

En su editorial, la periodista analizó los dichos de la precandidata y de Sabina Frederic, y dijo que "desnudan el divorcio con el sufrimiento de la gente"

La precandidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz pronunció una insólita frase sobre el peronismo y el sexo durante un entrevista con Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi, en Saliendo Que es Eléctrica, por youtube. "En el peronismo siempre se garchó", dijo. Y añadió: "Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Es parte importante de la vida el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar".

Su frase despertó todo tipo de comentarios. Entre ellos, el de la reconocida periodista Cristina Pérez, crítica con el Gobierno, quien reflexionó al respecto en su editorial para Radio Mitre.

En su análisis, comenzó por definir el término "garchar", que -dijo- no está presente en el diccionario de la lengua española. Tras ello, contó que "navegando en diversos diccionarios en línea también puede hallarse una acepción sobrentendida: garchar es estafar". Entonces, contrastando los términos, dijo que "la palabra empatía se puede encontrar en el diccionario pero no en campaña."

La periodista Cristina Pérez cuestionó a la precandidata Victoria Tolosa Paz

Para la periodista, "el intento desesperado de Tolosa Paz por empatizar con los jóvenes solo mostró la superficialidad con que los considera". Y lanzó: "¿En qué país vivirá Tolosa Paz? Para identificarse con ellos, la candidata kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, donde la pobreza supera el 50%, hizo campaña con algo en lo que hasta ahora, que sepamos, el Estado no tiene injerencia: el sexo".

Entonces, Cristina Pérez tomó la frase de Tolosa Paz e intentó generar, a partir de ella, el postulado electoral de la candidata: "Vótennos porque nos gusta garchar como a ustedes". De esta manera, sentenció: "Si no es por una alarmante escasez de ideas o una insultante frivolidad, en su búsqueda discursiva, se esconde una inquietante admisión: si tienen que apelar al goce sexual, quizás no tiene mucho más que ofrecer ni tampoco mucho que celebrar".

Pérez consideró que esas palabras podrían haber dañado a "alguna víctima de violencia sexual en la audiencia, o madres adolescentes", y proyectó que, "si a esta frase la decía un hombre, lo tildaban mínimamente de machirulo". Así, sintetizó: "En la voracidad por cazar un voto, Victoria Tolosa Paz no tuvo pudor. Su ejercicio de empatía fue hablar de garchar".

Contra Frederic

En su editorial radial, la periodista también apuntó contra Sabina Frederic, a quien también criticó por su falta de empatía al decir que "Suiza es más tranquilo, pero más aburrido". En este caso, recordó "el invento cínico" de Aníbal Fernández quien había dicho que la inseguridad es una "sensación", y luego criticó a la ministra de Seguridad por el "desprecio" que mostró "por el sufrimiento de quienes viven aterrados por el delito".

"La gente no se aburre en el Conurbano, ministra. Claramente. Pero no porque se divierta. Está demasiado ocupada en intentar que no la maten cuando va a trabajar o cuando vuelve a su casa. Está asediada por los narcos. Vive presa en sus casas", lanzó Pérez. Y retrucó: "No tienen ciudadanía francesa como usted".

De esta manera, la periodista consideró que "los comentarios indolentes de Frederic y Tolosa desnudan el divorcio con el sufrimiento de la gente".

"Tendrían que pedir perdón, pero no sienten ni vergüenza. No la sienten. Y eso no se inventa. Porque en definitiva el lenguaje también habla con lo que calla", concluyó Pérez, y cerró su editorial citando al dramaturgo inglés Ben Jonson: "El lenguaje es lo que más revela a una persona; por eso, habla, para que pueda verte".