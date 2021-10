Video: así llegó a Estados Unidos Alex Saab, el presunto testaferro extraditado desde Cabo Verde

El empresario colombiano había sido detenido en el país africano en 2020 durante una supuesta misión diplomática para el gobierno de Venezuela; el chavismo suspendió el diálogo con la oposición en México

Alex Saab, el empresario cercano a Nicolás Maduro a quien se acusa de hacer negocios millonarios en nombre del gobierno de Venezuela, llegó durante la noche del sábado a Estados Unidos, luego de haber sido extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde.

Saab, de nacionalidad colombiana, viajó en un vuelo fletado del Departamento de Justicia norteamericano proveniente del país africano, donde fue arrestado hace 16 meses al hacer una parada en su camino a Irán, en un viaje que el gobierno de Maduro había descripto como una misión humanitaria diplomática.

Saab arribó al Aeropuerto Internacional de Miami. El dirigente chavista deberá declarar ante la Corte Internacional de esa ciudad el próximo lunes.

Tal como se preveía, la decisión de la extradición ha complicado las relaciones entre Washington y Caracas. Y repercutió en las negociaciones entre Maduro y sus opositores, apoyados por la administración de Joe Biden.

Poco después del anuncio, de hecho, el gobierno de Venezuela dijo que suspendió su participación en las negociaciones con la oposición que se reanudarían este fin de semana en México. El anuncio lo hizo el jefe de la delegación del oficialismo, Jorge Rodríguez, que señaló que no acudirán a la ronda prevista para el domingo. El gobierno venezolano en septiembre incluyó a Saab como miembro de su equipo negociador en conversaciones con la oposición en la capital mexicana, donde las dos partes buscan resolver su crisis política.

El mes pasado, Maduro criticó a Estados Unidos por el "secuestro" y "tortura" de Saab, que enfrenta duras sanciones de la Casa Blanca, que lo ha tenido bajo la mira por años, ante la creencia de que guarda muchos secretos respecto a la forma en que el presidente venezolano, su familia y sus aliados desviaron millones de dólares en contratos que hizo el gobierno por alimentos y vivienda, en medio de una crisis generalizada que atraviesa Venezuela.

