Milei: "Bolsonaro tiene cosas que me parecen interesantes"

El domingo, el economista libertario y precandidato a diputado se comunicó con Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente de Brasil

El precandidato a diputado nacional libertario Javier Milei elogió al presidente brasileño, Jair Bolsonaro y consideró que el mandatario del vecino país "tiene cosas interesantes".

El elogio llega luego de que el último domingo, pocas horas antes de encabezar el cierre de su campaña en el Parque Lezama, el precandidato por "La Libertad Avanza", se comunicó con Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente de Brasil.

El propio Eduardo Bolsonaro, actual diputado nacional por San Pablo, hizo pública en sus redes sociales una imagen del encuentro virtual.

"No solo nos encanta dejar a los zurdos locos sino que nos une la libertad. Me encantaría visitarlo en Argentina", aseguró en aquel momento el legislador brasileño. La respuesta del economista no tardó en llegar.

"Estimado Eduardo, hagamos una reunión en CABA que nos pare de frente al Grupo Puebla, sus socios y las tibias palomas funcionales al avance de la izquierda".

Ahora Milei volvió a referirse, a la gestión de Bolsonaro, que el martes encabezó un acto en San Pablo donde lanzó un fuerte ataque al Poder Judicial y anticipó que podría desconocer el resultado de las elecciones en su país al señalar.

"Hay algunas cuestiones de Bolsonaro que me parecen interesante, niveló la cancha cuando llegó a Brasil. Lo que hizo con el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, que lo que hacen es tomar recursos del Estado para impulsar la ideología, fue cortar ese financiamiento, y fue una gran idea", destacó el economista en diálogo con radio Rock And Pop.

"Está buenísimo hacer la batalla cultural, pero tiene que ser en paridad. El Estado no puede estar financiando a un determinado grupo, es injusto; se apropian de recursos de pagadores de impuestos para torcer el debate. Está mal, la izquierda lo hace. Te muestran a Bolsonaro como lo más malo del planeta, pero hizo algo normal y justo", agregó.

Amigos de @laderechadiario hablaron de @JMilei, economista argentino que empecé a seguir y a ver sus videos.Hoy hice una videollamada con él. No solo nos encanta dejar a los zurdos locos sino que nos une la libertad!Me encantaria visitarlo en Argentina. #TiemblenZurdos pic.twitter.com/CvTJyX406A — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) September 5, 2021

Consultado sobre su conversación con Eduardo Bolsonaro, amplió: "Se está conversando la posibilidad de hacer una suerte de foro de los que en el mundo combatimos al comunismo, a las ideas de izquierda. Se está barajando la posibilidad de hacer una reunión en Buenos Aires, y me parece interesante".

La controversia con La Renga

En lo que respecta a su campaña, Javier Milei transita los días más convulsionados de su campaña, en donde llegó a calificar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de "zurdo de mierda" y asegurar que lo puede "aplastar aún en silla de ruedas", al cierre en Parque Lezama donde comenzó su discurso con "Panic Show", una canción de La Renga.

Los músicos publicaron un mensaje en su cuenta oficial de la red social Instagram para despegarse del acto y del precandidato en cuestión. "Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente es tomarse la libertad de usar esas cancones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso", expresó La Renga en el comunicado.

avier Milei transita los días más convulsionados de su campaña

Y a esa reacción, el precandidato también le contestó y sumó otro polémico capítulo en su carrera hacia el Congreso.

"Ellos cantaban en los actos de Cristina y cobraron por ello. Parece que les molesta más el uso por parte de un liberal que la cuestión política y lo disfrazan con un eufemismo", arremetió Milei al ser entrevistado en CNN Radio, quien además aseguró que los argumentos que brindaron para descalificar su acto "son una ridiculez".