Estados Unidos solo recibirá extranjeros que tengan aplicadas vacunas aprobadas por la OMS

La medida deja afuera por el momento a la rusa Sputnik V, que se aplica en unos 70 países, entre ellos la Argentina. Qué puede llegar a pasar

Estados Unidos sólo se permitirá el ingreso de extranjeros inoculados contra el coronavirus con vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que dejaría afuera de esa lista la Sputnik V, aplicada en 70 países, entre ellos la Argentina.

Son seis las vacunas aprobadas por la OMS que van a cumplir el requisito: Moderna, Pfizer, Janssen, Oxford/Astrazeneca, Sinopharm y Sinovac. El anuncio fue realizado este viernes a la agencia Reuters por una vocera de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

"Seis vacunas que están autorizadas por la FDA o listadas para uso de emergencia por la OMS cumplen con los criterios para viajar a Estados Unidos", explicó.

A última hora de la misma jornada, el mismo organismo indicó que se informó a principios de semana a aerolíneas para colaborar en la adecuación de sus sistemas: "Los CDC publicarán orientación e información adicionales a medida que se finalicen los requisitos de viaje", se señaló.

Se espera que los CDC confirmen excepciones como los chicos que no son elegibles para las vacunas y visitantes de países donde las vacunas no tienen disponibilidad ampliamente, mientras que se tiene que decidir si aceptan pacientes de ensayos clínicos y aquellos que por haber sido contagiados recientemente de Covid-19 no pueden vacunarse.

Presiones

Algunos países habían presionado a la administración Biden para que aceptara las vacunas aprobadas por la OMS, ya que las autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) no se utilizan ampliamente en todos los países.

Estados Unidos admitirá a los viajeros aéreos totalmente vacunados de los 26 países europeos denominados Schengen, así como de Gran Bretaña, Irlanda, China, India, Sudáfrica, Irán y Brasil.

Las restricciones sin precedentes de Estados Unidos han impedido la entrada a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que estuvieron en esos países en los últimos 14 días.

Qué vacunas están aprobadas por la OMS

Esta pregunta ha tenido especial resonancia en países de América Latina y otras regiones, donde se aplican ampliamente algunas vacunas no aprobadas en Estados Unidos desarrolladas por China y Rusia.

Según la nueva guía de Estados Unidos., se considera a alguien totalmente vacunado si esa persona se ha aplicado alguna de las vacunas aprobadas en Estados Unidos y las que están aprobadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Algunas vacunas están aprobadas por la OMS, pero hay tres que no lo están

Esta es la lista de vacunas aprobadas por la OMS y que sirven para ingresar a Estados Unidos:

Pfizer/BioNtech - aprobada para uso de emergencia por la OMS el 31 de diciembre de 2020

AstraZeneca (de AstraZeneca/Oxford) - aprobada para uso de emergencia el 16 de febrero de 2021

Janssen (de Johnson & Johnson) - aprobada el 12 de marzo de 2021

Moderna - aprobada el 30 de abril de 2021

Sinopharm - 7 de mayo de 2021

Sinovac-Coronavac - 1 de junio de 2021

Qué vacunas no están en la lista de aprobadas por la OMS

Sputnik V

La vacuna de fabricación rusa tiene un 91,6% de efectividad para prevenir el covid-19, según un análisis de febrero de este año.

Sputnik V utiliza dos vectores diferentes que se basan en adenovirus humanos en inyecciones separadas. Investigadores del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya en Rusia escriben que usar un vector de adenovirus diferente para el refuerzo puede crear una respuesta inmune más poderosa que usar el mismo vector por segunda vez, al minimizar el riesgo de resistencia del sistema inmunológico.

En varios países de América Latina se aplica esta vacuna, entre ellos, Argentina, Bolivia, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Y en total ha sido aprobada para usarse en decenas de países en otras regiones.

La vacuna Sputnik V no está aprobada por la OMS

Novavax

Esta es de fabricación estadounidense, y según datos de la fase 3 de un estudio en Estados Unidos. y México, tiene una efectividad del 90,4%. A Novavax le falta aplicar para uso de emergencia ante la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Aún no se aplica en ningún país.

Abdalá y Soberana

Las vacunas cubanas ya se aplican ampliamente en la isla, que ha empezado incluso a vacunar a niños de tan solo dos años. Cuba dice que buscará aprobación de la OMS.