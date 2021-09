Florencia Kirchner avaló la carta de su madre contra Alberto Fernández

La hija del matrimonio K compartió una historia de Instagram haciéndose eco de la crítica de su madre al presidente Alberto Fernández

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó el jueves una carta contra el presidente Alberto Fernández, en medio de la semana más dura del oficialismo tras su asunción al Poder Ejecutivo.

En el texto, la titular del Senado subrayó "la falta de efectividad" del Gobierno y se despegó de la gestión económica al decir que esas decisiones responden al Presidente, tal como había hecho el año pasado, el 26 de octubre, en la carta que escribió por el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, a la que tituló: "27 de octubre. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas".

El mensaje de Fernández de Kirchner generó reacciones, desde la crítica por las peleas internas en la coalición gobernante hasta la celebración de quienes comparten sus palabras.

En este segundo grupo de personas está su hija, Florencia Kirchner. La directora, productora y guionista compartió el texto de su madre a través de las historias de Instagram y avaló el mensaje con un sencillo pero contundente: "Clarísima".

La historia de Florencia en Instagram a favor de su madre.

En mayo, la integrante de la familia Kirchner más alejada de la política había citado a la poetisa Safo y su frase "Me invade una esperanza de no participar". Esta vez, aunque con un simple gesto, quiso hacerse eco de la crisis del oficialismo. La hija del matrimonio K suele utilizar su cuenta de Instagram para compartir reflexiones poéticas y literarias, fotos artísticas y algún mensaje inspirado en su padre, Néstor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Florencia Kirchner (@florenciakf)

En el último posteo dedicado al expresidente Néstor Kirchner, Florencia contó que él "caminaba detrás" de ella, dijo que su padre "no se detiene" y develó uno de los pensamientos que pasó por su cabeza tras la muerte del máximo referente del Frente para la Victoria: "Ya no hay padre así que no caigas a los suelos".

El último posteo de Florencia consiste de una foto de ellas dos. "A los 20 con madre y pelo largo. Esta mañana caminé entre imágenes congeladas. Hace mucho no venía por acá", escribió.