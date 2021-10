Tiroteo en una escuela secundaria de Texas: al menos cuatro personas heridas

Al menos cuatro personas resultaron heridas por disparos este miércoles durante una pelea en el instituto de secundaria de Timberview en la localidad de Arlington, en Texas (EE.UU.), donde el autor de los tiros se dio a la fuga.

En una rueda de prensa, el jefe adjunto de la Policía de Arlington, Kevin Kolvye, explicó que una de las víctimas sufrió heridas leves y rechazó tratamiento médico, mientras que los otros tres fueron llevados a un hospital.

Kolvye precisó que tres de los heridos son estudiantes y el otro es un adulto que creen que podría ser un profesor.

La policía identificó a Timothy George Simpkins, de 18 años, como principal sospechoso del suceso.

"Llame al 911 si conoce el paradero de Timothy George Simpkins, de 18 años, que puede estar conduciendo un Dodge Charger 2018 Silver con matrícula PFY-6260″, escribió la policía de Arlington en Twitter junto a una foto del joven.

All Parents - @mansfieldisd is setting up a parent reunification point at the Center for Performing Arts located at 1110 W. Debbie. Officers will be at that scene. Students will eventually be bused to that location after the school is completely secured. pic.twitter.com/gmv8UJBXDk — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

Según las investigaciones preliminares, las autoridades creen que hubo un pelea en una de las aulas en la segunda planta entre dos estudiantes y que uno de los dos empleó un arma.

La Policía indicó que no se trata de un suceso de violencia fortuita en el centro, sino que fue una pelea.

Durante el suceso se cerraron los accesos al centro educativo y los estudiantes y profesores estuvieron confinados en las aulas y oficinas del instituto.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021