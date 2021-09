Restaurante, historietas y aplicaciones: cuáles son los curiosos negocios del "Papu" Gómez

El campeón de la última Copa América se hizo tiempo para invertir en varios negocios, de diversas índoles. En algunos, puso su particular impronta

El jugador de fútbol suele comenzar con una serie de emprendimientos personales una vez que finaliza su etapa profesional, lo que sucede a muy corta edad. Lo que buscan con esto es iniciar una vida diferente por fuera del deporte profesional.

Sin embargo, alguno -aunque no muchos- se hacen un tiempo para invertir en algún negocio en el pico máximo de su carrera.

Uno de ellos es Alejandro el "Papu" Gómez, jugador del Sevilla y quien vistió en el partido de este jueves la camiseta de Argentina, en donde la albiceleste triunfó por 3 a 1 frente a Venezuela. Además, fue campeón de la última Copa América con la Selección Argentina, torneo en el que convirtió dos goles, es un caso particular. No sólo se hizo tiempo para un negocio, sino para varios y de la más diversa índole. Además, en algunos, ha puesto definitivamente su particular impronta que lo ha transformado en un personaje más allá del fútbol.

El jugador surgido de las inferiores de Arsenal de Sarandí, que fue campeón del Mundial Sub 20 del 2007, junto a Sergio Agüero y Ángel Di María, entre otros, posee un restaurante, abrió un centro médico deportivo en Bérgamo, lanzó una colección de trajes de baño junto a su esposa, posee su propia historieta y hasta invirtió en una app denominada Shirtum, que conecta a fanáticos y coleccionistas con deportistas, para adquirir objetos emblemáticos. Todo un empresario, con varios frentes abiertos.

"Boedo", el restaurante en el norte italiano

En enero de 2021, con 33 años, el "Papu" se despidió de la ciudad que resultó ser su lugar en el mundo. Estuvo siete años en Bérgamo, Italia, en donde se transformó en un emblema absoluto del Atalanta. Un contrapunto con el exitoso entrenador Gian Piero Gasperini lo llevó a dejar el equipo para emigrar al fútbol español, pero no dejó la ciudad en el pasado. Allí, donde ya había abierto una sucursal del restaurante Pampa Gourmet, inauguró uno propio.

EL restaurante "Boedo"

El emprendimiento gastronómico se denomina "Boedo" y hay quienes creen que es una referencia a uno de los clubes por los que pasó en el fútbol argentino: San Lorenzo. El local tiene, además de la comida típica de nuestro país, varias referencias a la ciudad de Buenos Aires, como pinturas alusivas al tango, al barrio de La Boca, a Caminito y hasta imágenes de Diego Armando Maradona.

Además, el nombre del restaurante con el que campeón de la Copa Sudamericana 2007 con Arsenal intenta acercar algo de la gastronomía argentina al Viejo Continente, tiene un objetivo comercial: San Lorenzo es el club del Papa Francisco, lo que genera un atractivo adicional entre los italianos.

La comida que se sirve va a tono con el lugar. Es bien típica de nuestro país hasta el más mínimo detalle. Chorizo, empanada o provoleta como entrada, diversos cortes de carne como plato principal, bien tradicionales del asado criollo y flan con dulce de leche de postre. Por supuesto, también hay algunas opciones con un toque un poco más local.

"Hola, soy el Papu"

Su figura dentro de la cancha desde hace años es muy destacada, especialmente en el fútbol italiano, donde triunfó en Atalanta pero antes lo había hecho en el Catania, entre 2010 y 2013. Sin embargo, a partir de la utilización de las redes sociales, se ha convertido en un fenómeno viral. Su histrionismo y sus bailes, al compás de su propia canción, "Baila como el Papu", lo llevaron a tener un mayor nivel de popularidad, incluso entre los más jóvenes: tiene más de tres millones de seguidores en Instagram. Sus bailes en el vestuario, en la celebración de la obtención de la Copa América, fueron muy populares.

Gómez aprovechó esta situación, pero le dio un giro particular: lanzó su propia historieta llamada "Ciao, sono il Papu" u "Hola, soy el Papu". La serie está escrita en formato de cómic y tiene por objetivo contar sus anécdotas y sueños dentro del fútbol, desde un lugar distinto, dedicado a los más chicos. Él, tanto en su versión de niño, como en la de actual jugador, es el protagonista de las ediciones, que narran desde sus inicios hasta su llegada a la Selección Argentina.

La historieta del Papu Gómez

Shirtum, la plataforma donde los jugadores venden sus artículos más preciados

El emprendimiento más curioso del "Papu", sin ninguna duda, es Shirtum. Se trata de una plataforma de compra y venta de artículos coleccionables, vinculados al deporte y con un valor icónico grande. Si bien hay varias plataformas digitales en las que se puede llegar a transacciones similares, esta tiene una particularidad sobresaliente: son los propios jugadores los que arman una suerte de perfil en el que exhiben su museo personal y ponen a la venta sus artículos, desde indumentaria hasta medallas.

Tiene tanto su formato web como app y participan futbolistas muy reconocidos, tanto de nuestro país, como Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul y Jonás Gutierrez, como extranjeros de la talla del croata Ivan Rakitic, el español Luis Alberto o el brasileño Marcelo Guedes.

El incentivo, además, es que los jugadores que forman parte diseñen su propio contenido digital y de esa forma logren captar a los fanáticos. Por otra parte, alimenta el contacto entre los potenciales compradores y sus ídolos, los futbolistas.