¿Fin de la emergencia sanitaria en Uruguay?: evalúan ya no exigir el uso de barbijo en espacios abiertos

Luis Lacalle Pou afirmó que está estudiando "las consecuencias de derogar el decreto de la emergencia sanitaria" que está en vigencia desde marzo 2020

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó este viernes que su gobierno está "estudiando las consecuencias de derogar el decreto de la emergencia sanitaria", que rige desde marzo de 2020 a causa de la pandemia de coronavirus. Asimismo, aseguró que está por llegar a su fin la recomendación de usar barbijo en espacios abiertos.

El primer mandatario precisó que el mantenimiento o no de la emergencia sanitaria se analiza, por un lado desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública, y por otro desde otros ministerios.

"No queremos apurarnos, para así no amputarnos algunas herramientas que tenemos", indicó Lacalle Pou. No obstante, señaló: "Mi visión es que cuanto antes podamos salir de la emergencia sanitaria mejor, porque el gobierno tiene algunos poderes que, para mí, no son los normales en un gobierno en tiempos distintos".

Además, informó que lo que se está tramitando es terminar con la recomendación del uso del barbijo en espacios abiertos. "Eso lo está estudiando el Ministerio de Salud Pública y seguramente yo ahora salga y tenga un mensaje al respecto", indicó en una conferencia de prensa en la mañana de este viernes.

"En los próximos días esta recomendación va a seguir en espacios cerrados, pero no en abiertos", adelantó.

Temporada de verano en Uruguay: estos son los beneficios impositivos y los precios actuales

El Gobierno de Uruguay presentó una serie de medidas para fomentar el turismo para la temporada de verano, entre lo que se incluye exoneración de impuestos para los visitantes en segmentos claves y el aumento del límite de aforo.

Con motivo del Día Mundial del Turismo, el presidente Luis Lacalle Pou aprovechó la ocasión para comunicar las decisiones tomadas y aseguró que espera que este tiempo de visitantes sea "de recuperación" para un segmento que sufrió las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

"Tenemos una gran posibilidad, a pesar de la diferencia de tipo de cambio que está lejos de nuestro poder de acción", afirmó y remarcó que lo único que puede hacer Uruguay ahora "es promocionarse" al exterior.

"El mundo necesita de alegría, felicidad, y si hay una actividad en el mundo asociada a felicidad y alegría es el turismo", advirtió.

El país vecino está a casi un mes de abrir sus fronteras para el turismo: se espera que esto sucede el 1º de noviembre, si bien ya fue precedido por una apertura para extranjeros con alguna propiedad allí, a modo de prueba.

"Uno estima que quienes vivan del turismo van a entender que toda la cadena debe tener los precios justos en esta temporada, que yo lo llamaría una temporada de recuperación", señaló.

El presidente Luis Lacalle Pou comunicó las decisiones tomadas a favor del turismo

En cuanto a las medidas, son las siguientes:

Los visitantes no residentes uruguayos tendrán exonerados el IVA en el sector gastronómico , en el alquiler de vehículos y viviendas a través de inmobiliarias.

, en el alquiler de vehículos y viviendas a través de inmobiliarias. Para los locales se decidió el beneficio de devolución de nueve puntos de IVA en los mismos sectores.

Todas estas medidas de atracción turística entrarán en vigencia el 1 de octubre y continuarán hasta el 30 de abril de 2022.

Los beneficios se dan en un contexto en el que se aumentó el aforo a 600 personas para fiestas y eventos en lugares cerrados y para personas vacunadas.

Precios en uruguay "prohibidos" para argentinos

Ante la cercanía de la apertura de la temporada de verano, es interesante tener una idea de los precios que se observan para distintos rubros de bienes y servicios en la vecina orilla y las diferencias que existen con los vigentes en Argentina.

A tal fin se tomarán en cuenta los precios en dólares de una serie de productos y servicios de diferente índole, expresados en ambos casos en dólares, pero mientras que en Uruguay se consideró el oficial, para Argentina se tomó en cuenta el blue, según datos proporcionados por Preciosmundi.

Las diferencias de precios entre Argentina y Uruguay son importantes

El primer rubro a considerar es "Precios de Supermercado", que en promedio son un 157% más caros en Uruguay que en Argentina. Las mayores diferencias se observan, por ejemplo, en un kilo de papas (265%), Cebollas (238%) o vino de calidad media, con el 236 por ciento.

Un poco más abajo se ubican el kilo de pan, con el 217% o la docena de huevos, que cuesta un 199% más caro.

En cuanto al tradicional asado de tira, mientras que en nuestro país el kilo ronda los $670, aunque existe una amplia variedad de precios en función de la calidad de los cortes, en Uruguay cuesta en promedio unos 1.500 pesos argentinos el kilo, por lo que es un 123% más caro.

Si en cambio se prefiere comer en un restaurante o una cadena de comidas rápidas, también existen notables diferencias, pues en el primer caso una comida para dos personas puede costar en promedio un 128% más, pues pasaría de unos $3.000 en el caso de nuestro país a $7.100 en uno de Uruguay, al cambio actual.

En igual sentido, si se optara por un menú de McDonalds o Burger King, también se estaría pagando un 130% más, con un combo que ronda los 1.445 pesos.

Pero los dos rubros en los que existen las mayores diferencias son la tradicional cerveza (+216%) o el clásico cafecito, que cuesta un 179% más caro.

En lo que hace al transporte, el litro de nafta especial cuesta 2,5 veces más caro, pues se expende a 230 pesos argentinos, por lo que llenar el tanque de 55 litros puede costar unos 12.700 pesos. Por su parte, la bajada de bandera de un taxi cuesta el doble y un trayecto de una hora es un 250% más caro, pero la mayor diferencia se observa en el boleto de colectivo, pues es 5 veces más caro.

En lo que hace a las compras de ropa y calzado, las diferencias son menores, pues en el caso de los zapatos de hombre, zapatillas deportivas de marca o vestidos, pues oscilan entre el 40% y el 60 por ciento.

¿Cómo se explica semejante diferencia de precios entre ambos países? La respuesta puede encontrarse en un hecho puntual: el salario promedio en dólares es de u$s605, mientras que en nuestro país apenas supera los 220 dólares, es decir que es un 170% más alto, es decir prácticamente la misma diferencia que existe en los productos de consumo masivo.

Mientras que para los lugares al aire libre, pueden concurrir 800 personas por un lapso de seis horas

En cambio, en todos los eventos que sean sin vacunación obligatoria el límite es de 200 personas en espacios cerrados y de 400 en abiertos.