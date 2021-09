Escandaloso video de Carlos Perciavalle: maltrato, abandono y al borde de la pobreza

Denuncian que el legendario actor uruguayo vive una situación de semi abandono, sin dinero, y que habría sido víctima de un engaño

En el programa A la tarde (América) pusieron al aire un escandaloso video de Carlos Perciavalle que lo muestra gritándole a una de sus empleadas en su casa de Laguna del Sauce, Uruguay. Pero según revelo la persona que realizó la grabación a escondidas, el legendario actor vive una situación de semi abandono, sin dinero, y habría sido víctima de un engaño.

"¿Y esa casa cómo estaba? ¿Cómo me atendieron a mí? ¡Como el cul*!", se lo escucha al actor protestar. "¿Viste lo agradecido que es?", responde la mujer, dirigiéndose a la persona que esta grabando el video. "¿Agradecido...?", replica Perciavalle. "Lo mal agradecido", responde la señora. El humorista reprocha: "Agradecidos tendrían que haber sido ustedes que han vivido de mí 25 años con casa para todos, con comida para todos, con guita para todos".

El periodista uruguayo Gustavo Descalzi, hizo un móvil con A la Tarde, desde Punta del Este, para brindar detalles de la situación que vive Perciavalle. El productor Jimmy Castilho, que también estaba en el móvil, revelo que fue él quien grabó el video mostrando la actualidad del actor de 80 años de edad. "Esto lo digo como testigo, hablo de los hechos que viví", lanzó Castilho, que sumó a su relato que hace 19 años conoce al humorista.

"¿Cuál es realmente la situación, que está viviendo Carlos Perciavale?", preguntó Karina Mazzocco, conductora del ciclo. "Me encontré con una persona que estaba con miedo, una persona que se sentía abandonada", comenzó su relato el productor.

"La pareja de Carlos desde hace 50 años, Miguel Bermúdez, tuvo un ACV y, evidentemente, eso también lo golpeó mucho. Quiero tener mucho cuidado con lo que digo porque no quiero lesionar a nadie, yo lo estoy haciendo para cuidarlo", dijo. "En los últimos días yo he vivido el desenlace de esta situación en donde veo que Carlos tenía la voluntad de que las personas que lo acompañaban se vayan de la casa, no sabía cómo hacerlo, me pide que intervenga y pedí que esto ocurra", haciendo referencia al video que dio a conocer.

En la misma línea, manifestó: "El último día que estuve con él, me dijo que tenía miedo que le mataran el perro que le regalo Jesica Cirio. Es un hombre que vive a doce kilómetros de la carretera, no maneja y depende de las personas que lo rodean. Está en una situación de miedo y se siente desvalido".

Sobre si Carlos Perciavalle había autorizado a la exposición mediática de lo que vive, ya que el actor es muy reservado, el productor dio: " A mí se me ha impedido la entrada porque expongo situaciones que son anómalas y graves así que es el único camino que tengo para ayudar a mi amigo. Me expongo para defenderlo", contestó Jimmy Castilho, quién revelo que el humorista no le había dado el visto bueno, pero el tomo esta postura porque lo quiere ayudar, también consultado por abogados.

La panelista Cora de Barbieri disparó: " ¿Viviste situaciones de violencia hacia Carlos?, ¿Lo medican de más?,¿ Qué otras cosas viste, para hacer este tipo de denuncia?". El amigo de el humorista respondió: "No es una denuncia, estoy exponiendo lo que yo viví" . Y declaró: "Un momento que viví fue cuando se sintió mal Carlos de los malos tratos que recibía y yo pedí que se llamara a la unidad coronaria y no se me permitió hacerlo. Las personas que están con él tienen intenciones malas. No maneja su dinero y hacerlo público es la única forma de defenderlo, no quiero quedarme con el peso sobre mi conciencia", cerró.

Cómo seguirá la situación de Carlos Perciavalle

"Acá hay una situación difícil de transita. Grave, que habla del abandono de una persona mayor, del abuso de una persona mayor", amplió el periodista Gustavo Descalzi amplió. Y siguió: "El círculo íntimo de Carlos son personas que lo han cuidado en los últimos 25 o 30 años. No tiene descendientes, tiene gente que trata como su propia familia, no los vamos a nombrar porque puede pasar a mayores". Mazzocco interrumpió al periodista y preguntó: "¿Cuántas personas son que vivían con él?". El cronista sumó: "Son cinco o seis personas identificadas que conviven con Carlos".

Además manifestó que el abogado Fernando Burlando se contactó con el periodista para ponerse a disposición, ya que es muy amigo del humorista y reveló que esto podría tratarse de un delito.