Paso 2021: en Jujuy, un influencer fue a votar disfrazado de coronavirus

En la provincia de Jujuy, un votante disfrazado como el virus del Covid 19 acaparó la atención y sorpresa, en este caso, el protagonista fue el influencer conocido como "El bicho jujeño".

El influencer concurrió a las urnas disfrazado con una máscara de coronavirus y un poncho color marrón.

A diferencia del hombre que se lookeó de carpincho en la localidad bonaerense de Tigre, este sí pudo emitir su voto, pero por el momento se desconoce el establecimiento donde lo realizó.

A coronavirus in poncho, no less. pic.twitter.com/CNH8gz8PWe — Vanessa Bell (@cremetoursBA) September 12, 2021