Llegaron al país las primeras 100 mil dosis de vacunas de Pfizer contra el coronavirus

El primer lote de vacunas Pfizer con 100.000 inmunizantes llegó al país para fortalecer el Plan estratégico de Vacunación que está desarrollando el Gobierno. Se trata del primer cargamento del laboratorio estadounidense, que llega luego del acuerdo alcanzado por el Gobierno para recibir un total de 20 millones de dosis este año.

"Un cargamento con las primeras 100.620 dosis de vacunas contra la Covid-19 del contrato firmado con el laboratorio Pfizer por un total de 20 millones de dosis para 2021 arribará mañana a las 16 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el vuelvo AA991 de American Airlines", había indicado ayer el Ministerio conducido por Carla Vizzotti.

Dos semanas atrás, la Ministra había informado el detalle del cronograma de llegada de las dosis que se destinarían, en principio, a la inmunización de menores de 12 a 17 años. Cabe recordar que es una de las pocas vacunas autorizadas para aplicarse en esa población, junto a la de Moderna.

En aquel momento, Vizzotti había indicado que habría una entrega de 580.000 dosis en el mes de septiembre. A continuación, el organismo difundió un detalle de cómo serán las entregas.

Según informó la cartera de Salud, el primer envío llegará mañana y la semana próxima arribarán, de acuerdo a la disponibilidad de los vuelos, 160.290 dosis. Por otro lado, en la segunda mitad de septiembre arribarían 319.090 dosis.

Asimismo, confirmaron que en octubre, noviembre y diciembre, se prevén envíos semanales que traerán al país 19,5 millones de dosis.

"Las dosis de Pfizer van a estar destinadas principalmente a adolescentes de entre 12 y 17 años en forma universal", había dicho Vizzotti. A su vez, la Ministra había asegurado: "Trabajaremos fuerte con incorporar la vacuna de Pfizer para simplificar la vacunación en función de las posibilidades de combinación de vacunas".

Pero el destino de las dosis cambió recientemente. "En consenso federal, las 580.000 dosis previstas para septiembre serán destinadas a avanzar en la vacunación de adolescentes con condiciones de riesgo, a completar esquemas heterólogos y, en función de la disponibilidad de ingresos de dosis, a la vacunación de otros grupos de adolescentes", indicó el Ministerio de Salud a través de un comunicado.

La vacuna de Moderna crea el doble de anticuerpos que la de Pfizer, según un estudio

Los inmunizados con la vacuna de Moderna presentan el doble de anticuerpos que los que reciben las inyecciones de Pfizer y BioNTech, según un estudio revisado por pares publicado este lunes en The Journal of the American Medical Association (JAMA).

"Este estudio ha demostrado una inmunogenicidad humoral significativamente mayor de la vacuna SARS-CoV-2 mRNA-1273 (Moderna) en comparación con la vacuna BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), tanto en participantes infectados como no infectados, y en todas las categorías de edad", afirman los autores de la investigación.

Los hallazgos apuntan a que la cantidad de principio activo en las dosis y el intervalo que hay entre la primera y la segunda inyección podrían jugar un papel importante en la diferencia de las respuestas inmunitarias.

Los voluntarios del estudio eran trabajadores sanitarios de un centro en Ziekenhuis Oost-Limburg, Bélgica, que estaban citados para la vacunación con 2 dosis de ARNm-1273 (Moderna) o BNT162b2 (Pfizer y BioNTech). De 2499 sanitarios, 1647 participaron en este estudio.

"Un total de 688 fueron vacunados con ARNm-1273 (edad media, 43,2 años; 76,7% mujeres; 21,8% previamente infectados con SARS-CoV-2) y 959 con BNT162b2 (edad media, 44,7 años; 84,9% mujeres; 13,2% previamente infectado)", describe el informe.

Los participantes se sometieron a pruebas serológicas antes de la vacunación y de 6 a 10 semanas después de la segunda dosis, independientemente de si se habían contagiado (o no) con el coronavirus.

"Se observaron valores de anticuerpos más altos en los participantes vacunados con 2 dosis de ARNm-1273 [Moderna] en comparación con los vacunados con BNT162b2 [Pfizer]", concluyen los autores del estudio publicado en JAMA.

De facto, para la cohorte del estudio que se había infectado previamente, los investigadores también detectaron que los inmunizados con la candidata de la biotecnológica seguían presentando más títulos de anticuerpos que los que recibieron la de Pfizer y BioNTech.

Las 2 únicas vacunas autorizadas para su uso de emergencia basadas en la tecnología de ARN mensajero requieren de 2 dosis para estimular una robusta respuesta inmunitaria. Ambas tienen más de un 90% de eficacia y son efectivas contra las variantes del coronavirus identificadas, delta inclusive.

Sin embargo, la vacuna de Moderna contiene 100 microgramos de principio activo en comparación con los 30 microgramos que tiene la vacuna de Pfizer.

Además, las inyecciones de la biotecnolóigca se administran con 4 semanas de diferencia, frente a las 3 semanas que separan el régimen de 2 dosis de la farmacéutica.

Estos factores, destacan los autores que han publicado en JAMA, podrían estar influyendo en el resultado del estudio.

Otras investigaciones, aún no revisadas por pares, también han demostrado que los niveles de anticuerpos de Pfizer podrían caer al 84% a los 6 meses. Cuando los de Moderna, según sus propios datos, se mantienen estables entre el 90% y el 93% en el mismo periodo.