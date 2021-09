La metáfora homofóbica que usó Dady Brieva para referirse a los resultados de las PASO

Las elecciones primarias le dieron un golpe duro al oficialismo, ya que los resultados no fueron tal buenos como el Gobierno esperaba

Las PASO le dieron un fuerte golpe al oficialismo, algo que despertó duras críticas internas entre los seguidores del Gobierno. Dady Brieva fue uno de los que habló acerca de los resultados de las elecciones primarias, quien en la radio El Destape lanzó una comparación homofóbica para hacer referencia a la derrota del Gobierno en las urnas.

El conductor consideró que la sociedad se "enojó" con el peronismo porque, de acuerdo a su criterio, ese partido era el que "daba de comer" a la gente. En este sentido, aseguró que los votantes pensaron: "Me enojé, vos sos el que me daba de comer y no me das de comer".

"Ahora, que la conclusión sea: "Me hago puto porque me llevo mal con mi mujer", es algo que no entiendo", señaló entonces, en un paralelismo entre el hecho de que la sociedad haya decidido volver al macrismo con el tema de la homosexualidad, puesta en un lugar despectivo. Tras decirlo, insistió sobre lo mismo: "Me hago..., digo, cambio de opción sexual".

Las otras personas que se encontraban en el piso le dijeron que se había entendido su metáfora, a lo que Brieva concluyó: "Sí, siempre se entiende, porque soy claro. Soy incorrecto, pero soy claro".

La teoría de Gollan sobre los votos que perdió el Frente de Todos

La derrota más dura para el Frente de Todos en las elecciones PASO 2021 fue en la provincia de Buenos Aires, jurisdicción gobernada por el oficialismo y en la que en muchas oportunidades se impuso el kirchnerismo. Desde esa fuerza explicaron el cimbronazo con una particular teoría: atribuyeron la caída electoral a las personas que no participaron de las primarias.

El candidato a diputado nacional por ese distrito del Frente de Todos Daniel Gollan explicó en un hilo de mensajes en Twitter que al analizar los números de la derrota advirtieron que "la caída en cantidad de votos recibidos en Provincia es directamente proporcional a la cantidad de bonaerenses que no fueron a votar". Dijo que es "el momento de volver a convocar con propuestas concretas que venzan esta desilusión".

"Alerta para entender el momento"

El exministro de Salud bonaerense calificó los resultados de las elecciones como "una alerta para entender el momento" por el que atraviesa la sociedad y dijo que van a disponer "las medidas necesarias para revertir la apatía y la desesperanza". Les agradeció a quienes los votaron y convocó "a quienes no lo hicieron".

Pese a la dura derrota el Frente de Todos aspira a dar vuelta la elección en las elecciones generales de noviembre en provincia de Buenos Aires. La apuesta es a conquistar a las personas que no votaron en las primarias.

Gollan consideró que el del kirchnerismo es "el único que puede recuperar la felicidad del pueblo argentino" y que "la militancia peronista y del campo nacional y popular no se da por vencida jamás". Dijo que van a "redoblar esfuerzos para revertir el resultado en noviembre".

El médico sanitarista dio a entender que en la coalición oficialista "entendieron el mensaje de las urnas": "Llega el momento de la reconstrucción. Sabemos que es un tiempo difícil y asumimos la responsabilidad de la recuperación".

Para Gollán, la baja performance del oficialismo se explica por la baja participación que hubo en las PASO

"Tomar el toro por las astas"

Tras la caída en las primarias la cabeza de lista de diputados nacionales del oficialismo en provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz le dejó un fuerte mensaje al presidente Alberto Fernández: "Va a tener que tomar el toro por las astas". Le exigió medidas para tratar de revertir la elección en las generales: "Con las herramientas que usamos hasta ahora no alcanza".

La expresidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales vinculó la derrota con el "descontento" de la sociedad y por eso dijo, en declaraciones a Radio Con Vos y Somos Radio, que tanto el Presidente como los gobernadores deberán "empezar a trabajar sobre la resolución de los problemas" de la gente.