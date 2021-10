La suba del dólar blue potencia el interés por construir: qué errores evitar para no perder plata

El dólar blue récord reavivó el interés por iniciar una obra. Cuáles son las claves a tener en cuenta, según expertos del sector

Debido a la devaluación del peso, construir una vivienda o realizar grandes remodelaciones es conveniente para quien cuenta con los dólares para hacerlo. Es que los fuertes movimientos del dólar blue, que acaba de tocar el récord nominal histórico, abaratan los costos de los insumos y la mano de obra.

De hecho, en el sector señalan que actualmente los costos se encuentran en los niveles más bajos desde el año 2008 y remarcan que la caída del valor de construcción del metro cuadrado se profundizó en los últimos tres años.

Con ese escenario como telón de fondo, parece ser momento propicio para construir una vivienda tanto para uso propio como a modo de inversión. De todas formas, y más allá del plano económico, hay una serie de cuestiones a tener en cuenta a la hora de comenzar a desarrollar un proyecto y llevarlo a cabo.

En ese sentido, especialistas consultados destacaron cuáles suelen ser los principales contratiempos a la hora de planificar una obra, señalaron la conveniencia de acopiar materiales en caso de ser posible y si hay una época del año en la que sea mejor comenzar a construir.

Primer consejo: asesorarse correctamente

Contar con un profesional de confianza es clave a la hora de emprender una obra

"En primer lugar, aconsejaría asesorarse por profesionales en el área. Es un proceso donde intervienen muchos detalles que son complejos de resolver sin el conocimiento necesario. Y en segunda instancia recomendamos contar con todo el capital necesario al momento de empezar la obra, incluso con un excedente del 10% o 20% para imponderables que pueden surgir al momento de la construcción", señaló Nicolás Sala, asesor comercial de Desarrollos de Mudafy, una "proptech" que mediante herramientas tecnológicas presta servicios de compraventa de propiedades, construcción y mantenimiento.

"Elegir un profesional que transmita confianza es fundamental. Hacerse una casa es un proyecto donde se involucran muchos sentimientos y van cambiando: tener un buen profesional es clave", coincidió María del Mar Danuzzo, encargada de arquitectura comercial en Familia Bercomat, firma que presta servicios y productos para la construcción.

Contar con un buen profesional que asesore en todos los pasos de la obra puede ayudar, también, a sobrellevar los contratiempos que pueden ir apareciendo. "Más allá de contar con muchos años de experiencia, siempre puede aparecer algún contratiempo. Para un cliente que nunca construyó, creo que la etapa que más problemas puede traerle es la elección del profesional y el equipo de trabajo. Actualmente, además, existen muchas trabas y complicaciones para la obtención de permisos de obra para trabajar, porque en la mayoría de las municipalidades muchas personas siguen trabajando desde sus casas y muchos trámites se complican. Todo eso complejiza la obtención de los permisos de obra", explicó a iProfesional Vicente Caso, titular de Retarq construcciones SAS.

"En cuanto a la construcción propiamente dicha, por ejemplo, nuestra empresa siempre construye en barrios cerrados. Entonces, como hay mucha demanda en los barrios, muchas obras, se demora mucho el ingreso del personal a la obra. Y eso se reduce el tiempo de trabajo, comparado con las obras que se realizan fuera de los barrios cerrados", agregó Caso.

Acopiar materiales, ¿una buena opción?

Para prevenirse de los saltos en los valores de los insumos a lo largo de la obra, acopiar tanto materiales como aberturas y algunos muebles, puede ser una buena opción para quien esté planeando construir.

"Lo ideal sería hacer todo un cómputo de todos los materiales de la casa, lo máximo posible y lo más detallado posible. Y, si uno cuenta con el dinero, acopiar en lugares de confianza. Si se tiene todo comprado desde el inicio de la obra, los corralones y las casas de materiales suelen guardarlos", señaló Caso al respecto, quien remarcó: "Lo mismo puede hacerse con aberturas, grifería o muebles de cocina. Algunas casas tienen un tiempo límite en el que mantienen lo comprado, que puede llegar hasta seis meses".

"Es aconsejable acopiar. Hay que tener espacio donde guardar materiales, porque las bolsas tienen fecha de vencimiento y tienen que estar en lugar seco para no humedecerse. Siempre aconsejo comprar primero lozas, griferías y piletas de acero de cocina", señaló por su parte Danuzzo, quien remarcó: "En Familia Bercomat realizamos acopio de todos los materiales que comercializamos hasta 12 meses (salvo productos importados o de stock limitado). Esto ayuda mucho para aquellos clientes que están empezando sus proyectos ya que puede ir ‘ahorrando’ al congelar los precios de la mercadería que va a usar en algunos meses".

Algunos especialistas sostienen que acopiar materiales es una buena opción

Con respecto a otros insumos, la especialista señaló: "Se pueden comprar hierros o chapas pero ocupan bastante espacio. Con aberturas y griferías es más fácil, en el caso de los muebles de cocina y los mármoles se toman las medidas finales en obra porque son a medida y si varían centímetros podemos tener problemas al instalarlos".

Por su parte, Sala hizo una aclaración al respecto: "Depende de la moneda en la que tengas ahorrado el capital. Si mi reserva es en dólares, la recomendación es cambiarlos según la necesidad del momento y no al comienzo. No solemos recomendar el acopio ya que, a menos que cuentes con otro espacio para almacenar lo comprado, debés confiar en el corralón donde comprás y, en Argentina particularmente, corrés el riesgo de sufrir una devaluación importante y que el corralón no respete el precio de lo ya comprado".

¿En qué momento del año comenzar?

No hay una época o estación ideal para comenzar a desarrollar una obra. Los especialistas sí hacen foco, en este caso, en las complicaciones que puede traer una temporada con mucha lluvia para la construcción.

"Nosotros estamos empezando y terminando continuamente, durante cualquier época del año hay pros y contras. Lo peor es cuando llueve. Pero en cuanto a la estación, tanto el calor como el frío no influyen realmente", señaló al respecto Caso, quien de todas formas aclaró: "Cuando hay feo clima, los barrios cerrados generalmente para proteger la capa asfáltica cierran el ingreso de camiones de materiales, tanto durante el día de lluvia como 48 horas después. Entonces, pasa mucho tiempo sin poder ingresar materiales y, si no hay un buen acopio en obra, se pueden generar demoras".

"No hay un momento del año específico que sea mejor a mi parecer", sostuvo en tanto Danuzzo, y subrayó: "Lo que sí se es que no dejen el final de obra sobre fin de año porque genera mucha ansiedad, la gente organiza para pasar las fiestas en la casa nueva y si hubo mal tiempo o demás dilataciones propias de la obra es un problema y genera frustración".

Para Sala, en tanto, "depende de dónde estés construyendo". "Si es en un barrio cerrado, puede ser interesante terminarla en verano para ver los últimos detalles en el momento en que es ‘más aprovechable’, pero es algo muy específico. No hay algo desde lo constructivo que favorezca una temporada por sobre otra", remarcó.

¿Cuánto tiempo demanda una obra?

Lógicamente, el tiempo de construcción de una casa desde su planificación hasta la finalización dependerá de múltiples factores. Sin embargo, los especialistas coinciden en que, si se cuenta con el capital, el promedio general ronda entre los ocho y doce meses.

"Nosotros, por ejemplo, hemos construido casas de 180 m2 en seis meses. El tiempo promedio sería entre los 8 y los 12 meses", remarcó Caso.

"Una casa promedio demora aproximadamente 8 meses, pero depende de muchos factores de terminación. El desarrollo de los planes va a depender de los tiempos del estudio, en general demora un mes aproximadamente", agregó Danuzzo.

"Una casa de 100 m2, contando con el capital y un buen armado de equipos, lleva unos ocho meses de obra. La primera etapa, que es la parte de permisos y proyectos, depende de cómo el profesional entiende las ideas del comitente, armado de croquis preliminar y ante proyecto. Puede demorar entre 1 y 5 meses teniendo en cuenta también la claridad del comitente a la hora de las solicitudes y 2 o 3 meses adicionales de habilitaciones, por lo que podemos calcular que una obra no debería superar el año calendario", concluyó Sala.