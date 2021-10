"Eran todas personas que reciben un plan": fuertes declaraciones de Vidal sobre el acto del Frente de Todos

La candidata a diputada nacional afirmó que el acto encabezado por el Presidente en el estado de Chicago estuvo lleno de "personas que reciben un plan"

La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal afirmó que al acto que encabezó el presidente Alberto Fernández en el estadio de Nueva Chicago fueron "todas personas que reciben un plan". A su vez, destacó que el objetivo que persiguen para las elecciones generales del 14 de noviembre es "frenar la locura en el Congreso".

"En la Ciudad de Buenos Aires nos faltan dos diputados para conseguir una mayoría con la que frenar y decir 'basta' a los atropellos de este Gobierno. Queremos frenar la locura en el Congreso y empezar a cambiar las cosas que están mal, aprobar proyectos de ley para que haya más trabajo, para que el que da trabajo no tenga miedo de darlo", indicó María Eugenia Vidal.

En diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que conduce Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, la referente del PRO hizo referencia al acto que encabezó el jefe de Estado en el estadio de Nueva Chicago. Cabe recordar que el acto había generado una polémica por la gran cantidad de gente que ingresó al lugar, una situación que violaba claramente el aforo establecido, lo que provocó la clausura del predio.

"El acto era en una cancha con todas personas que reciben un plan, porque fue un acto de los movimientos sociales. Nuestra propuesta es el trabajo. La oportunidad no es una oportunidad de progresar", indicó la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, la candidata del oficialismo porteño rechazó las acusaciones del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien afirmó que la ex gobernadora bonaerense "se la iba de maleva y fuerte siempre con los más débiles".

En el acto en Nueva Chicago, Máximo Kirchner había hecho referencia a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires

"Los bonaerenses saben lo que hicimos y cómo estaban los hospitales cuando a mí me tocó ser gobernadora. Lo más importantes es que saben lo que cambió. Saben que las guardias de todos los hospitales públicos se hicieron a nuevo y se equiparon y eso también permitió atender a muchos pacientes de Covid", lanzó. Y agregó: "La mejor respuesta en política no siempre es lo que uno dice, sino lo que uno hace. Lo que yo hago hoy es dar pelea donde creo que tengo que darla".

Al referirse a las elecciones legislativas generales del próximo 14 de noviembre, Vidal destacó que en estos comicios "se juega la posibilidad en todo el país de conseguir una mayoría que le dé a Juntos por el Cambio los tres diputados para llegar a los 120 y que el kirchnerismo no pueda imponer lo que quiera manejando el quorum en Diputados y cinco senadores para quebrar el quorum en el Senado".

"Si hacemos un Congreso más equilibrado, vamos a frenar el disparate de leyes que todavía están en el Congreso y que impulsó el Presidente, los ataques contra los que pueden dar trabajo o un plan de empleo joven", concluyó.

Los dichos de Máximo Kirchner en el acto del Frente de Todos

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, afirmó hoy que la ex gobernadora bonaerense y actual candidata a diputada de Juntos por el Cambio en la Ciudad, María Eugenia Vidal, "se la iba de maleva y fuerte siempre con los más débiles".

María Eugenia Vidal aseguró que apunta a "frenar la locura en el Congreso"

"Durante el plenario de los movimientos sociales Somos Barrios de Pie y el Movimiento Evita en el estadio de Nueva Chicago que compartió con el presidente Alberto Fernández, el diputado recordó: "Cuando tuvo que levantar la voz dentro de su gobierno, porque la Argentina no podía más, se calló la boca".

"Le dijo 'Sí Mauricio' y se rajó para la Ciudad de Buenos Aires", disparó Máximo en referencia al accionar de Vidal durante la gestión del ex mandatario Mauricio Macri.

En ese marco, destacó que fueron "seis años muy duros" para los argentinos, y agregó: "Cuatro años de macrismo, de insensibilidad, ajuste, de miedo a perder el trabajo".

"Fueron cuatro años de endeudamiento y de poner de rodillas a la Argentina que tanto había costado levantar después de aquel 19 y 20 de diciembre", enfatizó.