Para el presidente de Richmond, es "inminente" que la OMS apruebe la vacuna Sputnik V

Marcelo Figueiras, titular del laboratorio que trabaja en la producción del inoculante, estimó que en "uno o dos meses" estará la habilitación

La vacuna Sputnik V todavía no se encuentra en el listado de las autorizadas para ingresar a los países europeos. La producción rusa aún no está habilitada para su uso de emergencia por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, de acuerdo a las declaraciones que ha hecho el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras su aprobación es "inminente".

"Por la información que tenemos nosotros, es inminente que se apruebe en uno o dos meses como mucho", afirmó el titular del laboratorio donde se envasa el inoculante en Argentina en declaraciones radiales. En ese sentido, aclaró que la postergación de la habilitación no se da por "la eficacia o la seguridad" de la fórmula, sino que existe un "tema administrativo".

"Por supuesto nunca está en juego ni la seguridad ni la eficacia, ya se ha probado en cientos de millones de personas", aclaró no obstante Figueiras, quien destacó que el inoculante de origen ruso es "una vacuna tan buena, tan eficaz y tan segura que la están proveyendo a la mitad del mundo prácticamente".

La vacuna Sputnik V todavía no ha sido aprobada por la OMS

La falta de validación de la OMS a la vacuna rusa no es requisito para su autorización y administración en diferentes países. Pero tomó relevancia a partir de la decisión de los Estados Unidos de habilitar a partir del 1 de noviembre el ingreso de viajeros que tengan esquema de vacunación completo con vacunas aprobadas o por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) o por la OMS.

En Europa rige una medida similar. Los países de la Unión Europea sólo permite el ingreso de vacunados con inoculantes aprobadas por la EMA o la OMS, entre las que no está la de origen ruso.

Por otro lado, Figueiras celebró que en Laboratorios Richmond están alcanzando "los 10 millones de dosis ya muy próximos, y casi 5 millones entregados" de Sputnik V.

"Entre ayer y hoy se entregaban 1.600.000 dosis del componente 2 de la vacuna y seguimos trabajando con toda nuestra gente y nuestros científicos", detalló.

Además, indicó que la Argentina tiene "una muy buena base científica y también en el área de la investigación clínica, no solo por un tema de costos como alguna vez se pudo decir, sino también por la capacidad de nuestros médicos".

La vacuna Sputnik V aún no tiene el aval de la OMS

Finalmente, indicó que estiman poder producir el componente activo en el país cuando se termine la nueva planta de producción y apuntó que "en un año" estarán "en condiciones de empezar a hacer a escala industrial para el mundo".

Estas son las vacunas que tienen la aprobación de la OMS