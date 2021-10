Salió el fallo de River vs Atlético Tucumán, un año y medio después: ¿qué resolvió?

El plantel del club tucumano concurrió al estadio Monumental, que tenía cerradas sus puertas. Un escribana dio fe de ello y luego el equipo reclamó

La indefinición del River vs. Atlético Tucumán por la Copa de la Superliga era casi tan vieja como la pandemia de coronavirus. El partido, que debía tener lugar el sábado 14 de marzo de 2020, no se desarrolló porque el local no se presentó a raíz de los contagios por la Covid-19, y desde entonces la situación no tenía un veredicto final. En rigor, todo el torneo fue cancelado, aunque esa primera fecha transcurrió casi completa: solamente el encuentro entre los millonarios y el Decano no fue celebrado.

El plantel del club tucumano concurrió al estadio Monumental, que tenía cerradas sus puertas. Un escribana dio fe de ello y luego el equipo visitante reclamó en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Si bien hubo una resolución intermedia, la decisión llegó casi 19 meses más tarde. Esto dicen los párrafos más destacados de la sentencia del tribunal de disciplina de AFA:

"Si bien es incontestable el acaecimiento de circunstancias excepcionales, también lo es que la Resolución no debe configurar un perjuicio para la Institución que cumplió y se presentó a disputar el cotejo". "Dicha fecha disputada ha sido considerada tanto por la Asociación del Fútbol Argentina (AFA). como por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) a todos los efectos relevantes de un partido oficial (clasificación a Copas Internacional, promedios para el descenso y distribución de ingresos)". "Con base en los principios del deporte, equidad y del derecho [...] corresponde dejar sentado que la eximición de la sanción que oportunamente se decretó a favor del CLUB ATLETICO RIVER PLATE abarca a la sanción de deducción de puntos y establecimiento de multa [...] toda vez que el razonable cuidado y comprensión respecto las circunstancias excepcionales y graves, amerita no aplicar los parámetros reglamentarios usuales". "Pero en orden a [...] la conducta evidenciada en todo momento por ATLETICO TUCUMAN, la disputa de todos los partidos restantes de dicha fecha, como también el cómputo de la misma a todos los efectos deportivos y económicos, resultaría injusto no resolver que debe dársele por ganado el partido [...] (en adición al reconocimiento de gastos a cargo del CLUB RIVER PLATE)". "Resolución: 2º) [...] aclarar que la eximición de sanción al CLUB ATLETICO RIVER PLATE alcanza a las sanciones de quita de puntos y de aplicación de la multa. 3º) Dar por perdido el partido [...] al CLUB ATLETICO RIVER PLATE, registrándose el resultado de CLUB ATLETICO RIVER PLATE 0, CLUB ATLETICO TUCUMAN 1″. 4º) Se mantiene lo dispuesto respecto del reconocimiento de gastos [...]".

Un fallo que dejaría a todos satisfechos

Parece ser un fallo que dejará conformes a ambas partes. La derrota de River y el triunfo de Tucumán no deciden ningún título de campeón, ya que el certamen fue cancelado, y no perjudican a ninguno en los promedios para el descenso.

Además de que en esta temporada no habrá perdidas de categoría, el club más grande de la Argentina lidera esa tabla (1,921), y el del norte del país (1,294), si bien hoy no está comprometido, suma tres puntos que en algún momento puede llegar a necesitar.

Además, River queda sin sanciones deportivas extras ni económicas por algo que reglamentariamente podría haberlo complicado y no se ve perjudicado en su carrera hacia la clasificación para disputar trofeos internacionales, que toma en cuenta sólo el año 2021, y al mismo tiempo su rival recibe la compensación por los gastos de viajar y alojarse en Buenos Aires. El historial de enfrentamientos entre sí ahora tiene una victoria celeste y blanca más, aunque en condiciones particulares, por supuesto.