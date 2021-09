Facundo Manes lanzó un inesperado ataque a Rodríguez Larreta: "La Ciudad parece acéfala"

El precandidato a diputado nacional bonaerense se quejó por la desigualdad de posibilidades entre su campaña y la que encabeza Santilli

Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de la alianza Juntos, consideró que "parece acéfala" la ciudad de Buenos Aires por la participación del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la campaña por la postulación de cara a las PASO de Diego Santilli su contrincante en la interna de la alianza opositora.

"La Ciudad parece acéfala hoy", opinó Manes en declaraciones radiales, en las que también se quejó por la desigualdad de posibilidades entre la campaña que él puede llevar adelante, y la que encabezan Santilli con el acompañamiento de Rodríguez Larreta.

La pulseada, dijo, parece una pelea "con dos escarbadientes contra dos aparatos políticos muy fuertes", en alusión tanto a su contrincante en la interna de Juntos como al Frente de Todos.

Sin embargo, el neurocientífico -impulsado en la interna de Juntos por el radicalismo- se mostró confiado en que su nómina hará una "muy buena elección" en las PASO del próximo domingo.

"Hubo una campaña de desprestigio fenomenal en mi contra y sospecho que viene de aquellos que me pidieron que juegue con ellos", volvió a denunciar Manes y remarcó: "No queremos que el domingo el búnker esté teñido de un solo color; no queremos que esté teñido de amarillo", en referencia a la lista macrista.

Reiteró su reclamo para que Santilli acepte participar de un debate y aseguró que esperará a que el exvicejefe de gobierno porteño acepte "hoy, mañana" o cuando esté dispuesto a hacerlo, dijo.

Manes critica la participación del jefe de Gobierno porteño en la campaña de Diego Santilli

Encuesta: Santilli supera a Manes y Juntos al Frente de Todos

A pocos días de las PASO, las últimas encuestas muestran el que podria ser el resultado final que se verá el próximo 12 de septiembre.

Según un sondeo de la consultora Giacobbe & Asociados, Diego Santilli le sacando una importante ventaja a Facundo Manes en la interna de Juntos. Además, si se suma la intención de voto de ambos exponentes macristas, superan al Frente de Todos, cuya lista encabeza Victoria Tolosa Paz.

Según la encuesta, Tolosa Paz alcanza una intención de voto del 27.1% mientras que Santilli llega a 25.4%, ganándole en la interna de Juntos por el Cambio a Manes que sacó un 8.2% (cayó dos puntos con respecto al sondeo realizado dos semanas atrás por la misma consultora). Entre ambos precandidatos de Juntos, superan 33.4% a 27.8% al Frente de Todos.

Giacobbe: en la sumatoria total, Juntos puede llevarse la victoria en Provincia.

El oficialismo, lejos de 2019

"La de Provincia de Buenos Aires es una elección compleja para investigar. Sabemos que el Frente de Todos está lejos del rendimiento electoral del 2019, y que las elecciones serán más parecidas a las legislativas del 2017, 2013 o 2009", expresó Jorge Giacobbe, el director de la consultora

En esa línea, agregó: "Con los datos de votos afirmativos, el Frente de Todos arranca de un piso de 28% que se proyecta hasta 33%. Juntos arranca de 33% y puede proyectarse hasta 35%. En la interna opositora, la diferencia a favor de Diego Santilli por sobre Facundo Manes ha ido creciendo hasta superar los quince puntos".

Por su lado, el precandidato de Avanza Libertad, José Luis Espert, se ubica en torno al 8.3% y el de Vamos con vos, Florencio Randazzo, en 3.4%. Todavía hay un 15,3% de presuntos indecisos.

"Fuera de la polarización, las opciones Liberales pueden aspirar a un piso de 9.7% proyectado a 11.7%. Dentro de ese mundo, José Luis Espert captura prácticamente todo el electorado. Las opciones Peronistas no-K se muestran apenas arriba del 4%, siendo Florencio Randazzo quien captura el genérico. Los números son parecidos para las opciones de izquierda donde Nicolás Del Caño es el preferido", remarcó Giacobbe.

En ese sentido, un 62,5% respondió que quiere que el Frente de Todos pierda estas elecciones legislativas.

Alberto Fernández, con peor imagen que Macri y Cristina

Por otra parte, el sondeo de Giacobbe también midió la imagen de los principales dirigentes políticos de la Argentina. Y, otra vez, resultó en malas noticias para el Frente de Todos.

Para la gente de la Ciudad de Buenos Aires, la dirigente con mejor imagen sigue siendo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con 48.5% de positiva contra 36.2% de negativa. Paradójicamente, la ex ministra de Seguridad tiene mejor imagen positiva en la provincia que en la ciudad de Buenos Aires.

La imagen del Presidente, deteriorada.

Le sigue le jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, (32.7 y 36.7%), mientras que el expresidente Mauricio Macri completa el podio (31.6% y 47.4%).

Luego aparecen los dirigentes del Frente de Todos, pero con la particularidad de que el presidente Alberto Fernández es superado por la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Kirchner tiene 28% de imagen positiva y 66.0% de negativa, Kicillof 27,6% y 65.1%. Mientras que Fernández tiene 66% de negativa y sólo 24,1% de positiva.

La encuesta de Giacobbe & Asociados fue realizado a 2.500 encuestados de la provincia de Buenos Aires entre el 27 y 29 de agosto. Las preguntas se realizaron a dispositivos móviles mediante un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas. El informe tiene un margen de error del +/- 2%.