Video: emotivo aplauso a Esteban Bullrich en la primera sesión presencial del Senado

El homenaje fue unánime en el cuerpo legislativo y se generó luego de que el senador oficialista José Mayans dijo que le alegraba verlo en el recinto

El Senado de la Nación, en su primera sesión presencial tras un año y medio de virtualidad, le dedicó este miércoles un emotivo aplauso al senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich, quien en abril pasado anunció que padece la enfermedad neurodegenerativa Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como ELA.

En un homenaje espontáneo y unánime en el cuerpo legislativo, se realizó un gesto inusual en la Cámara alta, donde están vedados por reglamento los aplausos: los senadores de todas las bancadas aplaudieron a Bullrich por su lucha contra la enfermedad después de que el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, ponderara su esfuerzo.

El legislador interrumpió su discurso sobre las sesiones virtuales y presenciales para mencionar la presencia del exministro de Educación.

"Me alegra mucho verlo a a Bullrich acá con nosotros. Realmente está pasando un momento duro, pero evidentemente tiene fuerza de espíritu", dijo el legislador oficialista.

Y añadió: "Por eso esta acá con nosotros. Me alegra verlo".

La cámara del canal del Senado mostró inclusive a la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Cristina Kirchner, mientras aplaudía.

La emotiva bienvenida a Esteban Bullrich en el Senado. pic.twitter.com/64jKEeFJ6h — Corta (@somoscorta) October 6, 2021

Diagnóstico de ELA

El senador Esteban Bullrich recibió un diagnóstico de ELA

Fue en abril pasado, tras una sesión remota en el Crongreso Nacional en la cual quedaron en evidencia los síntomas, que el senador de Juntos confirmó que había sido diagnosticado con ELA.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica o ELA es una enfermedad que provoca parálisis muscular progresiva y que fue el motivo por el cual Bullrich comenzó a mostrar trastornos en el habla en los últimos meses.

En concreto, la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios.

La ELA también es conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. La expectativa de vida en el mundo de esta enfermedad es de dos a cinco años desde que se brinda el diagnóstico, aunque hay personas cuyo deterioro es muy rápido.

Uno en 10 casos de ELA se debe a un defecto genético. La causa se desconoce en la mayoría del resto de los casos.

En la ELA, las células nerviosas (neuronas) motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Con el tiempo, esto lleva a debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo. La afección empeora lentamente. Cuando los músculos en la zona torácica dejan de trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar.

Participación de Bullrich en las PASO

El senador Esteban Bullrich participó activamente de la campaña de Juntos para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), pese a haber sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) hace un año.

Días atrás el exminnistro de Educación participó de un encuentro para impulsar la candidatura del exministro de Cambiemos, Rogelio Frigerio. Asimismo, fue a votar el domingo y se apersonó luego en el búnker y el escenario de Juntos, para celebrar el festejo por los votos conseguidos.

¡Ya voté! ???? Es muy importante que hoy todos vayamos a votar. Yo ya lo hice. No ir es rendirse, no nos rindamos. #NoMeRindo #EleccionesArgentina pic.twitter.com/zXcv7LSvuv — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) September 12, 2021

Bullrich dejó este domingo un mensaje a través de sus redes sociales, una vez consumado el triunfo de Juntos por el Cambio en la Ciudad y dijo que "no hay nada para festejar porque la gente la está pasando muy mal".

"Vivimos momentos muy difíciles y, más allá del resultado de la elección, creo que no hay nada que festejar. La gente la está pasando muy mal y es nuestra responsabilidad trabajar para cambiar el destino de nuestra patria", agregó el senador, quien vivió un momento emotivo cuando María Eugenia Vidal, ganadora en la Ciudad, le transmitió un mensaje de reconocimiento.

Mi mensaje para todos los argentinos en esta elección. pic.twitter.com/n5lBVwdcof — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) September 13, 2021

"Gracias también a una persona que fue ejemplo de unidad y de temple en este mes y medio de campaña, y que yo estoy muy contenta de que esté hoy en el búnker. Gracias, Esteban Bullrich", le dijo de frente la exgobernadora bonaerense y se fundieron en un abrazo.

LA EMOTIVA MENCIÓN A ESTEBAN BULLRICHMaría Eugenia Vidal mencionó al senador Esteban Bullrich como un "ejemplo de unidad y temple" y le agradeció que diera el presente en el bunker, pese a sus dificultades de salud.Ante la mención, Bullrich no pudo contener las lágrimas. pic.twitter.com/HFxGWwBxzL — Nexofin (@Nexofin) September 13, 2021

Pero en su mensaje, el legislador se refirió a su espacio político, a pesar del momento de alegría por el triunfo electoral.

"No somos el partido perfecto, no somos la coalición perfecta, no somos personas perfectas, pero tenemos por delante una misión, que sí es perfecta, que es darle a este país un futuro de paz y progreso", afirmó.